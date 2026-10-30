Policías de la CDMX rescatan a hombre que se prendió fuego e intentó arrojarse en la Glorieta de Insurgentes

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana auxiliaron al un hombre que amenazaba con arrojarse desde el barandal hacia la Glorieta de Insurgentes. Crédito: SSC

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México rescataron este viernes 30 de octubre a un hombre que se prendió fuego e intentó arrojarse desde lo alto de la Glorieta de Insurgentes, en la alcaldía Cuauhtémoc. La corporación informó que los policías que participaron en el rescate pertenecen a la Unidad de Grafiti.

Imágenes compartidas por la SSC muestran al hombre de pie en la zona alta de la avenida que da hacia la glorieta, ya con humo y fuego encendidos sobre su cuerpo. En las fotografías también se observa la participación de personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de elementos de tránsito, quienes sujetaron al hombre antes de que se arrojara y lo acostaron sobre la vía pública.

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El hombre cruzó la barda de seguridad por la salida hacia la calle Oaxaca

Según reportes oficiales, los policías fueron alertados sobre una persona que había cruzado la barda de seguridad de la Glorieta de Insurgentes, en la salida hacia la calle Oaxaca, en la colonia Roma Norte. Los oficiales acudieron de inmediato al lugar e iniciaron un diálogo con el hombre para evitar que atentara contra su vida.

Durante la intervención, personal de la Unidad de Grafiti se acercó para brindarle apoyo. En ese momento, el hombre se prendió fuego frente a los uniformados, quienes reaccionaron para contener la situación antes de que las llamas se propagaran por completo por su cuerpo.

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La velocidad de la respuesta policial resultó determinante. Los oficiales no se replegaron ante el fuego y optaron por actuar de inmediato, conscientes del riesgo de que el hombre se arrojara desde la estructura.

La maniobra se desarrolló en cuestión de segundos, en un punto elevado sobre una de las avenidas con mayor flujo vehicular de la zona. Testigos en la zona observaron todo y aplaudieron al personal de la CDMX por rescatar al hombre, el cual fue identificado extraoficialmente como una persona en condición de calle.

Las fotografías de la SSC muestran a los oficiales sujetando al hombre sobre la estructura de la glorieta

En una de las imágenes difundidas por la SSC, se observa a tres oficiales y un elemento del ERUM sujetando al hombre sobre la estructura metálica de la glorieta, en el momento preciso en que lo sostienen para evitar que caiga. El hombre, con quemaduras visibles en el torso, fue tomado por los uniformados. Detrás de la escena había dos hombre más colaborando en el rescate, según un video del hecho.

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La escena, compartida por la propia corporación, documenta el momento exacto en el que los policías ejecutaron la maniobra de rescate.

El hombre recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado a un centro especializado. Crédito: SSC

En una rápida acción, los oficiales lograron sujetar al hombre, apagar las llamas y ponerlo a salvo antes de que la situación se agravara. La intervención conjunta entre policías y paramédicos evitó que el incidente derivara en una tragedia sobre la avenida.

El uso del extintor resultó clave para frenar el avance del fuego sobre la piel del hombre antes de que las quemaduras se extendieran a más zonas del cuerpo.

Una segunda fotografía muestra la atención médica del hombre ya en la vía pública

Una segunda imagen compartida por la SSC, con el logotipo oficial de la corporación, muestra al hombre ya en el piso, acostado sobre una camilla rígida de color naranja. Paramédicos del ERUM, identificables por el logo en sus uniformes, le colocaron vendajes sobre zonas afectadas por las quemaduras mientras otros elementos resguardaban el perímetro.

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Rescate de un hombre en la Glorieta de Insurgentes. Crédito: SSC

Tras la atención prehospitalaria en el sitio, los paramédicos lo trasladaron a un centro especializado, donde permanece bajo atención médica debido a quemaduras de segundo y tercer grado en diversas partes del cuerpo.

El traslado se realizó de manera inmediata una vez estabilizado el paciente sobre la vía pública.

La fotografía capta el momento en el que el personal, entre paramédicos y policías, rodean al hombre para estabilizarlo antes de moverlo a la camilla. El operativo médico se extendió por varios minutos antes de que la ambulancia partiera hacia el hospital.

De los hechos se informó al agente del Ministerio Público correspondiente, encargado de integrar la carpeta de investigación y de realizar las diligencias que el caso amerite. La corporación no detalló la identidad del hombre ni las causas que lo llevaron a intentar quitarse la vida.

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La Unidad de Grafiti de la SSC fue creada con el objetivo de atender solicitudes ciudadanas sobre espacios públicos afectados por grafiti ilegal y apoyar la recuperación de la imagen urbana de la capital. Sus elementos realizan recorridos preventivos, vinculación con la ciudadanía y gestión de espacios públicos en distintas zonas de la ciudad, lo que explica su presencia en un punto como la Glorieta de Insurgentes al momento del incidente.

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