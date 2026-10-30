México

Ciudadano mexicano logró sobrevivir al accidente ferroviario en España porque perdió su viaje, pero aún buscan a su primo

La tragedia ocurrida en Toledo ha dejado más de 70 personas muertas, pero la cifra podría aumentar

Un mexicano logró sobrevivir al choque de trenes en España porque perdió el viaje. Crédito: Reuters
Un mexicano logró sobrevivir al choque de trenes en España porque perdió el viaje. Crédito: Reuters
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Este jueves, se dio a conocer que un fisioterapeuta mexicano, de 26 años de edad, logró sobrevivir al accidente ferroviario ocurrido en Toledo, España, porque no alcanzó a abordar al tren.

De acuerdo con reportes de medios nacionales e internacionales, Rodrigo Hernández, originario de Aguascalientes y residente en Oklahoma City, Estados Unidos, llegó a Madrid el 27 de octubre para pasar unos días de vacaciones.

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Ciudadano mexicano sobrevive al accidente ferroviario en España

El plan de Hernández era viajar a Sevilla con su primo Fernando Calvillo, de 45 años, el esposo de éste y un amigo; los cuatro habían comprado boletos para el mismo convoy, en el vagón ocho, casualmente, uno de los más afectados por el choque.

Sin embargo, Hernández no pudo abordar porque la noche anterior celebró su cumpleaños con amigos y se quedó dormido; mientras que su primo y esposo, en cambio, decidieron descansar para tomar el tren temprano.

Así vivieron sus conocidos el accidente

Según narró un medio internacional, el joven despertó con la noticia del accidente, que le dio un amigo. Intentó comunicarse con sus familiares, pero nadie respondió. La angustia creció cuando un pariente, desde Estados Unidos, le envió la ubicación del Apple Watch de Fernando: las coordenadas señalaban el mismo punto donde ocurrió el siniestro.

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Horas más tarde, Hernández recibió noticias de Lawrence, esposo de su primo. El hombre sobrevivió y permaneció hospitalizado en el centro médico Mancha Centro, en Alcázar de San Juan, con lesiones de consideración, principalmente en las piernas, que requirieron intervención quirúrgica.

A Guardia Civil helicopter flies over the site of the collision the day after two high-speed trains crashed between the towns of Mora and Orgaz, near Toledo, Spain, October 29, 2026. REUTERS/Susana Vera
A Guardia Civil helicopter flies over the site of the collision the day after two high-speed trains crashed between the towns of Mora and Orgaz, near Toledo, Spain, October 29, 2026. REUTERS/Susana Vera

Siguen sin localizar al primo de Rodrigo Hernández

Hernández contó a un diario español que Lawrence le describió el momento del impacto: tenía los ojos cerrados y se disponía a dormir. Después del choque, quedó atrapado bajo maletas y partes del vagón. Entre los gritos que escuchó, temió no salir con vida. Varias personas lo rescataron y lo acompañaron hasta que llegó el traslado al hospital.

Fernando, en cambio, continúa sin aparecer. Los dos viajaban en los asientos 7C y 7D, mientras que Hernández y su amigo ocupaban los lugares justo delante, el 6C y el 6D, según detalló el diario ibérico.

Decenas de personas esperan noticias de sus seres queridos

Sin noticias de su primo, el mexicano acudió ante las autoridades para aportar una muestra de saliva y su ADN, con la esperanza de que las pruebas ayuden a identificarlo. También difundió una descripción física y de la ropa que portaba al momento del accidente.

El joven pasó la noche en el hospital, junto a Lawrence. Después acudió a un centro habilitado en Toledo para atender a los familiares de personas desaparecidas. Ahí, según la crónica del medio internacional, decenas de personas aún esperan noticias de sus seres queridos, entre muestras de dolor e incertidumbre.

Mantiene la esperanza de encontrar a Fernando Calvillo con vida

Pese a que todavía no tiene información sobre Fernando, Hernández contó que ya recibió indicios de que algunos nombres de la lista de víctimas podrían estár equivocados, por lo que mantenía la esperanza de encontrarlo con vida.

“Lo increíble es que yo me quedé dormido”, comentó al recordar que no abordó el tren que tenía previsto tomar junto con sus familiares, de acuerdo con el testimonio recogido por el diario español.

Cranes are used at the site of the collision the day after two high-speed trains crashed between the towns of Mora and Orgaz, near Toledo, Spain, October 29, 2026. REUTERS/Susana Vera
Cranes are used at the site of the collision the day after two high-speed trains crashed between the towns of Mora and Orgaz, near Toledo, Spain, October 29, 2026. REUTERS/Susana Vera

Sube a 74 la cifra de muertos por choque de trenes

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios de España elevó a 74 la cifra de muertos por el accidente, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de sobrevivientes. El Rey Felipe VI reclamó “medidas” para evitar una nueva catástrofe ferroviaria.

Por su parte, los equipos de búsqueda, con perros rastreadores, continuaron buscando víctimas este jueves por la mañana, un día después de la colisión ocurrida en el centro de España.

De acuerdo con las autoridades, se emplean grúas para mover los vagones, mientras policías y soldados revisan los restos esparcidos por la pendiente de grava donde al menos tres vagones salieron despedidos por el impacto.

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