Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 30 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,99 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 1% con respecto al precio de cierre previo de 20,79 pesos mexicanos. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 0,25%, sin embargo, su evolución interanual refleja una caída del -0,25%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva en la última jornada, marcando un incremento notable frente al peso mexicano. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 10,89%, superando la volatilidad de referencia de 6,29%, lo que sugiere un entorno de inestabilidad en los mercados cambiarios.