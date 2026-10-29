Los disfraces que marcarán tendencia este Halloween 2026 en México

En paralelo, estrenos de cine como La Odisea y Clayface comienzan a sumarse como referencias nuevas, aunque sin desplazar todavía a los clásicos del género de terror.(Imagen ilustrativa Infobae)

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Los disfraces de Halloween 2026 en México reflejan una tendencia marcada por el terror clásico y los superhéroes, según reportan comerciantes de distintas regiones del país. Personajes como Chucky, Ghostface y Pennywise se mantienen como los favoritos en tiendas físicas, mientras plataformas digitales como Amazon y Mercado Libre muestran preferencias propias que no siempre coinciden con las búsquedas internacionales.

En paralelo, estrenos de cine como, Obsession, La Odisea y Clayface comienzan a sumarse como referencias nuevas, aunque sin desplazar todavía a los clásicos del género de terror.

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Lo que realmente se vende y renta en México

En México, los disfraces que más se venden y rentan este Halloween 2026 son los de terror clásico: Chucky, Ghostface, Pennywise, Freddy Krueger y Michael Myers encabezan la demanda en comercios de distintas ciudades (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Tijuana, la gerente de una tienda de disfraces, Arely Carrasco, señaló que los personajes más solicitados son Pennywise, Chucky, Merlina, Ghostface, Freddy Krueger y Michael Myers. También reportó demanda de superhéroes como Batman, Spider-Man, la Mujer Maravilla y el Capitán América. Las rentas en su local van de 500 a 2,500 pesos, dependiendo del personaje, mientras los disfraces a la venta cuestan entre 2,000 y 5,000 pesos. Carrasco explicó que algunos clientes viajan desde Rosarito y Ensenada para conseguir sus vestuarios.

En México, los disfraces que más se venden y rentan este Halloween 2026 son los de terror clásico: Chucky, Ghostface, Pennywise, Freddy Krueger y Michael Myers encabezan la demanda en comercios de distintas ciudades, junto con superhéroes tradicionales como Batman y Spider-Man, por encima de personajes ligados a estrenos recientes de cine.

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En Villahermosa, el vendedor Ricardo García Rincón detalló que entre las mujeres ganó popularidad el disfraz de pirata, mientras los hombres mantienen su preferencia por Ghostface y por Art the Clown, de la película Terrifier. García Rincón añadió que la Rodada del Terror, una actividad local, incrementa en un 50% la demanda de máscaras con luces LED.

En Veracruz, comerciantes del Mercado Hidalgo confirmaron que Halloween supera ampliamente al Día de Muertos en variedad de productos. Según sus registros, existen más de 200 modelos de disfraces de Halloween frente a solo una docena de modelos de Catrina y Catrín. Los más pedidos continúan siendo los trajes de Scream, esqueleto, vampiro, pirata y bruja, aunque este año notaron mayor movimiento en los disfraces de superhéroes.

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Lo que arrasa en plataformas digitales

En Mercado Libre México, de acuerdo con un análisis de la firma Nubimetrics, las túnicas y capas de Harry Potter se mantienen como una tendencia sostenida desde hace varios años WARNER BROS.

Las ventas en línea muestran rankings propios, distintos a los que reportan los comercios físicos. En Amazon México, el listado de más vendidos lo encabeza un set de cinco piezas para disfrazarse de mago, de la marca BYHANG, con un precio de 319 pesos. Le siguen un disfraz de calabaza y uno de murciélago, ambos para bebé.

En Mercado Libre México, de acuerdo con un análisis de la firma Nubimetrics, las túnicas y capas de Harry Potter se mantienen como una tendencia sostenida desde hace varios años. Los disfraces inflables, en particular los de dinosaurio, registraron un crecimiento de más de 700 puestos en el ranking de ventas.

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En Shopee México, el disfraz más vendido corresponde a un traje de Chucky para mujer, seguido de alas de hada y un disfraz inspirado en la serie Spy x Family.

Los estrenos de cine que empujan nuevas tendencias

Una imagen de la película 'Obsession', un auténtico fenómeno dentro de cine de terror.

La Odisea, de Christopher Nolan, protagonizada por Matt Damon en el papel de Odiseo, impulsó el disfraz de Agamenón hasta el cuarto lugar del ranking Frightgeist de Google. La producción generó guías de vestuario basadas en el trabajo de la diseñadora de vestuario Ellen Mirojnick, con propuestas de Odiseo, Penélope y guerreros griegos.

Clayface, de DC Studios, dirigida por James Watkins y protagonizada por Tom Rhys Harries, se estrenó internacionalmente el 21 de octubre. El propio elenco de la película compartió recomendaciones para caracterizarse como el villano, con opción de un maquillaje de transformación parcial o la versión completa del personaje de arcilla.

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El respaldo de cifras de consumo

Los mejores tianguis y mercados en CDMX para comprar tu disfraz de Halloween y Día de Muertos a precios baratos (Foto: YouTube/ nay_120 6)

La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) reportó en su informe Consumer Pulse que la intención de compra de productos para Halloween entre los mexicanos se ubica en 55%, por debajo del 62% que corresponde al Día de Muertos. Entre los artículos más buscados para la Noche de Brujas figuran disfraces, decoraciones y dulces.

La plataforma de comercio electrónico Tiendanube documentó además una caída de 33% en la facturación de disfraces completos de Halloween respecto al año anterior, junto con una disminución del 36% en el número de órdenes. En contraste, la venta de maquillaje para la fecha aumentó 62% en unidades.

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El ranking Frightgeist de Google, elaborado exclusivamente con datos de búsqueda de Estados Unidos, posiciona en los primeros lugares a personajes sin presencia documentada en las ventas o rentas mexicanas, como Buddy the Unicorn, NeeDoh y Nikki, de la película Obsession.

Tendencias internacionales frente al consumo local: un listado comparativo

El contraste entre lo que mide Google a nivel internacional y lo que efectivamente se vende en México permite trazar un panorama con dos lógicas distintas de consumo.

Top 10 de Frightgeist (Estados Unidos):

Buddy the Unicorn, de la película de terror Buddy NeeDoh, el juguete antiestrés Nikki, de Obsession Agamenón, de La Odisea Lily Love Braids, de Poppy Playtime Oliver Tree Verity, de Minecraft Carl, de Dungeon Crawler Carl Disco Scooby-Doo Hazel Hook, de Descendants

Disfraces más solicitados en comercios mexicanos:

Chucky

Ghostface

Pennywise

Michael Myers

Freddy Krueger

Art the Clown, de Terrifier

Disfraz de pirata (tendencia femenina en Villahermosa)

Batman, Spider-Man, la Mujer Maravilla y el Capitán América

Disfraces más vendidos en plataformas digitales con operación en México:

Set de disfraz de mago (Amazon)

Disfraces de calabaza y murciélago para bebé (Amazon)

Túnicas y capas de Harry Potter (Mercado Libre)

Disfraces inflables de dinosaurio (Mercado Libre)

Chucky para mujer (Shopee)

Alas de hada (Shopee)

Ningún personaje del top 10 de Frightgeist coincide con los disfraces que reportan los comerciantes mexicanos ni con los rankings de venta de Amazon, Mercado Libre o Shopee. La única coincidencia parcial se da en la categoría de superhéroes genéricos, presentes tanto en Tijuana como en listados internacionales de disfraces clásicos, aunque sin figurar entre los primeros lugares de Frightgeist 2026.

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Los estrenos de cine, como La Odisea y Clayface, aparecen en el ranking de búsquedas de Google y en cobertura mediática, pero no se mencionan en los testimonios de comerciantes ni en los listados de ventas de las plataformas consultadas en México.