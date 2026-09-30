Interpol retira ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga, confirma Sheinbaum, pedirá a EEUU nueva ficha

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este miércoles 30 de septiembre. (Crédito: captura de pantalla, Gobierno de México)

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Interpol retiró las fichas rojas contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, ambos con órdenes de aprehensión vigentes en México, y adelantó que su gobierno solicitará que sean emitidas nuevamente.

Durante ‘La Mañanera’ de este miércoles, la mandataria señaló que la decisión le fue comunicada horas antes y que las autoridades mexicanas pedirán a Interpol información sobre los motivos por los que dejaron de estar vigentes las notificaciones internacionales.

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Sheinbaum sostuvo que Gómez Mont y Álvarez Puga enfrentan asuntos pendientes ante la justicia mexicana y calificó a ambos como “factureros reconocidos”.

El gobierno mexicano, explicó, también planteará que las notificaciones sean reactivadas, particularmente ante la situación jurídica que ambos mantienen en México. La medida forma parte de las acciones que las autoridades pueden solicitar mediante los mecanismos de cooperación internacional para localizar y detener a personas buscadas por la justicia.

“Me comentaron hoy en la mañana que le quitaron la ficha roja a Gómez Mont y Álvarez Puga, factureros reconocidos con orden de aprehensión en México, pero con todas las pruebas habidas y por haber. Se dedicaban a facturarle a empresarios con facturas falsas para evitar el pago de impuestos”, dijo Sheinbaum.

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“Hoy me dijeron que Interpol les quitó la ficha roja y vamos a preguntar cuáles son las razones. Vamos a solicitar que se recupere la ficha roja porque, si van a otro país, pues tiene que ser bajo orden de aprehensión porque son delincuentes”, agregó.

Álvarez Puga fue detenido en Estados Unidos y posteriormente quedó sujeto a un proceso relacionado con la solicitud de extradición presentada por México. Tanto él como Gómez Mont son buscados por autoridades mexicanas por acusaciones relacionadas con operaciones financieras y manejo irregular de recursos.

Sheinbaum pide reciprocidad a Estados Unidos

La presidenta vinculó la situación con la cooperación judicial entre México y Estados Unidos y planteó que debe existir reciprocidad entre ambos países cuando se trata de personas requeridas por las autoridades.

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“Nosotros siempre queremos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con el Departamento de Justicia, pero es muy importante que haya siempre reciprocidad”, afirmó.

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