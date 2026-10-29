Damián Alcázar acusa hipocresía tras la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas: “Ahora resulta que lo admiraban”

(AP/ViX)

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El actor Damián Alcázar reaccionó a la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas con un mensaje en Facebook en el que recordó la elección presidencial de 1988 y acusó a integrantes del PRI y medios de haber guardado silencio frente a un presunto fraude.

El intérprete sostuvo que el político ya había derrotado al partido en las urnas antes de la llamada “caída del sistema”.

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Cárdenas murió a los 92 años el miércoles 28 de octubre de 2026. La noticia provocó mensajes de políticos, artistas y figuras públicas que recordaron su ruptura con el PRI, su candidatura presidencial de 1988 y la fundación del PRD.

Alcázar publicó su posicionamiento en redes sociales después de que se conoció el fallecimiento. El actor describió a Cárdenas como un “gran líder” y cuestionó los homenajes que recibió de sectores políticos y mediáticos a los que señaló por su actuación durante el proceso electoral de hace 38 años.

Damián Alcázar cuestionó los homenajes a Cuauhtémoc Cárdenas

“Se nos fue un gran líder. Falleció Cuauhtémoc Cárdenas, candidato a la presidencia de México, hijo de Lázaro Cárdenas”, escribió Damián Alcázar en su publicación de Facebook.

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(Captura de pantalla)

El actor dirigió una crítica contra quienes, a su juicio, reconocieron la trayectoria de Cárdenas tras su muerte, pese a que no lo respaldaron en el contexto político de 1988. También acusó a medios de comunicación de haber callado ante las irregularidades denunciadas en aquella elección.

“Hipócritas prianistas y medios chayoteros que hoy dicen maravillas del fallecido Cuauhtémoc Cárdenas”, escribió Alcázar. En el mensaje, sostuvo que el PRI le robó la Presidencia y recordó que las boletas electorales fueron destruidas años después.

Alcázar afirmó que los homenajes póstumos contrastaron con las posiciones que, según él, asumieron distintos actores políticos cuando Cárdenas era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y buscaba contender de nuevo por la Presidencia en 2000.

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“Ahora resulta que hasta los prianistas y los medios admiraban a Cuauhtémoc Cárdenas”, expresó el actor. Después añadió que, durante la administración capitalina del político, había sectores que querían removerlo para impedir una nueva candidatura presidencial.

El actor retomó la “caída del sistema” en la elección de 1988

La publicación de Alcázar se centró en la jornada electoral del 6 de julio de 1988. En esa contienda, Cuauhtémoc Cárdenas fue candidato del Frente Democrático Nacional y compitió contra Carlos Salinas de Gortari, postulado por el PRI.

(captura de pantalla/FB)

Durante el cómputo de los votos se interrumpió el flujo de información electoral. El episodio quedó identificado en la memoria política del país como la “caída del sistema” y abrió cuestionamientos sobre el conteo, mientras el resultado oficial declaró ganador a Salinas.

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“Cuauhtémoc Cárdenas ya había derrotado al PRI en 1988”, escribió Alcázar. El actor afirmó que Cárdenas llevaba la ventaja antes de la interrupción y que, tras el restablecimiento del sistema, Salinas de Gortari revirtió el resultado.

El mensaje incluyó además una mención a Diego Fernández de Cevallos. Alcázar aseguró que el panista pidió quemar actas y boletas, dentro de un señalamiento que vinculó con el posterior destino de la documentación electoral.

Cárdenas sostuvo en una entrevista realizada en 2025 que existían “muchas evidencias” de que en 1988 ocurrió un fraude contra el país, la ciudadanía y los candidatos.

También dijo que se utilizaron recursos legales y se realizaron movilizaciones en varias partes de la República para intentar revertir el resultado.

“En el 88 se hizo un fraude contra el país, contra la ciudadanía y contra los candidatos, yo entre ellos”, declaró Cárdenas a Ahtziri Cárdenas.

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El ex candidato presidencial afirmó que los reclamos no prosperaron y que la respuesta posterior fue construir una fuerza partidista que mantuviera las causas de la campaña.

La muerte de Cárdenas reactivó el recuerdo de su trayectoria política

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano nació el 1 de mayo de 1934 en Ciudad de México. Fue hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y Amalia Solórzano, además de ingeniero civil egresado de la UNAM.

Su carrera política comenzó en el PRI. Fue senador por Michoacán y gobernador de ese estado entre 1980 y 1986. Más tarde participó en la Corriente Democrática junto con Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y otros priistas que cuestionaron los procesos internos de selección de candidaturas.

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La ruptura con el partido derivó en la candidatura presidencial de 1988. Un año después, Cárdenas participó en la fundación del PRD, organización que reunió a distintas expresiones de izquierda y se convirtió en una fuerza opositora al PRI.

“No se logró y entonces, en una decisión colectiva, se pensó que había que crear un partido político”, dijo Cárdenas al recordar las acciones posteriores a la elección presidencial. El PRD fue creado el 5 de mayo de 1989.

En 1997, Cárdenas ganó la primera elección popular para jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. Dejó el cargo en 1999 para competir por tercera vez por la Presidencia en los comicios de 2000.

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(Podcast: Entre compas/Captura de pantalla)

Alcázar cerró su mensaje con otra crítica dirigida a los medios. “Los medios callaron, hoy solo muestran su hipocresía”, escribió el actor al referirse a los posicionamientos difundidos tras la muerte de Cárdenas.