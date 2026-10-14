Ley del ISR aprobada por diputados golpea a factureras, limita deducciones a grandes empresas y exenta a productores

En la Cámara de Diputados se llevó a cabo la votación en lo general y en lo particular del dictamen relativo a la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual tendrá un impacto directo en diversos sectores. (Crédito: Cámara de Diputados)

Guardar

La Cámara de Diputados avanza en la aprobación de los dictámenes incluidos en el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este 14 de octubre de 2026, con 322 votos a favor, 115 en contra fue aprobada en lo particular la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), una iniciativa que busca reforzar el combate contra las factureras, establecer límites a las deducciones de grandes empresas y ampliar los ingresos exentos para productores del campo y la pesca.

PUBLICIDAD

La votación se realizó después de una sesión que comenzó el martes 13 de octubre y se prolongó durante varias horas hasta este miércoles. El dictamen fue avalado sin cambios y enviado al Senado de la República para continuar su proceso legislativo.

¿Qué cambia con la nueva Ley del ISR y a quiénes afecta?

La reforma plantea modificaciones que impactan de manera distinta a empresas, pequeños contribuyentes y productores de alimentos. Uno de sus objetivos es fortalecer la vigilancia sobre las deducciones fiscales y las pérdidas que reportan determinadas personas morales, además de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias para quienes tienen ingresos más modestos.

Entre los principales cambios aprobados destacan:

Mayor control sobre las deducciones empresariales: se incorpora un mecanismo para supervisar las deducciones autorizadas y las pérdidas fiscales de empresas que superen determinados niveles de ingresos y cumplan las condiciones establecidas en la ley.

Límites a las deducciones de grandes contribuyentes: se establece una fórmula que puede reducir el monto de las deducciones fiscales permitidas a ciertas empresas.

Más ingresos exentos para productores: aumenta el monto máximo de ingresos exentos para actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras.

Un tope más alto para el Resico: se amplía el límite anual de ingresos para tributar bajo el Régimen Simplificado de Confianza.

Continuidad de incentivos a la inversión: se incorporan a la ley estímulos relacionados con el Plan México y distintos polos de desarrollo, con beneficios previstos hasta 2030.

Aunque el dictamen busca fortalecer la recaudación y cerrar espacios a posibles abusos fiscales, legisladores de oposición advirtieron que algunas de las nuevas restricciones también podrían afectar a empresas que cumplen con sus obligaciones y destinan recursos a crecer, modernizarse o contratar persona.

PUBLICIDAD

Ley del ISR aprobada por diputados golpea a factureras, limita deducciones a grandes empresas y exenta a productores. (Crédito: Cámara de Diputados)

Factureras bajo mayor vigilancia: así buscan cerrar espacios a la evasión fiscal

Uno de los propósitos centrales de la reforma es reforzar los mecanismos de control sobre las deducciones y las pérdidas fiscales declaradas por las empresas. Estas medidas forman parte de una estrategia para mejorar la supervisión tributaria y combatir prácticas que permiten reducir indebidamente el pago de impuestos.

Las llamadas factureras son empresas que emiten comprobantes fiscales por operaciones inexistentes o que no ocurrieron realmente. Estos documentos pueden utilizarse para simular gastos y justificar deducciones que disminuyen artificialmente la cantidad de impuestos que una persona o empresa debe pagar.

Con la incorporación de nuevas reglas para controlar las deducciones autorizadas y las pérdidas fiscales, el Gobierno busca fortalecer la revisión de la información presentada por las personas morales. Sin embargo, el alcance de los nuevos mecanismos no significa que todas las empresas sujetas a revisión sean factureras ni que una deducción fiscal sea irregular por sí misma.

PUBLICIDAD

La reforma también deroga el capítulo del Régimen Opcional para Grupos de Sociedades, al considerar que ya se agotó la finalidad del beneficio que permitía diferir el pago de determinados impuestos.

Factureras estarán bajo mayor vigilancia en 2027.

De esta manera, el cambio busca modificar herramientas de control fiscal y eliminar disposiciones cuyo propósito original se considera cumplido. La aplicación concreta de las nuevas reglas dependerá de los supuestos y condiciones que establece el decreto.

Grandes empresas tendrán límites para deducir gastos: ¿por qué genera críticas?

También, grandes contribuyentes enfrentarán nuevos límites para deducir gastos fiscales el próximo año. La reforma aplica a personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos que registran utilidad fiscal en el ejercicio.

PUBLICIDAD

Los artículos 78-A y 78-B fijan la fórmula de cálculo, con factores de 0.9667 y 0.9900 que reducen el monto deducible cuando se cumplen las condiciones previstas.

Durante la sesión, legisladores de oposición cuestionaron el alcance de la medida, por un lado, el diputado priista Jericó Abramo Masso advirtió que reducir el porcentaje deducible desincentiva la inversión en maquinaria, la ampliación de instalaciones y la generación de empleos.

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) Julia Licet Jiménez Angulo señaló que restringir aún más a las empresas de mayores ingresos afecta su competitividad y limita recursos para contratar personal o mejorar salarios.

PUBLICIDAD

Productores del campo tendrán más ingresos exentos y el Resico amplía su límite

El dictamen aprobado en San Lázaro incluye beneficios para productores del campo y contribuyentes que tributan bajo esquemas simplificados. Las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras verán incrementado su monto de ingresos exentos de 900 mil a un millón de pesos, con el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria.

El beneficio no opera como una exención automática, ya que los productores deberán cumplir los requisitos fiscales correspondientes para acceder al nuevo umbral. La reforma también eleva de 3.5 millones a 5 millones de pesos el límite anual para tributar en el Resico, y ajusta la tabla de pagos mensuales para ampliar hasta ese monto el rango con tasa de 2.50%.

PUBLICIDAD

Productores del campo tendrán más ingresos exentos y el Resico amplía su límite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dictamen incorpora además estímulos fiscales ligados al Plan México, los polos de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, la economía circular y los polos industriales de Yucatán, con vigencia hasta 2030.