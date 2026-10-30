México

Quién fue Fernando Castillo Castro, querido cantante de Los Yaguarú durante 30 años que murió de manera repentina

El conjunto fundado por Ángel Venegas Frías se despidió destacando los escenarios compartidos y el lugar que ocupó durante tres décadas en su historia musical

Don Fer fue una de las voces más reconocibles de la agrupación mexicana, donde interpretó himnos como Amor sin primavera y Vida no te vayas desde sus etapas iniciales como Súper Grupo Aries. (FOTO: CUARTOSCURO.COM / VICTORIA VALTIERRA)
Don Fer fue una de las voces más reconocibles de la agrupación mexicana, donde interpretó himnos como Amor sin primavera y Vida no te vayas desde sus etapas iniciales como Súper Grupo Aries. (FOTO: CUARTOSCURO.COM / VICTORIA VALTIERRA)
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La voz de Fernando Castillo Castro acompañó durante más de tres décadas a Los Yaguarú de .

Conocido por el público como Don Fer, el cantante murió este 29 de octubre de 2026 a los 72 años, después de una carrera ligada a la cumbia romántica y a los escenarios que compartió con una de las agrupaciones mexicanas más reconocidas.

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Los Yaguarú ; Conciertos ; Salud ; Muerte ; mexico-entretenimiento
La trayectoria de Don Fer con Los Yaguarú inició en las primeras etapas del grupo bajo el nombre de Súper Grupo Aries. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

La noticia dejó en pausa una celebración que él mismo había vivido con entusiasmo meses antes. Al hablar sobre los 30 años de la agrupación, Castillo expresó el valor que tenía para él seguir vinculado a un proyecto que marcó buena parte de su vida artística.

Fernando Castillo encontró en Los Yaguarú una historia de más de tres décadas

La carrera de Don Fer estuvo unida al camino de Los Yaguarú desde sus primeras etapas. Formó parte del proyecto cuando todavía se presentaba como Súper Grupo Aries, antes de la consolidación del conjunto bajo el nombre que lo llevó a bailes, ferias y escenarios de México.

  • Fernando Castillo Castro nació el 5 de julio de 1954 y dedicó gran parte de su vida a la música tropical.
  • Su presencia se volvió habitual dentro de un grupo que construyó un repertorio centrado en historias de amor y cumbia.
  • Con el paso de los años, Castillo se convirtió en una de las voces asociadas a la identidad de Los Yaguarú, agrupación fundada en 1997 por Ángel Venegas Frías, quien falleció hace 12 años, en Ecatepec de Morelos, Estado de México.
  • Su actividad pública permaneció enfocada en las presentaciones de la banda. Fuera de los escenarios, mantuvo un perfil reservado y utilizaba sus redes para compartir fechas, carteles y novedades del grupo.
los yaguarú
El cantante Fernando Castillo Castro, conocido como Don Fer, murió a los 72 años este 29 de octubre de 2026. (Instagram)

Durante una de sus últimas intervenciones públicas, Don Fer habló sobre el aniversario de la agrupación y dejó ver el peso que tenía esa historia para él: “Ya son más de 30”.

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En aquellos años, Fernando Castillo encontró en Los Yaguarú un espacio que se extendió mucho más allá de los conciertos. La banda se convirtió en el lugar desde el que sostuvo su carrera, su relación con el público y una voz que permaneció ligada a la historia de la cumbia mexicana.

Su voz quedó ligada a canciones que siguieron sonando en los bailes

Fernando Castillo participó en interpretaciones que ayudaron a sostener el repertorio de Los Yaguarú frente a distintas generaciones.

  • Cuéntale, lanzada en 1997, figura entre los temas más relacionados con su voz. La canción permaneció como una de las referencias de la etapa romántica del grupo.
  • Pero en tu mirada, de 1999, también quedó entre las interpretaciones con las que fue identificado. En uno de sus últimos videos difundidos por la agrupación, Don Fer cantó parte de esa melodía.
  • Otros títulos vinculados a su trayectoria fueron Amor sin primavera, Vida no te vayas y Te pido perdón, canciones que formaron parte de las actuaciones de Los Yaguarú durante años.
Canciones como "Amor sin primavera", "Vida no te vayas" y "Te pido perdón" formaron parte habitual del repertorio de Fernando Castillo. (Especial)
Canciones como "Amor sin primavera", "Vida no te vayas" y "Te pido perdón" formaron parte habitual del repertorio de Fernando Castillo. (Especial)

En el mensaje con el que la banda confirmó su muerte, destacaron los escenarios compartidos y el lugar que Castillo ocupó dentro de la historia del conjunto.

En cada presentación de Los Yaguarú, su voz volvió a ocupar ese lugar que construyó durante décadas entre el ritmo de la cumbia, el baile, las fiestas y la memoria de su público.

Don Fer celebró los 30 años de la agrupación antes de su fallecimiento

En marzo de 2026, Los Yaguarú difundieron una entrevista breve con Fernando Castillo antes de uno de los festejos por las tres décadas de la agrupación.

  • Don Fer dijo que esperaba que el público quedara “completamente complacido” con la música de Yaguarú.
  • Al referirse a los años compartidos, explicó que la celebración tenía “un significado muy grande” para él, porque había acompañado a la agrupación durante buena parte de su vida artística.
  • También invitó al público a disfrutar el concierto y aseguró que saldrían al escenario con entrega: “Vamos a echarle todas las ganas del mundo”.

Don Fer participó en marzo de 2026 en las celebraciones por los 30 años de historia del grupo. (Instagram/ @losyaguaru)

Por el momento, la agrupación no había informado si modificaría su agenda ni si prepararía un homenaje en sus próximos conciertos. El silencio que dejó su muerte contrasta con una trayectoria hecha para sonar frente al público.

Fernando Castillo Castro se fue después de más de 30 años junto a Los Yaguarú, pero su voz seguirá regresando en las canciones que acompañaron bailes, celebraciones y recuerdos de quienes encontraron en Don Fer una forma de vivir la cumbia.

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