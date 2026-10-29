México

Grecia Quiroz acusa a la Fiscalía de Michoacán de intentar desarticular su gobierno tras detención de secretaria de Bienestar de Uruapan

La alcaldesa exigió transparencia e imparcialidad en la investigación por el asesinato de Carlos Manzo y advirtió sobre posibles bloqueos carreteros e infiltraciones para impedir la marcha del 1 de noviembre

Grecia Quiroz pidió transparencia en la investigación por el asesinato de Carlos Manzo y alertó sobre posibles intentos de impedir la marcha por la justicia y la paz convocada para el 1 de noviembre en Uruapan, Michoacán. (Crédito: cortesía)

Guardar

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, acusó a la Fiscalía de Michoacán de utilizar la investigación por el asesinato de Carlos Manzo con fines político-electorales y de buscar desarticular su gobierno y al Movimiento Independiente del Sombrero, luego de la detención —esta mañana— de Rosa Alejandra Vargas Rauda, secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan.

La presidenta municipal se pronunció este jueves sobre el arresto de la funcionaria y sostuvo que su administración ha mantenido disposición para colaborar con las autoridades. Sin embargo, pidió que se informe públicamente cuáles son los motivos de la detención y que las indagatorias se desarrollen con transparencia e imparcialidad.

PUBLICIDAD

“Si hay alguien interesada en que se esclarezca este caso, precisamente soy yo, declaró Quiroz, quien rechazó que el homicidio de Manzo se convierta en una herramienta para perjudicar a su administración.

“Que no sea un tema político-electoral, por los temas que se vienen, y que a como dé lugar están buscando cómo desarticular este gobierno y cómo desarticular al Movimiento Independiente del Sombrero (...). Vamos a defender siempre la justicia, lo que sea justo; vamos a estar de ese lado”, afirmó.

La alcaldesa también fue cuestionada sobre si defenderá a sus colaboradora ante las investigaciones. En respuesta, señaló que su respaldo dependerá de lo que considere justo.

PUBLICIDAD

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, sostuvo que la marcha del 1 de noviembre busca visibilizar la violencia en Michoacán y convocó a quienes han sido víctimas de agresiones a sumarse a la movilización. (Crédito: cortesía)
Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, sostuvo que la marcha del 1 de noviembre busca visibilizar la violencia en Michoacán y convocó a quienes han sido víctimas de agresiones a sumarse a la movilización. (Crédito: cortesía)

Quiroz alerta sobre posibles bloqueos e infiltraciones para la marcha

La presidenta municipal advirtió que ha recibido información sobre presuntos intentos de obstaculizar la marcha por la justicia y la paz convocada para el próximo 1 de noviembre en Uruapan. Según su declaración, entre las acciones previstas estarían bloquear carreteras para impedir que personas de otras localidades lleguen al municipio e infiltrar participantes para provocar incidentes y desacreditar la movilización.

Van a meter gente infiltrada para que el tema se manche, el tema de justicia y paz”, sostuvo, aunque no identificó a los presuntos responsables ni detalló de dónde proviene la información.

Ante esos posibles escenarios, llamó a la ciudadanía a organizarse y participar pacíficamente. Insistió en que la convocatoria no responde a intereses partidistas ni electorales, sino a la exigencia social de justicia y seguridad tras los hechos de violencia registrados en Michoacán.

“Esta es una marcha pacífica, en pro de la justicia y de la paz. No nos hemos manejado como un movimiento violento, ni mucho menos”, expresó.

Quiroz señaló que la invitación está abierta a las personas que han sufrido violencia y a quienes se identifican con lo ocurrido en el estado. También rechazó que la movilización deba interpretarse como una actividad electoral.

La alcaldesa aseguró que el gobierno municipal está preparado en materia de seguridad para que los asistentes puedan acudir voluntariamente y participar con confianza. Añadió que espera acompañar a quienes se sumen a la convocatoria.

Estos son los detalles de la detención de la funcionaria

La secretaria de Bienestar de Uruapan, Rosa Alejandra Vargas Rauda, fue detenida este jueves 29 de octubre por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento, dentro de la investigación por el asesinato de Carlos Manzo.

La funcionaria es madre de un escolta del exalcalde y tía de dos hombres señalados por presuntamente filtrar información sobre sus movimientos a integrantes de una organización criminal.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que la captura se realizó mediante un cateo autorizado judicialmente en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan. Vargas Rauda quedó a disposición de una jueza de Control, que deberá determinar su situación jurídica.

El anuncio oficial de la fiscalía: "En acción coordinada con la Secretaría de Seguridad de Michoacán, cumplimentamos orden de aprehensión contra Rosa Alejandra “N”, secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento". (Crédito: @FiscaliaMich)
El anuncio oficial de la fiscalía: "En acción coordinada con la Secretaría de Seguridad de Michoacán, cumplimentamos orden de aprehensión contra Rosa Alejandra “N”, secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento". (Crédito: @FiscaliaMich)

La detención ocurrió tres días antes del primer aniversario del homicidio de Manzo, perpetrado el 1 de noviembre de 2025 durante las celebraciones del Festival de las Velas, en el Centro Histórico de Uruapan. La nueva actuación ministerial se suma a las diligencias con las que las autoridades buscan establecer quiénes organizaron el ataque y qué personas facilitaron información para ejecutarlo.

De acuerdo con la fiscalía estatal, la funcionaria había sido requerida por el Ministerio Público para comparecer en la investigación. Un día antes de su detención, la Fiscalía informó que había ignorado tres citatorios y una multa para presentarse a declarar.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, Vargas Rauda es madre de Alejandro “N”, alias “El Macas”, quien formaba parte del equipo de escoltas de Manzo, y tía de Christian “N”, “El Vikingo”, y Alexis “N”, “El Brilloso”, detenidos por su presunta relación con el homicidio.

Temas Relacionados

Grecia QuirozCarlos ManzoMovimiento del SombreroMichoacánUruapanmexico-seguridadmexico-noticiasÚltima horaPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gatita se come las croquetas de la ofrenda del Día de Muertos y termina con las cejas y los bigotes quemados

La felina encontró comida en el altar dedicado a las mascotas fallecidas, pero terminó con parte del pelaje afectado después de acercarse demasiado a una vela encendida

Gatita se come las croquetas de la ofrenda del Día de Muertos y termina con las cejas y los bigotes quemados

Denise Dresser solicitará juicio político contra Guadalupe Taddei por escándalo de corrupción en el INE

Afirmó que la renuncia de la funcionaria no es una medida suficiente ante los señalamientos

Denise Dresser solicitará juicio político contra Guadalupe Taddei por escándalo de corrupción en el INE

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 29 de octubre: manifestantes bloquean la autopista México-Puebla

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 29 de octubre: manifestantes bloquean la autopista México-Puebla

“Es inhumano”: Rivers anuncia su retiro de redes tras la muerte de El Komanche y pide frenar las críticas

La streamer mexicana compartió un mensaje cargado de dolor, hizo un llamado a respetar a quienes atraviesan la pérdida y recordó que lo que se muestra en internet no refleja toda la realidad

“Es inhumano”: Rivers anuncia su retiro de redes tras la muerte de El Komanche y pide frenar las críticas

Estas son las fotos inéditas con las que políticos mexicanos recordaron a Cuauhtémoc Cárdenas tras su fallecimiento

Políticos de distintos partidos compartieron fotos personales y de archivo para despedir a Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, tras su fallecimiento

Estas son las fotos inéditas con las que políticos mexicanos recordaron a Cuauhtémoc Cárdenas tras su fallecimiento
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae ‘El Señor de la A’, presunto jefe de La Línea acusado de traficar droga y migrantes hacia EEUU

Cae ‘El Señor de la A’, presunto jefe de La Línea acusado de traficar droga y migrantes hacia EEUU

Arrestan en Michoacán a tres líderes de “Los Pichilinguillos”, grupo dedicado al tráfico de cocaína por rutas marítimas y extorsión

Los Lorenzana, el clan narco de Guatemala que construyó una alianza de décadas con el Cártel de Sinaloa

Megaoperativo contra el narco en CDMX: arrestan a dos mujeres y tres hombres con meta, coca y marihuana en tres alcaldías

Cae “El Bocho” en Mexicali: es señalado como operador de drogas del Cártel de Sinaloa, detenido con fentanilo y un arma

ENTRETENIMIENTO

Famoso actor de ‘Cómo dice el dicho’ perdió un trabajo por falta de seguidores en redes sociales: “No soy influencer”

Famoso actor de ‘Cómo dice el dicho’ perdió un trabajo por falta de seguidores en redes sociales: “No soy influencer”

“Es inhumano”: Rivers anuncia su retiro de redes tras la muerte de El Komanche y pide frenar las críticas

Alana Flores confiesa que llegó a pensar en suicidarse: “Perdí el amor de mi vida”

“Lo veo muy expuesto”: José Manuel Figueroa expresa su preocupación por el nieto de Maribel Guardia en medio del conflicto con Imelda Tuñón

Leire Martínez reacciona a quejas de mexicanos contra La de Oreja de Van Gogh tras haberla sacado de la banda

DEPORTES

Federico Viñas muestra agradecimiento y asegura que no festejará si le hace gol al América: “Soy muy respetuoso”

Federico Viñas muestra agradecimiento y asegura que no festejará si le hace gol al América: “Soy muy respetuoso”

Alana Flores confiesa que llegó a pensar en suicidarse: “Perdí el amor de mi vida”

Checo Pérez se presenta en el paddock para su primer Gran Premio de México con Cadillac

Canelo vs Mbilli: cómo, dónde y a qué hora ver gratis la ceremonia del pesaje en vivo

Kimi Antonelli y Valtteri Bottas preocupan en el GP de México 2026 de la F1: ambos se ausentan por problemas de salud