Celeste Batel: quién fue la esposa de Cuauhtémoc Cárdenas durante 58 años

Ciudad de México, 19 de octubre de 2021.- Celeste Batel, esposa del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, falleció el día de hoy. FOTO: ARCHIVO / CUARTOSCURO.COM

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Celeste Batel acompañó durante 58 años la trayectoria política de Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y tres veces candidato presidencial, sin buscar nunca un lugar propio en los reflectores. Murió el 19 de octubre de 2021 en Ciudad de México, a los 74 años.

Nació en Lisboa, Portugal, y llegó a México con sus padres cuando tenía apenas tres años. Creció y se formó en la capital del país, en una zona que hoy corresponde a la alcaldía Cuauhtémoc.

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Así se conocieron Batel y Cárdenas

Batel contó, en una de las pocas entrevistas que ofreció a lo largo de su vida, que conoció a Cárdenas en 1960, cuando ella tenía 16 años. El encuentro ocurrió en una fiesta organizada por una prima de él.

“Aunque admiraba a don Lázaro y a veces me parecía un poco raro salir precisamente con el hijo de ese buen y gran señor, la significación de esta familia en México ni me ayudó ni me estorbó para determinar mi relación”, relató Celeste. “Fue muy natural y fresca”, agregó sobre los inicios de la relación con quien sería hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río.

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MÉXICO, D.F. 21MAYO2006.- Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, su esposa, Celeste Batel de Cárdenas, y su hija, Camila Cárdenas Batel, asistieron al monumento a la Revolución a visitar la tumba de Lázaro Cárdenas del Río con motivo de su natalicio. FOTO: Iván Stephens/CUARTOSCURO.COM

Tres años después de ese primer encuentro, el 2 de abril de 1963, Batel y Cárdenas contrajeron matrimonio. A la ceremonia asistieron el general Cárdenas del Río y su esposa, Amalia Solórzano, quienes todavía vivían en ese momento.

De la unión nacieron tres hijos: Lázaro Cárdenas Batel, quien llegó a ser gobernador de Michoacán entre 2002 y 2008; Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vinculado a la promoción del cine mexicano; y Camila Cárdenas Batel, de perfil público más reservado.

Batel ejerció también un cargo institucional propio. Entre 1980 y 1986, durante la gestión de su esposo como gobernador de Michoacán, presidió el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de esa entidad.

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Fuera de esa responsabilidad, no construyó una carrera política visible. Se definía a sí misma en redes sociales como “pensadora de izquierda y ama de casa, también de izquierda”, una frase que resumía su cercanía ideológica con el entorno de su esposo sin asumir un rol protagónico.

Acompañó episodios decisivos de la izquierda mexicana

López Obrador la recordó como "mujer sencilla, comprometida y solidaria" tras su fallecimiento, ocurrido el mismo día en que murió el general Lázaro Cárdenas del Río 51 años antes. Foto: Pedro Valtierra/CUARTOSCURO

El matrimonio se extendió durante las etapas más determinantes de la carrera de Cárdenas: su ruptura con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a finales de los años ochenta, la disputa de la elección presidencial de 1988, la fundación del PRD en 1989 y las campañas presidenciales de 1994 y 2000.

Celeste Batel mantuvo un perfil bajo durante todo ese recorrido. Concedió escasas declaraciones públicas y evitó convertirse en una figura mediática, pese a la exposición constante de su esposo en la vida política nacional.

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El expresidente López Obrador la describió como una mujer solidaria

Tras conocerse su muerte, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sus condolencias a la familia. “Lamento muchísimo el fallecimiento de la señora Celeste Batel, mujer sencilla, comprometida y solidaria”, escribió en su cuenta de la red social X. “Abrazo fuerte a su esposo, el ingeniero Cárdenas, y a los hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila”, añadió el mandatario.

Sin cargos políticos propios más allá del DIF michoacano, acompañó la ruptura de su esposo con el PRI y la fundación del PRD sin buscar protagonismo público. (Foto: Twitter)

Batel falleció el mismo día en que se cumplían 51 años del fallecimiento del general Cárdenas del Río, su suegro. Fue sepultada en el Panteón Francés de la Ciudad de México.

El 28 de octubre de 2026, cinco años después de la muerte de su esposa, Cuauhtémoc Cárdenas falleció a los 92 años. Su cuerpo fue velado en el mismo panteón donde descansan los restos de Celeste Batel, la mujer que lo acompañó durante 58 años de matrimonio y que permaneció, según sus propias palabras, siempre al margen del peso político de la familia que integró por decisión propia.

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