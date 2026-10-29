México

Horarios para ver el show de drones de Día de Muertos en el Bosque de Chapultepec y los mejores puntos para apreciarlo

El acceso al festival y la observación del espectáculo de drones es completamente gratuito

Castillo iluminado de noche rodeado de árboles y personas, bajo figuras luminosas de una calavera y una catrina formadas por drones en el cielo.
Un espectáculo de drones proyecta figuras de calaveras y mensajes alusivos al Día de Muertos sobre el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Bosque de Chapultepec albergará un espectáculo de drones por el Día de Muertos el cual se presentará dos veces por día del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026, como parte del festival El Sendero del Cempasúchil.

El festival es organizado por la Secretaría del Medio Ambiente y la dirección ejecutiva del Bosque de Chapultepec. La propuesta busca honrar la memoria de las personas fallecidas mediante un recorrido de luz, color y aromas tradicionales.

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Las funciones serán gratuitas y estarán sujetas a las condiciones climáticas.

Hasta ahora la programación contempla dos vuelos diarios por día: uno a las 19:30 y otro a las 22:00 horas, sobre la Segunda Sección del bosque.

Cientos de dispositivos sincronizados formarán figuras alusivas a la festividad, como calaveras, flores y otros símbolos tradicionales.

Festival Día de Muertos
(IG: festivaldíademuertos)

Dónde colocarse para ver mejor el show

El mejor punto sería el perímetro del Lago Mayor, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Es la zona con mayor apertura visual hacia el cielo y menos obstáculos que las áreas rodeadas de árboles.

Se recomienda buscar un lugar junto a la orilla, con vista despejada y sin ramas encima.

Como segunda opción, conviene ubicarse en los tramos del Paseo de los Compositores más cercanos al Lago Mayor. El festival se concentra en ambos espacios, por lo que esta zona permite ver el espectáculo y permanecer cerca de las actividades del Sendero del Cempasúchil.

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Si se llena el borde inmediato del lago, una alternativa es alejarse unos metros hacia los claros y explanadas contiguas, siempre que mantengas la vista hacia el agua. Evita internarte en senderos arbolados o colocarte detrás de escenarios, puestos y estructuras de las instalaciones.

El show está anunciado junto al Lago Mayor. Por ello, no parece necesario buscar miradores lejanos dentro del bosque: la prioridad es tener un ángulo abierto hacia el lago y llegar con anticipación. Lleva ropa abrigadora y considera que el acceso puede concentrar mucha gente al anochecer.

Drones luminosos forman una calavera, flores y velas sobre un castillo iluminado durante la noche, con la ciudad al fondo.
Un conjunto de drones forma una calavera y motivos tradicionales sobre el Castillo de Chapultepec durante las celebraciones del Día de Muertos en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El videomapping comenzará después de cada vuelo

Recuerda que al terminar cada presentación aérea, habrá un videomapping en las inmediaciones del lago. Las proyecciones relatarán historias breves sobre el viaje al Mictlán y estarán acompañadas por una banda sonora.

La verbena popular funcionará los tres días de 14:00 a 22:00 horas. Los visitantes podrán recorrer altares de muertos, escuchar música en vivo de talento local y acceder a zonas de degustación con platillos típicos.

Entre los alimentos previstos se encuentran pan de muerto, chocolate caliente y otras preparaciones de temporada. El recorrido combinará las actividades gastronómicas con las instalaciones visuales del festival.

El programa también incluye el Water Lantern Festival en el Lago Mayor, donde cientos de linternas flotantes iluminarán el agua. Las personas podrán escribir mensajes de amor y recuerdo para sus seres queridos antes de colocar las luces en el lago.

El acceso al festival y la observación del espectáculo de drones no tendrán costo. Para participar en el lanzamiento de una vela flotante será necesario comprar un kit mediante los canales oficiales.

Cada linterna será elaborada con papel biodegradable, madera natural y una vela LED reutilizable. Al finalizar las actividades nocturnas, los materiales serán retirados para evitar afectaciones ambientales en el bosque, indicó el medio.

Decenas de personas reunidas en la orilla de un cuerpo de agua mientras flotan pequeñas linternas cuadradas de papel iluminadas
Una multitud de personas coloca e ilumina linternas de papel en la orilla de un estanque durante la celebración del festival Tōrō nagashi. (Cortesía)

Cablebús, Metrobús y Turibús tendrán rutas hacia Chapultepec

Para llegar a la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, los asistentes podrán utilizar el Cablebús, el Metrobús o una ruta especial del Turibús habilitada para la ocasión. Estas opciones dejarán a los visitantes cerca de los accesos principales.

Otra alternativa será entrar por el Jardín Escénico, ubicado en Paseo de la Reforma, y cruzar las Calzadas Flotantes. El trayecto permitirá llegar a la zona del festival a pie.

Es importante mencionar que las lluvias intensas o los vientos fuertes podrían modificar los horarios de las exhibiciones para garantizar la seguridad de operadores y asistentes. La publicación recomienda llegar con anticipación para encontrar un lugar desde donde observar el espectáculo.

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Otras actividades gratuitas por Día de Muertos en CDMX

Estas son algunas opciones para disfrutar entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre de 2026:

  • Ofrenda Monumental del Zócalo: estará dedicada a La Catrina, con una figura de cartonería de 32 metros, tapetes de aserrín y flores de cempasúchil. Se puede visitar del 29 de octubre al 2 de noviembre, sin costo.
  • Gran Desfile de Día de Muertos: será el sábado 31 de octubre, a las 14:00 horas. El recorrido irá de la Diana Cazadora al Zócalo por Paseo de la Reforma. Participarán comparsas, carros alegóricos, marionetas y música.
  • Mexicráneos y decoración en Reforma: la exposición de cráneos monumentales permanece abierta hasta el 16 de noviembre. También se puede recorrer la instalación luminosa “El Camino”, disponible hasta el 8 de noviembre.
  • Festival de Flores de Cempasúchil: habrá expo-venta y decoración floral entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete, con productores de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco. Estará disponible hasta el 1 de noviembre.
  • Megaofrenda de la UNAM en Universum: se realizará del 31 de octubre al 2 de noviembre, de 11:00 a 21:00 horas. Incluye ofrendas, música, teatro, danza, poesía y talleres.
  • Feria de las Calacas en el Cenart: el 31 de octubre y 1 de noviembre tendrá talleres, narraciones orales, ofrendas y presentaciones para niñas, niños y familias.
  • Museo Nacional de Culturas Populares, en Coyoacán: la feria “No estaban muertos, andaban de parranda…” tendrá ofrendas, arte y actividades culturales del 29 de octubre al 2 de noviembre, de 11:00 a 19:00 horas.
  • Actividades en Iztapalapa: habrá desfile, música y recorridos el 1 de noviembre. El 2 de noviembre se proyectará la película Macario en la explanada de la alcaldía.

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