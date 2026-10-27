México

Gabinete de Seguridad niega existencia de reporte sobre presunta reunión de Ariadna Montiel con “El Guano” para favorecer candidatos de Morena

Las autoridades también acusaron como “falso” que las instituciones de seguridad hayan confirmado el supuesto encuentro

Ariadna Montiel acusó a Maru Campos por iniciar las acusaciones en su contra tras el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua. (Captura de pantalla)
Ariadna Montiel acusó a Maru Campos por iniciar las acusaciones en su contra tras el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua. (Captura de pantalla)
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El Gabinete de Seguridad negó la existencia de un informe o reporte de inteligencia federal que acredite la supuesta reunión de Ariadna Montiel Reyes con Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, luego de que se reportó que el encuentro habría tenido como objetivo beneficiar a candidatos de Morena en las elecciones de 2024.

Tras la publicación de la columna de Héctor de Mauleón para El Universal, en el que el periodista citó un informe de seguridad para reportar el presunto encuentro, las autoridades aseguraron que no existe información oficial que confirme la existencia o autenticidad de algún reporte, ni elementos que acrediten los supuestos acuerdos con el hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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Y es que, de acuerdo con el periodista, la dirigente nacional de Morena supuestamente habría negociado con el grupo de “El Guano” en Chihuahua para que intervinieran en las elecciones y apoyaran a sus candidatos, esto a cambio de presuntamente permitirles el control del territorio desde La Tuna, en Sinaloa, hasta Moris, en Chihuahua.

No existe información oficial que confirme la existencia o autenticidad de algún reporte de inteligencia federal como el mencionado por el periodista Héctor de Mauleón, ni elementos oficiales que acrediten los supuestos acuerdos con integrantes de la delincuencia organizada a los que hace referencia en su publicación”, aseguraron las instituciones de seguridad.

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Acusan de falso que instituciones de seguridad hayan confirmado la autenticidad del informe u encuentro

El Gobierno de Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares a cambio de información que permita la captura de 'El Guano'. (Departamento de Estado de Estados Unidos)
El Gobierno de Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares a cambio de información que permita la captura de 'El Guano'. (Departamento de Estado de Estados Unidos)

A través de una carta aclaratoria, el Gabinete de Seguridad señaló como “falso” que alguna de las instituciones que lo integran hayan confirmado los datos la supuesta reunión e indicaron que las afirmaciones tampoco permiten acreditar los hechos de los que se acusa a Ariadna Montiel.

“Es falso que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad hayan confirmado la información difundida en dicha columna. Las afirmaciones atribuidas a supuestas fuentes federales no constituyen, por sí mismas, información oficial ni permiten acreditar los hechos señalados”, afirmaron.

Gabinete de Seguridad Ariadna Montiel El Guano
Foto: Captura de pantalla / X/@GabSeguridadMX

El Gabinete de Seguridad también aseguró que realizan sus trabajos de investigación e inteligencia mediante procedimientos institucionales y “elementos verificables” que permitan sustentar sus actuaciones, en referencia a la posible autenticidad de la supuesta reunión.

Finalmente, aseguraron que mantienen una política “de cero impunidad” sin distinción de cargos, relaciones personales o filiaciones políticas.

Ariadna Montiel acusó a Maru Campos de iniciar las acusaciones en su contra

Ariadna Montiel reafirma necesidad de “ética” en Morena tras escándalo de diputadas de Puebla. (Foto: Morena)
Ariadna Montiel reafirma necesidad de “ética” en Morena tras escándalo de diputadas de Puebla. (Foto: Morena)

Luego de la publicación del reportaje, Ariadna Montiel negó haber sostenido una reunión con “El Guano” y afirmó que se trataba de una estrategia para desacreditar a Morena desde la derecha.

Además, dijo que la difusión del supuesto encuentro con Aureliano Guzmán se trataría de una respuesta a sus denuncias de la violación de la soberanía con la participación de cuatro agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua, específicamente en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos.

Rechazo categóricamente las acusaciones difundidas en la columna publicada hoy. Denunciamos la irresponsabilidad de presentar señalamientos no acreditados como hechos y utilizados para desacreditar a todo un Movimiento”, escribió en sus redes sociales.

La dirigente también acusó la columna como un “instrumento de golpeteo de la derecha” para atacar a Morena y aseguró que se trataría de un intento para distraer la atención con “mentiras y calumnias” por parte de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos.

*Información en desarrollo...

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