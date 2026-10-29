Clienta exhibe extraña carne en una torta al pastor de Xalapa y desata polémica contra conocida taquería: amenaza con acciones legales

La publicación de @grissasea generó especulaciones sobre la procedencia del alimento, pero hasta ahora no se ha confirmado que se trate de carne de perro.

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Una denuncia difundida en redes sociales colocó a una popular taquería de Xalapa, Veracruz, en medio de la controversia, luego de que una clienta compartiera un video en el que mostró un fragmento de carne que le pareció inusual. La publicación generó cuestionamientos entre los usuarios, algunos de los cuales especularon que podría tratarse de carne de perro, aunque esta versión no ha sido confirmada.

El establecimiento señalado es El Asador, conocido como “El líder del sabor”, ubicado sobre la avenida Manuel Ávila Camacho. Tras la difusión del caso, el negocio publicó un comunicado para rechazar los señalamientos y advertir que emprenderá acciones legales contra las afirmaciones que considere infundadas.

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¿Cómo comenzó la polémica contra El Asador en Xalapa?

(Captura de pantalla)

La controversia comenzó con la publicación de una usuaria identificada en redes sociales como @grissasea, quien relató que compró una torta al pastor en el establecimiento.

De acuerdo con su testimonio, no terminó el alimento y solicitó que le prepararan el resto para llevar. Fue posteriormente, cuando revisó la comida en su domicilio, que encontró un pedazo de carne que le pareció extraño y decidió grabarlo para conocer la opinión de otros internautas.

El video comenzó a circular entre usuarios de distintas plataformas, donde surgieron comentarios y especulaciones sobre la procedencia del fragmento. Algunas personas afirmaron que podría tratarse de carne de perro, mientras otras reaccionaron con preocupación ante la posibilidad de que un establecimiento gastronómico ofreciera un producto distinto al anunciado.

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Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado una confirmación que permita establecer qué tipo de carne aparece en las imágenes. Por ello, las versiones compartidas en redes sociales deben considerarse especulaciones y no una conclusión comprobada sobre los alimentos vendidos por el negocio.

Taquería El Asador rechaza los señalamientos

(Captura de pantalla)

Ante la difusión de las acusaciones, el establecimiento respondió públicamente mediante un comunicado en el que negó las versiones que cuestionan la calidad y procedencia de sus productos.

La empresa calificó los señalamientos como “carentes de sustento” y sostuvo que las afirmaciones difundidas ponen en entredicho la reputación construida durante décadas de servicio.

En su pronunciamiento, el negocio también destacó la trayectoria que asegura tener en Xalapa y manifestó que mantiene su compromiso con los estándares de calidad de sus alimentos.

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(Captura de pantalla)

“Reiteramos que nuestros productos son de la más alta calidad, respaldados por 45 años, por el compromiso con nuestros estándares y la confianza que nuestros clientes han depositado a lo largo de nuestra historia. Asimismo, informamos que nos encontramos realizando las gestiones necesarias para emprender las acciones legales correspondientes frente a afirmaciones infundadas que afecten la imagen y reputación de nuestro establecimiento”, se lee en el comunicado.

Con esta declaración, El Asador dejó clara su postura frente a la controversia y anunció que prepara medidas legales relacionadas con las publicaciones que, a su consideración, afectan su imagen comercial.

Hasta la información disponible, no se ha presentado una prueba concluyente que confirme las sospechas expresadas por la clienta ni que permita determinar la naturaleza del fragmento mostrado en el video.

Clientes respaldan a la taquería en redes sociales

(Captura de pantalla)

Mientras la publicación continuaba generando reacciones, otros usuarios aprovecharon las plataformas digitales para expresar su apoyo al establecimiento y compartir experiencias positivas como clientes.

Entre los mensajes difundidos se encuentran comentarios que destacan el sabor de los alimentos y la trayectoria del negocio en la capital veracruzana.

“Para mi son de los mejores tacos de Xalapa, tengo mucho tiempo yendo a disfrutar de su rico sazon !!!”, escribió una persona en defensa del establecimiento.

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Otro usuario también manifestó su confianza en el negocio al señalar: “Me consta que son los mejores tacos. Conozco de cerca el trabajo de excelencia de más de 45 años”.

Estas opiniones se sumaron a las reacciones provocadas por la denuncia inicial, que dividió los comentarios entre quienes expresaron preocupación por lo mostrado en el video y quienes defendieron al restaurante a partir de su experiencia personal.

¿Está confirmado que la carne era de perro?

Por ahora, no existe una confirmación que permita asegurar que el fragmento encontrado por la clienta corresponda a carne de perro. La apariencia del alimento y las interpretaciones de los usuarios no bastan para establecer su procedencia.

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La controversia deja sobre la mesa la importancia de distinguir entre una denuncia difundida en redes sociales y los hechos que puedan comprobarse mediante una revisión de los alimentos o una investigación de las autoridades competentes.

Mientras tanto, El Asador mantiene su rechazo a las acusaciones y anunció que analiza emprender acciones legales para proteger su reputación. El caso continúa generando conversación entre usuarios de Xalapa, en medio de versiones que todavía no han sido verificadas de manera concluyente.