Sheinbaum y Ebrard presumen que México acumula inversión por 4 mil millones de dólares en 2026

El estado de Hidalgo registró un ritmo de crecimiento anual de 8%, según afirmó Sheinbaum. Crédito: X/@Claudiashein

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La presidenta Claudia Sheinbaum visitó este 29 de octubre dos nuevas inversiones en Hidalgo y afirmó que el estado crece a un ritmo anual de 8%. En un video, Marcelo Ebrard informó que uno de los centros logísticos de Mercado Libre instalados en la entidad representa una inversión de más de 600 millones de dólares.

Ebrard explicó que los directivos de Mercado Libre anunciaron el 10 de junio una inversión para 2026 que podría alcanzar 4 mil 600 millones de dólares. El proyecto contempla tres etapas e incluye un centro logístico con robots que trabajan junto con el personal.

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Sheinbaum sostuvo que el crecimiento de Hidalgo responde a un modelo basado en mejorar los salarios, fortalecer el poder adquisitivo de las familias y promover la inversión pública, social y privada. También afirmó que en la zona se desarrolla un polo de bienestar y que el “humanismo mexicano” permite crear y distribuir riqueza.

El estado de Hidalgo encabeza el crecimiento económico estatal con un avance anual real de 9.5% en 2026

El INEGI ubicó a la entidad por encima del aumento nacional de 2.0% durante el segundo trimestre. Crédito: X/@Claudiashein

Hidalgo encabezó el crecimiento económico estatal durante el segundo trimestre de 2026, con un avance anual real de 9.5%, mientras la Ciudad de México fue la entidad que más aportó a la variación de la actividad nacional, según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI. La diferencia muestra que una mayor tasa de expansión no implica necesariamente una contribución más amplia al resultado del país.

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Con cifras desestacionalizadas, San Luis Potosí y Veracruz lideraron el crecimiento trimestral entre abril y junio, con 3.6% cada uno. Jalisco y Coahuila avanzaron 3.2%, Oaxaca 3.0% y la Ciudad de México 2.7%.

Los resultados comparan la actividad de cada entidad con el segundo trimestre de 2025 y proceden de cifras originales preliminares. El indicador reúne información de sectores agropecuarios, industriales, comerciales y de servicios, por lo que sus datos pueden revisarse conforme se incorporen nuevos registros estadísticos.

Hidalgo supera el crecimiento nacional impulsado por sus actividades secundarias

Las actividades secundarias de Hidalgo registraron una expansión de 19.1%, la tasa más alta del país en el sector industrial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La economía de Hidalgo creció 9.5% anual, una tasa superior al avance nacional de 2.0% medido durante el mismo periodo. Colima ocupó el segundo sitio entre las entidades con 5.8%, seguida de Veracruz, con 5.1%, y Sinaloa, con 5.0%.

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Tamaulipas registró una expansión de 4.4%; Yucatán, de 4.3%; Oaxaca, de 3.8%; el Estado de México, de 3.7%; y Chiapas y Tabasco, de 3.3% cada uno.

El desempeño hidalguense también destacó en las actividades secundarias, que abarcan manufactura, construcción, minería y generación y distribución de electricidad. El estado creció 19.1% en ese rubro, la tasa más alta entre las entidades federativas.

Colima tuvo un incremento de 10.7% en las actividades secundarias; Veracruz, de 9.3%; el Estado de México, de 8.2%; y Yucatán, de 7.8%. El ITAEE no permite determinar qué industria o inversión específica explica el aumento de Hidalgo.

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Las actividades primarias, relacionadas con agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal y pesca, mostraron los cambios sectoriales más amplios. Baja California Sur registró un avance de 86.9%, seguida de Campeche, con 55.3%, y Sinaloa, con 23.5%.

Estas variaciones corresponden únicamente al sector primario y no equivalen al crecimiento total de la economía de cada estado. En actividades terciarias, Colima creció 5.4%, Aguascalientes 3.7% y Durango 3.6%, las mayores tasas nacionales para comercio y servicios.

Ciudad de México aporta 0.37 puntos al crecimiento nacional

La Ciudad de México aportó 0.37 puntos al crecimiento agregado y encabeza la contribución al desempeño nacional. Credito: cuartoscuro

La Ciudad de México fue la entidad con la mayor aportación a la variación real de la actividad económica nacional, con 0.37 puntos. El Estado de México contribuyó con 0.34 puntos y Veracruz con 0.21 puntos.

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Hidalgo y Jalisco aportaron 0.17 puntos cada uno, mientras que Nuevo León sumó 0.16 puntos. Tamaulipas contribuyó con 0.14 puntos; Sinaloa, con 0.10; Sonora, con 0.08; y Tabasco, con 0.07.

La aportación de una entidad depende tanto de su crecimiento como de su peso dentro de la economía nacional. Por ello, Hidalgo encabezó el aumento porcentual anual, pero la capital del país tuvo la contribución más alta al resultado agregado.

En ese sentido, la actividad económica total de la Ciudad de México avanzó 2.4% anual. Sus actividades terciarias crecieron 2.6% y aportaron 0.57 puntos a la variación nacional de los servicios, la cifra más alta entre los estados.

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El estado de Morelos presentó la caída anual más pronunciada en su actividad económica, con una contracción de 5.7%. Quintana Roo retrocedió 3.5% y Campeche disminuyó 2.4%. Puebla registró una reducción de 1.6%; Nayarit, de 0.9%; Aguascalientes, de 0.8%; y Baja California, de 0.2%.

Cabe resaltar que el ITAEE ofrece una referencia sobre la evolución de las economías regionales, pero no representa una medición definitiva del crecimiento acumulado de 2026.