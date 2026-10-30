México

Influencer detenida con un millón en efectivo en Ciudad de México es vinculada a proceso

Un juez otorgó a María Fernanda “N” la posibilidad de llevar su caso judicial en libertad condicional

Retrato en primer plano de una mujer de cabello rubio con los ojos cubiertos por un rectángulo negro sobre un fondo oscuro
La creadora de contenido María Fernanda "N" enfrenta un proceso legal tras su detención en posesión de dinero en efectivo en Ciudad de México. (Instagram)
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María Fernanda “N”, influencer venezolana detenida en Ciudad de México con más de un millón de pesos y 8 mil 700 dólares en efectivo, fue vinculada a proceso por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, un juez le concedió enfrentar el procedimiento judicial fuera del penal de Santa Martha Acatitla, donde permanecía recluida desde su detención.

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La resolución fue dada a conocer por el periodista especializado en seguridad Carlos Jiménez, quien informó que la mujer de 32 años permanecerá bajo prisión domiciliaria y tendrá prohibido salir del país mientras continúan las investigaciones.

¿Por qué vincularon a proceso a la influencer María Fernanda “N”?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga la procedencia de los recursos que la mujer transportaba cuando fue detenida el jueves 22 de octubre.

De acuerdo con información proporcionada por la institución a Infobae México, los agentes aseguraron 1 millón 154 mil 600 pesos y 8 mil 700 dólares en efectivo, cuya procedencia no pudo acreditar durante la intervención policial.

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Tras su arresto, María Fernanda “N” fue presentada ante un juez de control, quien inicialmente le impuso prisión preventiva mientras su defensa reunía elementos para responder a las acusaciones.

Sin embargo, después de la audiencia de continuación, el juzgador determinó vincularla a proceso y modificar las condiciones de su resguardo.

“Un juez vinculó a proceso a la venezolana María Fernanda Patti. Pero le concedió llevar su proceso en prisión domiciliaria. Tb le prohibió salir del país”, informó Carlos Jiménez.

La resolución judicial todavía no ha sido detallada públicamente por la Fiscalía capitalina.

La mujer de 32 años suele subir contenido en redes sociales de su lujosa vida acompañada de corridos y música mexicana, ha visitado Guadalajara, Monterrey y Cancún Foto: Instagram María Fernanda
La mujer de 32 años suele subir contenido en redes sociales de su lujosa vida acompañada de corridos y música mexicana, ha visitado Guadalajara, Monterrey y Cancún Foto: Instagram María Fernanda

Así fue la detención de la influencer en Lomas Altas, CDMX

María Fernanda “N” fue interceptada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cuando circulaba a bordo de una camioneta Mercedes-Benz sin placas y con vidrios polarizados.

Los hechos ocurrieron sobre avenida Constituyentes, en la colonia Lomas Altas, alcaldía Miguel Hidalgo.

Los policías le marcaron el alto, pero la conductora presuntamente ignoró la indicación e intentó retirarse, lo que provocó una breve persecución.

Durante la revisión del vehículo, los uniformados encontraron fajos de billetes en moneda nacional y dólares.

Según reportes periodísticos, la mujer intentó justificar su situación económica mostrando su perfil de Instagram y asegurando que era empresaria.

Posteriormente, fue trasladada al Ministerio Público y al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Una mujer con vestido beige, pañuelo en la cabeza y una barra negra sobre los ojos posa en el patio de mármol de una mezquita
La resolución judicial todavía no ha sido detallada públicamente por la Fiscalía capitalina. (Instagram)

¿Quién es María Fernanda “N”, la influencer venezolana?

La mujer, de 32 años, es una creadora de contenido originaria de Venezuela que mantiene presencia en Instagram y TikTok.

Sus publicaciones están relacionadas con moda, viajes internacionales, ejercicio y estilo de vida.

Entre los destinos que ha compartido aparecen Hong Kong y Turquía, además de fotografías con vehículos y artículos de lujo.

Reportes periodísticos señalan que se presentó como propietaria de una empresa ubicada en Huixquilucan, Estado de México, aunque no se ha corroborado públicamente la información sobre sus actividades comerciales.

¿Cuántos años de prisión podría enfrentar por lavado de dinero?

El artículo 250 del Código Penal de la Ciudad de México establece penas de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días multa para determinadas operaciones con recursos provenientes de actividades ilícitas.

Para acreditar el delito no basta con encontrar dinero en efectivo: las autoridades deben demostrar los elementos exigidos por la legislación penal.

María Fernanda “N” continuará enfrentando la investigación bajo arresto domiciliario y con restricciones para salir de México.

La Fiscalía capitalina deberá acreditar ante el juez el origen ilícito de los recursos asegurados para obtener una eventual sentencia condenatoria.

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