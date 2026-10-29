México

Celeste Batel: quién fue la esposa de Cuauhtémoc Cárdenas durante 58 años

La mujer de origen portugués presidió el DIF de Michoacán entre 1980 y 1986 y mantuvo un perfil discreto durante las tres campañas presidenciales de su esposo

Cuauhtémoc Cárdenas
Ciudad de México, 19 de octubre de 2021.- Celeste Batel, esposa del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, falleció el día de hoy. FOTO: ARCHIVO / CUARTOSCURO.COM
Guardar

Celeste Batel acompañó durante 58 años la trayectoria política de Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y tres veces candidato presidencial, sin buscar nunca un lugar propio en los reflectores. Murió el 19 de octubre de 2021 en Ciudad de México, a los 74 años.

Nació en Lisboa, Portugal, y llegó a México con sus padres cuando tenía apenas tres años. Creció y se formó en la capital del país, en una zona que hoy corresponde a la alcaldía Cuauhtémoc.

PUBLICIDAD

Así se conocieron Batel y Cárdenas

Batel contó, en una de las pocas entrevistas que ofreció a lo largo de su vida, que conoció a Cárdenas en 1960, cuando ella tenía 16 años. El encuentro ocurrió en una fiesta organizada por una prima de él.

“Aunque admiraba a don Lázaro y a veces me parecía un poco raro salir precisamente con el hijo de ese buen y gran señor, la significación de esta familia en México ni me ayudó ni me estorbó para determinar mi relación”, relató Celeste. “Fue muy natural y fresca”, agregó sobre los inicios de la relación con quien sería hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río.

PUBLICIDAD

Celeste Batel
MÉXICO, D.F. 21MAYO2006.- Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, su esposa, Celeste Batel de Cárdenas, y su hija, Camila Cárdenas Batel, asistieron al monumento a la Revolución a visitar la tumba de Lázaro Cárdenas del Río con motivo de su natalicio. FOTO: Iván Stephens/CUARTOSCURO.COM

Tres años después de ese primer encuentro, el 2 de abril de 1963, Batel y Cárdenas contrajeron matrimonio. A la ceremonia asistieron el general Cárdenas del Río y su esposa, Amalia Solórzano, quienes todavía vivían en ese momento.

De la unión nacieron tres hijos: Lázaro Cárdenas Batel, quien llegó a ser gobernador de Michoacán entre 2002 y 2008; Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vinculado a la promoción del cine mexicano; y Camila Cárdenas Batel, de perfil público más reservado.

Batel ejerció también un cargo institucional propio. Entre 1980 y 1986, durante la gestión de su esposo como gobernador de Michoacán, presidió el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de esa entidad.

Fuera de esa responsabilidad, no construyó una carrera política visible. Se definía a sí misma en redes sociales como “pensadora de izquierda y ama de casa, también de izquierda”, una frase que resumía su cercanía ideológica con el entorno de su esposo sin asumir un rol protagónico.

Acompañó episodios decisivos de la izquierda mexicana

Celeste Batel
López Obrador la recordó como "mujer sencilla, comprometida y solidaria" tras su fallecimiento, ocurrido el mismo día en que murió el general Lázaro Cárdenas del Río 51 años antes. Foto: Pedro Valtierra/CUARTOSCURO

El matrimonio se extendió durante las etapas más determinantes de la carrera de Cárdenas: su ruptura con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a finales de los años ochenta, la disputa de la elección presidencial de 1988, la fundación del PRD en 1989 y las campañas presidenciales de 1994 y 2000.

Celeste Batel mantuvo un perfil bajo durante todo ese recorrido. Concedió escasas declaraciones públicas y evitó convertirse en una figura mediática, pese a la exposición constante de su esposo en la vida política nacional.

El expresidente López Obrador la describió como una mujer solidaria

Tras conocerse su muerte, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sus condolencias a la familia. “Lamento muchísimo el fallecimiento de la señora Celeste Batel, mujer sencilla, comprometida y solidaria”, escribió en su cuenta de la red social X. “Abrazo fuerte a su esposo, el ingeniero Cárdenas, y a los hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila”, añadió el mandatario.

Celeste Batel
Sin cargos políticos propios más allá del DIF michoacano, acompañó la ruptura de su esposo con el PRI y la fundación del PRD sin buscar protagonismo público. (Foto: Twitter)

Batel falleció el mismo día en que se cumplían 51 años del fallecimiento del general Cárdenas del Río, su suegro. Fue sepultada en el Panteón Francés de la Ciudad de México.

El 28 de octubre de 2026, cinco años después de la muerte de su esposa, Cuauhtémoc Cárdenas falleció a los 92 años. Su cuerpo fue velado en el mismo panteón donde descansan los restos de Celeste Batel, la mujer que lo acompañó durante 58 años de matrimonio y que permaneció, según sus propias palabras, siempre al margen del peso político de la familia que integró por decisión propia.

Temas Relacionados

Cuauhtémoc CárdenasCeleste BatelPRDPolitica mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados del Chispazo: números ganadores del sorteo de hoy 28 de octubre

Consulta los ganadores de los dos sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Chispazo: números ganadores del sorteo de hoy 28 de octubre

Temblor hoy en México: noticias actividad sismica 29 de octubre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sismica 29 de octubre de 2026

De qué murió Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del PRD, a los 92 años

El tres veces candidato presidencial que ganó la primera elección directa para jefe de Gobierno del Distrito Federal falleció la noche del 28 de octubre

De qué murió Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del PRD, a los 92 años

América empata 1-1 con Xolos en el Azteca y arriesga el liderato de la Liga MX

Las Águilas igualaron ante Tijuana en el partido pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026

América empata 1-1 con Xolos en el Azteca y arriesga el liderato de la Liga MX

Se registra sismo de 4.2 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.2 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: capturan a “El Semáforo”, sucesor de “El Tanque” en el CJNG

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: capturan a “El Semáforo”, sucesor de “El Tanque” en el CJNG

CJNG en Colombia: detienen a “La Patrona” y “La Pau”, pareja de mexicanos señalados como enlaces con el Clan del Golfo

Un mexicano vinculado al CJNG se declaró culpable de transportar cocaína hacia Nueva Jersey

EEUU presenta cargos contra 24 integrantes de una red vinculada al Cártel de Sinaloa, con operación en Tennessee

Encuentran en el AICM metanfetamina dentro de una maquina para carpintería: tenia como destino Australia

ENTRETENIMIENTO

El asesinato de Paco Stanley, la crisis de seguridad que sacudió al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas

El asesinato de Paco Stanley, la crisis de seguridad que sacudió al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas

Moby y Justice se suman a Snoop Dogg para liderar el Simifest 2026: así quedó el cartel completo, fecha, sede y precios de boletos

Festival de globos y faroles en CDMX: cuándo es y dónde verlos por Día de Muertos

A 20 años de la muerte de Valentín Elizalde: documental revive la traición de “Tano”, el peritaje oculto y las cuentas pendientes

Quién es Isabella Rojas: la modelo colombiana que resultó herida por el dron pateado por Ernesto Chavana

DEPORTES

América empata 1-1 con Xolos en el Azteca y arriesga el liderato de la Liga MX

América empata 1-1 con Xolos en el Azteca y arriesga el liderato de la Liga MX

Johan Vásquez se viste de héroe y encabeza el triunfo del Genoa sobre la Juventus en Serie A

Perro altera a asistentes y genera discusión en el Show Run de Checo Pérez

Canelo Álvarez desestima críticas por evento en Arabia Saudita: “Yo vengo a pelear un campeonato”

Canelo Álvarez lleva el orgullo mexicano hasta Arabia Saudita: así fue su recibimiento con mariachi