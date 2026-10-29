Lista exhibición de 25 ofrendas por Día de Muertos 2026 en el Edomex: te decimos dónde y cuándo

Ofrendas listas en Huixquilucan, Edomex (Gob. Huixquilucan)

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El aroma a copal, el color del cempasúchil, el papel picado y la luz de las veladoras dieron vida a 25 altares instalados en la Explanada Municipal de Huixquilucan, como parte de las actividades del Día de Muertos 2026.

La exhibición, organizada por el gobierno municipal, busca preservar las tradiciones mexicanas y ofrecer a las familias un espacio para recordar a sus seres queridos.

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La presidenta municipal, Romina Contreras, encabezó la inauguración y recorrió las ofrendas acompañada por integrantes del Cabildo y familias de la Zona Tradicional. Durante la visita, reconoció la creatividad y dedicación de los 340 servidores públicos que participaron en la elaboración de los altares.

La exhibición forma parte del Quinto Festival de Catrinas Huixquilucan 2026, una celebración que reúne actividades culturales y recreativas para acercar a la población a las costumbres relacionadas con el Día de Muertos.

Xoloitzcuintle, protagonista de las ofrendas en Huixquilucan

Ofrendas listas en Huixquilucan, Edomex (Gob. Huixquilucan)

La temática de este año tiene como figura central al xoloitzcuintle, una raza de perro originaria de México que, de acuerdo con la tradición prehispánica, acompaña y guía a las almas durante su recorrido hacia el Mictlán, el inframundo de la cosmovisión mexica.

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A partir de este simbolismo, los participantes incorporaron representaciones de estos perros, decoraciones artesanales y elementos tradicionales que dieron identidad a cada altar. Las frutas, los platillos de temporada y las veladoras también formaron parte de las composiciones, junto con el cempasúchil y el papel picado.

Durante el recorrido, Romina Contreras destacó el trabajo realizado por los equipos de las distintas áreas del gobierno municipal y señaló que cada ofrenda representa el esfuerzo de quienes colaboraron para mantener vivas las tradiciones mexicanas.

Añadió que la exhibición busca ofrecer un espacio de convivencia para niñas, niños y adultos, además de fomentar el conocimiento de las raíces culturales entre las nuevas generaciones.

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¿Hasta cuándo estarán las ofrendas de Día de Muertos?

Ofrendas listas en Huixquilucan, Edomex (Gob. Huixquilucan)

De acuerdo con el gobierno municipal, las 25 ofrendas permanecerán en la Explanada Municipal hasta el jueves 29 de octubre, para que habitantes y visitantes puedan recorrerlas y conocer los elementos que integran cada una.

La directora general de Cultura y Turismo, Verónica María Lira Iniesta, destacó que la muestra se ha convertido en una actividad que reúne a distintas áreas de la administración y a la comunidad en torno a las tradiciones mexicanas.

La funcionaria agradeció el respaldo de la presidenta municipal y la participación de las direcciones que colaboraron en el montaje de los altares, cuyo propósito es ofrecer a las familias una experiencia cultural durante la temporada.

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Festival de Catrinas Huixquilucan 2026 tendrá más actividades

La exhibición de ofrendas es parte de la programación del Quinto Festival de Catrinas Huixquilucan 2026, que contempla otras actividades gratuitas para conmemorar el Día de Muertos.

Entre los eventos anunciados se encuentra la liberación de globos de cantoya, programada para el viernes 30 de octubre, así como la presentación del DJ Albert Mix Radakrest Project, prevista para el domingo 1 de noviembre.

El programa también incluye el tradicional Baile de Salón, programado para el 22 de noviembre, con el que se prolongarán las actividades culturales y recreativas del festival.

Con estas iniciativas, el gobierno de Huixquilucan busca mantener las expresiones culturales vinculadas con el Día de Muertos y promover espacios de encuentro familiar. La exhibición de los 25 altares, con el xoloitzcuintle como figura principal, reúne símbolos prehispánicos y elementos tradicionales en un homenaje a la memoria de quienes ya fallecieron.

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