México propone en el G20 cinco prioridades para enfrentar las tensiones geopolíticas globales. (Foto: SRE)

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El canciller Roberto Velasco Álvarez planteó este viernes cinco prioridades estratégicas para contener las tensiones geopolíticas globales durante la primera sesión de trabajo de la Reunión de Ministros de Exteriores del G20, encabezada por Marco Rubio en Atlanta, Georgia.

La propuesta mexicana busca que el costo de los conflictos internacionales deje de recaer sobre las poblaciones con menos recursos. Velasco advirtió que las disputas geopolíticas no se quedan contenidas en los territorios donde estallan: encarecen el comercio, elevan el costo de vida y golpean con más fuerza a quienes menos tienen.

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El canciller fijó cinco ejes para la respuesta global

Durante su mensaje, Velasco detalló la hoja de ruta que México propone a los miembros del G20, en la cual incluyó las siguientes acciones:

Fortalecer la diplomacia y el papel de las Naciones Unidas en la resolución pacífica de conflictos.

Garantizar que la ayuda humanitaria llegue efectivamente a quienes la necesitan.

Incrementar la cooperación para proteger el suministro de bienes esenciales mediante cadenas más resilientes, rutas diversificadas y mayor capacidad productiva.

Atender las causas que generan inestabilidad y desplazamiento, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades.

Asegurar financiamiento predecible para la asistencia humanitaria, con atención prioritaria a infancias, mujeres y grupos vulnerables.

México propone en el G20 cinco prioridades para enfrentar las tensiones geopolíticas globales. (Foto: SRE)

Sobre el tercer punto, el canciller vinculó la estrategia con la política económica interna. “El Plan México vincula la integración económica con la producción interna para construir prosperidad compartida”, señaló ante sus homólogos del bloque.

La soberanía como principio rector de la postura mexicana

Velasco situó la igualdad soberana entre Estados como el cimiento de la respuesta mexicana frente a las tensiones internacionales. “Conforme al derecho internacional, todos los Estados son iguales y están sujetos a las mismas normas que rigen sus relaciones mutuas”, afirmó el canciller durante su participación.

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El funcionario atribuyó esta postura a la tradición pacifista del país y a los principios de política exterior que marca la Constitución: la no intervención, la solución pacífica de controversias y la cooperación internacional para el desarrollo. Según explicó, estos tres pilares orientan la labor diplomática mexicana en favor de la paz y la dignidad humana.

El canciller fue directo hacia el resto de los miembros del bloque durante la sesión: “Hacemos un llamado a todos los miembros a situar el diálogo, la diplomacia y el respeto inquebrantable al derecho internacional y al derecho internacional humanitario en el centro de nuestra labor”.

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El titular de la SRE sostendrá encuentros bilaterales en Atlanta

Velasco sostendrá encuentros con sus homólogos durante el G20. REUTERS/Megan Varner/Pool

Velasco reiteró que México mantiene el compromiso de trabajar junto a los miembros del G20 por una paz duradera y una economía global más resiliente. Atribuyó ese objetivo directamente a la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum: un mundo donde el costo de las tensiones no recaiga, como hasta ahora, sobre quienes cuentan con menos recursos.

Como parte de la agenda del primer día de trabajos, el canciller sostendrá encuentros bilaterales con sus homólogos para abordar asuntos internacionales de interés común. Lo acompaña una delegación integrada por la subsecretaria y sherpa de México ante el G20, Teresa Mercado Pérez; el jefe de la Unidad de Proyección para la Diplomacia, Efraín Guadarrama Pérez, y el jefe de la Unidad de Diplomacia Económica, Farid Hannan.

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Horas más tarde, el canciller compartió el breve encuentro que sostuvo con el ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, donde destacaron el reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y México:

Johann Wadephul y Roberto Velasco se reunieron durante el G20. (X/@AussenMinDE)

“Siempre es un gusto coincidir con mi colega, Johann Wadephul, ministro Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. La relación bilateral vive un excelente momento, impulsado por el diálogo político que hemos fortalecido, incluida la reactivación de la Comisión Binacional. Seguiremos aprovechando este dinamismo para generar bienestar y prosperidad compartida entre nuestros pueblos”.