México

Modificaciones en la frontera con EEUU: México rechaza que Texas tenga autoridad para reclamar islas del Río Bravo

La cancillería mexicana defendió la vigencia del Tratado de Límites de 1970

México rechaza que Texas tenga autoridad para reclamar islas del Río Bravo. REUTERS/Gabriel V. Cardenas/File Photo
México rechaza que Texas tenga autoridad para reclamar islas del Río Bravo. REUTERS/Gabriel V. Cardenas/File Photo
Guardar

La disputa por nueve islas ubicadas en el Río Bravo abrió un nuevo frente en la relación fronteriza entre México y Estados Unidos. Luego de que trascendiera este 30 de octubre que autoridades de Texas las declararon propiedad de ese estado para facilitar el acceso de fuerzas de seguridad estadounidenses, el gobierno mexicano advirtió que ninguna administración estatal puede atribuirse facultades para definir la soberanía de territorios en la frontera.

México cuestiona la decisión de Texas sobre las islas fronterizas

La controversia surgió después de que la Oficina General de Tierras de Texas reconociera nueve islas del Río Bravo como parte de su patrimonio estatal. La determinación se produjo tras una petición de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que buscaba contar con acceso a estos terrenos para realizar labores de vigilancia, limpieza e inspección.

PUBLICIDAD

Dawn Buckingham, comisionada de Tierras de Texas, argumentó que la falta de claridad sobre la propiedad de estos espacios había dificultado su supervisión. Con el nuevo reconocimiento, las autoridades estadounidenses tendrían mayores facilidades para ingresar y realizar actividades de seguridad en la zona.

La funcionaria también justificó la medida bajo el argumento de prevenir que estos territorios sean utilizados por organizaciones criminales para actividades como el tráfico de personas, el contrabando y el narcotráfico. Sin embargo, reconoció que no existe confirmación de que las nueve islas estén siendo utilizadas actualmente para cometer delitos.

México: la soberanía sobre el Río Bravo no depende de gobiernos estatales. (AP Foto/Eric Gay)
México: la soberanía sobre el Río Bravo no depende de gobiernos estatales. (AP Foto/Eric Gay)

Frente a este escenario, México puso en entredicho que una autoridad local estadounidense pueda establecer por cuenta propia la titularidad de terrenos situados en una zona cuya delimitación está sujeta a compromisos entre ambos países.

PUBLICIDAD

El tratado internacional establece quién determina la soberanía

A través de una nota informativa la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recordó que el Tratado de Límites de 1970 contiene las disposiciones que regulan la división territorial en el Río Bravo.

De acuerdo con ese instrumento, la frontera internacional sigue el centro del cauce normal del río, criterio que permite establecer a qué país corresponde cada porción de tierra.

En ese sentido, la posición mexicana es que la propiedad de las islas no puede resolverse mediante una declaración unilateral del gobierno de Texas. La determinación debe apegarse a los procedimientos acordados por México y Estados Unidos.

La responsabilidad de aplicar estas disposiciones corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), organismo binacional encargado de atender los asuntos relacionados con la frontera fluvial.

Entre sus atribuciones se encuentra:

  • Identificar la ubicación de las islas respecto de la línea divisoria internacional.
  • Determinar a qué lado de la frontera corresponde cada territorio.
  • Vigilar la aplicación de los acuerdos relacionados con el cauce del Río Bravo.
  • Atender las disposiciones del tratado sobre intervenciones que puedan alterar el comportamiento natural del río.

La cancillería también recordó que ninguno de los dos países puede realizar obras que, a consideración de la CILA, provoquen desviaciones u obstrucciones en el flujo habitual del río.

SRE advierte que ningún país puede alterar el cauce del Río Bravo sin aval de la CILA. (AP Foto/Eric Gay)
SRE advierte que ningún país puede alterar el cauce del Río Bravo sin aval de la CILA. (AP Foto/Eric Gay)

La controversia abre un nuevo desafío para la relación fronteriza

El reconocimiento de las nueve islas como propiedad texana introduce una diferencia entre las decisiones administrativas de un estado estadounidense y las reglas internacionales que México considera obligatorias para definir la frontera.

Aunque Texas plantea que el acceso a estos terrenos permitirá reforzar las acciones de seguridad en la zona, la postura mexicana apunta a que esos objetivos no sustituyen los procedimientos legales establecidos para resolver cuestiones territoriales.

La diferencia cobra relevancia porque las decisiones sobre espacios fronterizos no corresponden exclusivamente a los gobiernos locales, sino que involucran compromisos asumidos directamente por los dos países.

Ante la situación, México informó que mantendrá vigilancia sobre cualquier actividad que se desarrolle en las islas y dará seguimiento a las acciones que puedan tener implicaciones en la zona limítrofe.

Temas Relacionados

Río BravoSREEstados UnidosTexasMéxicoClaudia SheinbaumDonald TrumpPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

FBI estaría investigando a Cuauhtémoc Blanco desde finales de 2024, revela el periodista José Luis Montenegro

El exgobernador de Morelos y diputado federal enfrenta señalamientos tras la presunta detención de su esposa en Nueva York

FBI estaría investigando a Cuauhtémoc Blanco desde finales de 2024, revela el periodista José Luis Montenegro

El cobro de piso en Veracruz va de las tragamonedas a las amenazas contra las familias: así operan las extorsiones

Una víctima recibió llamadas en las que le exigían 50 mil pesos y pagos mensuales de 15 mil; después utilizaron un video de la casa de su padre para presionarla y elevaron la cuota a 95 mil pesos

El cobro de piso en Veracruz va de las tragamonedas a las amenazas contra las familias: así operan las extorsiones

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 30 de octubre

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 30 de octubre

Auditoría Superior asegura servidores de Territorium Life tras fracaso en examen en línea de la UNAM

Las irregularidades detectadas en la prueba de ingreso a la máxima casa de estudios pusieron en medio del escrutinio público a la institución

Auditoría Superior asegura servidores de Territorium Life tras fracaso en examen en línea de la UNAM

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 30 de octubre

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 30 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de octubre: FGR confirma colaboración con EEUU para captura de Inés Gómez Mont en Miami

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de octubre: FGR confirma colaboración con EEUU para captura de Inés Gómez Mont en Miami

FBI estaría investigando a Cuauhtémoc Blanco desde finales de 2024, revela el periodista José Luis Montenegro

Inés Gómez Mont: por qué huyó de México y la razón de su detención en Estados Unidos

El Guano no se retira: así conserva el poder a los 81 años el hermano de El Chapo Guzmán

México busca abatir a jefes del narco para que no haya “fuga de información” a Estados Unidos, afirma Jesús Lemus

ENTRETENIMIENTO

Dónde está Víctor Manuel Álvarez Puga: la detención de su esposa Inés Gómez Mont reaviva su relación y situación

Dónde está Víctor Manuel Álvarez Puga: la detención de su esposa Inés Gómez Mont reaviva su relación y situación

La costosa colección de bolsas de lujo que Inés Gómez Mont lucía en redes: podría superar los 20 millones de pesos

El legado de Chespirito en cifras: 690 capítulos, 20 películas y más de 100 personajes

Quién fue Fernando Castillo Castro, querido cantante de Los Yaguarú durante 30 años que murió de manera repentina

Gema Garoa afirma que estará con Karina Torres en el Gran Premio de México

DEPORTES

EN FOTOS | GP de México 2026: famosos y pilotos acaparan las miradas en el primer día de actividades

EN FOTOS | GP de México 2026: famosos y pilotos acaparan las miradas en el primer día de actividades

Cómo le fue a Checo Pérez en la Práctica 2 del Gran Premio de México

Charles Leclerc se lleva el mejor tiempo en la Práctica 1 del Gran Premio de Mexico 2026

Papas en 120 y tortas de casi 300 pesos: cuánto cuesta comer y beber realmente en el GP México este 2026

Lucha Kingdom 2026: CMLL y NJPW revelan nueve combates con campeonatos y estrellas internacionales en Arena México