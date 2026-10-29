¿Quién era “El Profe”? El presunto hombre de confianza de “Chuy Peñuelas” que murió en Sinaloa

Cesáreo Peñuelas Ruiz, alias “El Profe”, fue identificado preliminarmente como uno de los dos hombres muertos durante el operativo de Marina en Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cesáreo Peñuelas Ruiz, alias “El Profe”, fue identificado preliminarmente como el segundo hombre que murió junto a Jesús González Peñuelas, “Chuy Peñuelas”, durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el norte de Sinaloa.

Su nombre cobró relevancia después del operativo realizado el lunes 26 de octubre de 2026, en el que elementos federales dieron seguimiento a vehículos en los que presuntamente viajaban personas armadas.

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De acuerdo con información de fuentes federales, “El Profe” era uno de los presuntos colaboradores de confianza de “Chuy Peñuelas”, señalado a su vez como uno de los principales operadores del llamado Cártel de Guasave, organización vinculada con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, a diferencia de González Peñuelas, de quien existen señalamientos y antecedentes relacionados con actividades de narcotráfico, la información pública disponible sobre Cesáreo Peñuelas Ruiz es limitada.

No se han detallado de manera oficial cuáles habrían sido sus funciones dentro de la estructura criminal ni desde cuándo habría colaborado con “Chuy Peñuelas”.

El FBI ya había emitido previamente una recompensa de 5 mdd por 'Chuy González'. (FBI)

Tampoco se ha establecido públicamente si tenía responsabilidades específicas relacionadas con el tráfico de drogas, coordinación de células, seguridad, manejo de recursos u otras actividades.

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Lo que se conoce de su perfil proviene principalmente de los señalamientos sobre su presunta cercanía con González Peñuelas y de las circunstancias en las que ambos murieron.

¿Quién era “El Profe” y qué relación tenía con “Chuy Peñuelas”?

Cesáreo Peñuelas Ruiz era conocido con el alias de “El Profe” y, según fuentes federales, habría pertenecido al círculo cercano de Jesús González Peñuelas, conocido como “Chuy Peñuelas” o “Chuy González”.

González Peñuelas era identificado por autoridades como uno de los principales operadores de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, señalado como líder del Cártel de Guasave.

La organización tiene presencia histórica en el norte de Sinaloa y ha sido relacionada con actividades de producción y distribución de drogas.

El enfrentamiento donde murieron “El Profe” y “Chuy Peñuelas” ocurrió el 26 de octubre en el norte de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, Peñuelas Ruiz habría desempeñado algún tipo de función dentro del entorno de González Peñuelas.

Sin embargo, no existen hasta ahora datos públicos suficientes para establecer con precisión cuál era su posición dentro de esa estructura.

La falta de información también impide determinar si “El Profe” tenía un cargo específico, si coordinaba a otros integrantes de la organización o si participaba directamente en las operaciones relacionadas con el tráfico de drogas.

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Su nombre apareció de manera pública después del enfrentamiento ocurrido el 26 de octubre, cuando las autoridades reportaron la muerte de dos hombres armados.

Posteriormente, familiares de los fallecidos señalaron ante las autoridades que uno de ellos podría ser “Chuy Peñuelas” y el otro Cesáreo Peñuelas Ruiz.

- Elementos de la Marina desplegaron un operativo de seguimiento a vehículos en los que presuntamente viajaban hombres armados. Foto: Marina

Por ello, su identificación fue manejada inicialmente con carácter preliminar, mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

Era originario de Sinaloa de Leyva

De acuerdo con información de fuentes federales, Cesáreo Peñuelas Ruiz era originario del ejido 5 de Febrero, en el municipio de Sinaloa de Leyva.

Más allá de ese dato y de su presunta cercanía con González Peñuelas, no se ha dado a conocer una trayectoria detallada que permita reconstruir su incorporación a la estructura criminal.

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Tampoco se ha establecido públicamente desde cuándo habría comenzado a colaborar con “Chuy Peñuelas”.

Esta falta de información distingue el perfil de “El Profe” del de otros integrantes de organizaciones criminales cuya trayectoria ha sido documentada durante años.

(OFAC)

En su caso, la mayor parte de los datos conocidos surgieron a partir del operativo que terminó con su muerte.

¿Cómo murió “El Profe” durante el operativo de Marina?

La muerte de Cesáreo Peñuelas Ruiz ocurrió durante un despliegue de vigilancia realizado por elementos de la Secretaría de Marina en el norte de Sinaloa.

El operativo se desarrolló después de que las autoridades obtuvieran información sobre vehículos en los que presuntamente viajaban personas armadas.

Los elementos navales localizaron las unidades y comenzaron un seguimiento.

Durante la acción, dos hombres descendieron de una camioneta y se internaron en una zona de matorrales.

De acuerdo con los reportes oficiales, desde ese lugar los hombres comenzaron a disparar contra los elementos de la Marina.

Una infografía de Infobae expone los datos conocidos sobre Cesáreo Peñuelas Ruiz tras el operativo de la Secretaría de Marina en el norte del estado de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los militares repelieron la agresión y, como resultado del enfrentamiento, los dos hombres murieron en el lugar.

Posteriormente, los cuerpos quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales para realizar las diligencias correspondientes.

Fue entonces cuando familiares de las víctimas acudieron ante las autoridades y señalaron que los fallecidos podrían ser Jesús González Peñuelas y Cesáreo Peñuelas Ruiz.

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No obstante, debido a que la identificación no podía establecerse únicamente con los señalamientos de los familiares, las autoridades mantuvieron pendiente la confirmación mediante pruebas genéticas y dactiloscópicas.

¿Qué aseguraron los elementos de Marina?

Después del enfrentamiento, las autoridades reportaron el aseguramiento de cuatro camionetas con reporte de robo en Estados Unidos, además de armamento y otros indicios relacionados con el operativo.

Los vehículos y objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con las investigaciones.

El despliegue de seguridad también se extendió hacia comunidades cercanas a la zona donde ocurrió el enfrentamiento.

Las autoridades investigan ahora la procedencia de los vehículos, el armamento localizado y la posible relación de los fallecidos con las actividades criminales que se indagan en la región.

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Un perfil que aún tiene más preguntas que respuestas

Aunque Cesáreo Peñuelas Ruiz fue identificado por fuentes federales como uno de los presuntos colaboradores cercanos de “Chuy Peñuelas”, todavía existen vacíos importantes sobre su trayectoria.

Hasta el momento, la información disponible no permite establecer con precisión qué funciones desempeñaba dentro del Cártel de Guasave, cuánto tiempo habría colaborado con González Peñuelas o cuál era su nivel de responsabilidad dentro de la organización.

Tampoco se ha informado públicamente si “El Profe” era buscado previamente por alguna autoridad o si existían investigaciones específicas en su contra antes del operativo del 26 de octubre.

Su perfil comenzó a ser conocido principalmente después de su muerte, cuando las autoridades investigaban la identidad de los dos hombres abatidos.

Por ello, cualquier atribución específica sobre sus actividades dentro de la organización deberá ser respaldada por las investigaciones ministeriales correspondientes.

La relevancia de “El Profe” radica, por ahora, en su presunta cercanía con “Chuy Peñuelas”, un hombre señalado como operador del Cártel de Guasave, y en que ambos murieron durante la misma operación de la Marina.

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Si las autoridades confirman mediante las pruebas correspondientes que uno de los fallecidos era Cesáreo Peñuelas Ruiz, quedará establecida su identidad; sin embargo, su papel exacto dentro de la estructura criminal seguirá siendo una de las principales incógnitas mientras no se hagan públicos nuevos elementos de la investigación.

Así, el caso de “El Profe” permanece estrechamente ligado al de “Chuy Peñuelas”: dos hombres que, según los señalamientos de fuentes federales, formaban parte del mismo entorno criminal y que fueron abatidos durante un operativo de seguimiento de la Marina en el norte de Sinaloa.