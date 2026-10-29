Grecia Quiroz acusa a la Fiscalía de Michoacán de intentar desarticular su gobierno tras detención de secretaria de Bienestar de Uruapan

Grecia Quiroz pidió transparencia en la investigación por el asesinato de Carlos Manzo y alertó sobre posibles intentos de impedir la marcha por la justicia y la paz convocada para el 1 de noviembre en Uruapan, Michoacán. (Crédito: cortesía)

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La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, acusó a la Fiscalía de Michoacán de utilizar la investigación por el asesinato de Carlos Manzo con fines político-electorales y de buscar desarticular su gobierno y al Movimiento Independiente del Sombrero, luego de la detención —esta mañana— de Rosa Alejandra Vargas Rauda, secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan.

La presidenta municipal se pronunció este jueves sobre el arresto de la funcionaria y sostuvo que su administración ha mantenido disposición para colaborar con las autoridades. Sin embargo, pidió que se informe públicamente cuáles son los motivos de la detención y que las indagatorias se desarrollen con transparencia e imparcialidad.

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“Si hay alguien interesada en que se esclarezca este caso, precisamente soy yo”, declaró Quiroz, quien rechazó que el homicidio de Manzo se convierta en una herramienta para perjudicar a su administración.

“Que no sea un tema político-electoral, por los temas que se vienen, y que a como dé lugar están buscando cómo desarticular este gobierno y cómo desarticular al Movimiento Independiente del Sombrero (...). Vamos a defender siempre la justicia, lo que sea justo; vamos a estar de ese lado”, afirmó.

La alcaldesa también fue cuestionada sobre si defenderá a sus colaboradora ante las investigaciones. En respuesta, señaló que su respaldo dependerá de lo que considere justo.

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Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, sostuvo que la marcha del 1 de noviembre busca visibilizar la violencia en Michoacán y convocó a quienes han sido víctimas de agresiones a sumarse a la movilización. (Crédito: cortesía)

Quiroz alerta sobre posibles bloqueos e infiltraciones para la marcha

La presidenta municipal advirtió que ha recibido información sobre presuntos intentos de obstaculizar la marcha por la justicia y la paz convocada para el próximo 1 de noviembre en Uruapan. Según su declaración, entre las acciones previstas estarían bloquear carreteras para impedir que personas de otras localidades lleguen al municipio e infiltrar participantes para provocar incidentes y desacreditar la movilización.

“Van a meter gente infiltrada para que el tema se manche, el tema de justicia y paz”, sostuvo, aunque no identificó a los presuntos responsables ni detalló de dónde proviene la información.

Ante esos posibles escenarios, llamó a la ciudadanía a organizarse y participar pacíficamente. Insistió en que la convocatoria no responde a intereses partidistas ni electorales, sino a la exigencia social de justicia y seguridad tras los hechos de violencia registrados en Michoacán.

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“Esta es una marcha pacífica, en pro de la justicia y de la paz. No nos hemos manejado como un movimiento violento, ni mucho menos”, expresó.

Quiroz señaló que la invitación está abierta a las personas que han sufrido violencia y a quienes se identifican con lo ocurrido en el estado. También rechazó que la movilización deba interpretarse como una actividad electoral.

La alcaldesa aseguró que el gobierno municipal está preparado en materia de seguridad para que los asistentes puedan acudir voluntariamente y participar con confianza. Añadió que espera acompañar a quienes se sumen a la convocatoria.

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Estos son los detalles de la detención de la funcionaria

La secretaria de Bienestar de Uruapan, Rosa Alejandra Vargas Rauda, fue detenida este jueves 29 de octubre por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento, dentro de la investigación por el asesinato de Carlos Manzo.

La funcionaria es madre de un escolta del exalcalde y tía de dos hombres señalados por presuntamente filtrar información sobre sus movimientos a integrantes de una organización criminal.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que la captura se realizó mediante un cateo autorizado judicialmente en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan. Vargas Rauda quedó a disposición de una jueza de Control, que deberá determinar su situación jurídica.

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El anuncio oficial de la fiscalía: "En acción coordinada con la Secretaría de Seguridad de Michoacán, cumplimentamos orden de aprehensión contra Rosa Alejandra “N”, secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento". (Crédito: @FiscaliaMich)

La detención ocurrió tres días antes del primer aniversario del homicidio de Manzo, perpetrado el 1 de noviembre de 2025 durante las celebraciones del Festival de las Velas, en el Centro Histórico de Uruapan. La nueva actuación ministerial se suma a las diligencias con las que las autoridades buscan establecer quiénes organizaron el ataque y qué personas facilitaron información para ejecutarlo.

De acuerdo con la fiscalía estatal, la funcionaria había sido requerida por el Ministerio Público para comparecer en la investigación. Un día antes de su detención, la Fiscalía informó que había ignorado tres citatorios y una multa para presentarse a declarar.

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De acuerdo con la información difundida sobre el caso, Vargas Rauda es madre de Alejandro “N”, alias “El Macas”, quien formaba parte del equipo de escoltas de Manzo, y tía de Christian “N”, “El Vikingo”, y Alexis “N”, “El Brilloso”, detenidos por su presunta relación con el homicidio.