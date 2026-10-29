Tras el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, su vida en imágenes rodeado con diversos actores políticos

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en la serie documental 'PRI: Crónica del Fin'. (Cortesía)

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La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a los 92 años, marca el fin de una etapa en la historia política de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostiene un documento mientras se encuentra junto a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; Cuauhtémoc Cárdenas; Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), y Ernestina Godoy, durante un evento conmemorativo por el 87 aniversario de la empresa petrolera estatal, fundada tras la expropiación de compañías petroleras extranjeras. El acto se realizó en la Ciudad de México el 18 de marzo de 2025. REUTERS/Henry Romero

Considerado uno de los principales referentes de la izquierda mexicana, el ingeniero civil desafió la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezó la oposición tras las controvertidas elecciones presidenciales de 1988 y participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989.

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Porfirio Muñoz Ledo Ifigenia Martinez Cuauhtémoec Cárdenas Senado (Foto: Cuartoscuro)

Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, fue tres veces candidato presidencial y se convirtió en 1997 en el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal elegido por voto popular.

Cuauhtémoc Cárdenas y AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Su trayectoria dejó una huella decisiva en la democratización de México. Les compartimos algunas imágenes históricas de Cuauhtémoc Cárdenas junto a diversos actores de la política mexicana, a lo largo de más de cuatro décadas de vida pública.

Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas y Lázaro Cárdenas Batel (Infobae México/Jovani Pérez)

El político michoacano fue una de las figuras centrales de la izquierda mexicana durante varias décadas. Su trayectoria estuvo marcada por la ruptura con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), las elecciones presidenciales de 1988 y la apertura de una nueva etapa de competencia política en el país.

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CIUDAD DE MÉXICO, 28OCTUBRE2026.- Familiares reportaron la muerte del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y excandidato Presidencial en 1988. Este día se cumplieron 28 años de la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En la imagen, el 17 de septiembre de 1987 Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, marchan al Zócalo capitalino como parte de la "Movilización de las 100 horas". FOTO: ARCHIVO /PEDRO VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM

¿Dónde será el funeral de Cuauhtémoc Cárdenas?

Los restos de Cuauhtémoc Cárdenas fueron trasladados la noche del miércoles al Panteón Francés de San Joaquín, ubicado sobre la calzada Legaria, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Cuauhtémoc Cárdenas en mitin en las elecciones 1988.

De acuerdo con los reportes difundidos tras su fallecimiento, la carroza ingresó al cementerio alrededor de las 22:25 horas. Los servicios funerarios fueron previstos para este jueves 29 de octubre, a partir de las 10:00 horas, en compañía de familiares y personas cercanas.

En ese mismo panteón descansan los restos de su esposa, Celeste Batel, quien murió el 19 de octubre de 2021, después de 58 años de matrimonio.

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Celeste Batel, esposa del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, falleció el 19 de octubre de 2021 FOTO: ARCHIVO / CUARTOSCURO.COM

La noticia generó reacciones de integrantes de distintos sectores políticos.

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó su muerte y reconoció su participación en el movimiento democrático que impulsó cambios en el sistema político mexicano.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador también recordó su papel como precursor de la oposición democrática contemporánea.

Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez (Foto: @PMunozLedo/X)

¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas? Su vida y formación política

Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México. Fue hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México entre 1934 y 1940, y de Amalia Solórzano. Estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), formación que precedió a una extensa carrera en la administración pública y la política.

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Con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el ingeniero Heberto Castillo, AMLO fundó el PRD el 5 de mayo de 1989. (Foto: Esto Soy)

Durante 25 años militó en el PRI, partido por el que llegó al Senado de la República y posteriormente a la gubernatura de Michoacán, cargo que ocupó de 1980 a 1986.

El primer debate presidencial fue en 1994 (Cuartoscuro)

Sin embargo, su trayectoria tomó otro rumbo en 1987, cuando encabezó la Corriente Democrática junto con otros dirigentes que exigían mayor apertura en la selección de candidaturas presidenciales del partido. Las diferencias con la dirigencia priista derivaron en su salida de la organización y en la construcción de una alternativa política opositora.

Cuauhtémoc Cárdenas fue uno de los principales políticos que señalaron el presunto fraude de 1988 (ARCHIVO/ ELOY VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

La elección presidencial de 1988 y la fundación del PRD

Uno de los episodios más relevantes de su trayectoria ocurrió en las elecciones presidenciales de 1988, cuando Cárdenas contendió por el Frente Democrático Nacional frente al candidato priista Carlos Salinas de Gortari.

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La jornada electoral quedó marcada por la interrupción del sistema de cómputo, conocida como la «caída del sistema», y por las denuncias de irregularidades que pusieron en duda la legitimidad del resultado. La controversia convirtió a Cárdenas en una figura central de la oposición política.

El movimiento que encabezó contribuyó a la fundación del Partido de la Revolución Democrática el 5 de mayo de 1989, junto con dirigentes como Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y Heberto Castillo.

CIUDAD DE MÉXICO, 05MAYO2017.- Este día se cumplieron 28 años de la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En la imagen, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Heberto Castillo, durante la fundación del partido en el zócalo capitalino. FOTO: ARCHIVO /ELOY VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM.-

Cárdenas volvió a competir por la Presidencia en 1994 y 2000, aunque no consiguió ganar ninguna de las tres elecciones en las que participó.

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Su triunfo electoral más significativo llegó en 1997, cuando se convirtió en el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal elegido mediante voto popular. Ocupó el cargo hasta 1999, cuando solicitó licencia para preparar su tercera candidatura presidencial.

Su distanciamiento del PRD y sus últimos años

Cuauhtémoc Cárdenas junto con Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM y AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Pese a ser uno de sus principales fundadores, Cárdenas renunció al PRD en noviembre de 2014, tras expresar diferencias con la dirigencia del partido y cuestionar su rumbo político.

El presidente de la Jucopo se reunió con el excandidato a la presidencia (Twitter/@RicardoMonrealA)

En los años posteriores mantuvo presencia en el debate público sobre la democracia, la política energética y el desarrollo nacional. En marzo de 2026 fue nombrado presidente de la Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex, uno de sus últimos encargos públicos.

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El funeral de Cuauhtémoc Cárdenas se realizará este jueves. (Anayeli Tapia/Infobae)

Su fallecimiento deja una trayectoria vinculada con la formación de una oposición electoral competitiva y con la transformación de la vida política mexicana durante la segunda mitad del siglo XX.