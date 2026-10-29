México

Encuentran nueva pastilla con veneno cerca del Parque España: operativos no dan resultados

Van cuatro canes muertos y las autoridades ya investigan a posibles involucrados

Un nuevo incidente de una persona que dejó en una jardinera una pastilla azul envuelta en salami con presunto veneno para perros se registró en la Colonia Condesa Foto: SSC CDMX
Un nuevo incidente de una persona que dejó en una jardinera una pastilla azul envuelta en salami con presunto veneno para perros se registró en la Colonia Condesa Foto: SSC CDMX
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En un nuevo ataque, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) localizaron un trozo de salami con una pastilla azul en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, mientras cuatro perros han muerto y otros permanecen bajo atención médica por presuntas intoxicaciones tras pasear cerca del Parque España. El nuevo hallazgo en la esquina de Juan Escutia y Amatlán se suma a los alimentos sospechosos detectados en la zona, donde autoridades investigan quién los habría colocado y qué sustancia contienen.

Un ciudadano alertó a los agentes luego de observar el embutido sobre la banqueta. La SSC informó que revisa las cámaras de vigilancia disponibles y trabaja con vecinos de la zona para obtener información que contribuya a esclarecer el caso.

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por el delito de maltrato o crueldad contra animales no humanos. La indagatoria incluye declaraciones de las personas propietarias de los perros afectados, diligencias ministeriales, la intervención de la Policía de Investigación y análisis periciales.

Personal especializado en medicina veterinaria también participa en las actuaciones para determinar si los alimentos hallados contienen la sustancia que provocó los padecimientos. Hasta ahora, localizar un trozo de carne con una píldora no confirma por sí mismo qué compuesto causó las intoxicaciones ni establece quién dejó los cebos.

MÉXICO, D.F., 12MARZO2015.- Un grupo de personas cuidan perros en el parque España de la colonia Condesa. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO
MÉXICO, D.F., 12MARZO2015.- Un grupo de personas cuidan perros en el parque España de la colonia Condesa. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO

Cuatro perros mueren y dos sobreviven bajo observación veterinaria

Los reportes de octubre de 2026 señalan que cuatro perros murieron luego de ingerir sustancias tóxicas en el Parque España y sus alrededores. La información inicial de las autoridades había referido dos fallecimientos por una posible intoxicación, mientras la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, habló después de al menos tres animales muertos.

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Al menos dos perras, Kiara y Siberia, sobrevivieron y permanecen bajo observación médica en la clínica veterinaria Vetme, con evolución favorable. Los animales afectados presentaron malestares durante sus paseos por el parque, lo que llevó a sus propietarios a solicitar atención veterinaria.

El martes 27 de octubre, elementos de la SSC atendieron una llamada al 911 en una clínica veterinaria de la calle Pachuca, en la Condesa, donde varios perros recibían tratamiento. Durante un recorrido posterior en el parque, policías localizaron un trozo de longaniza que contenía una pastilla azul; la posible relación entre ese objeto y los casos quedó bajo investigación.

Reportan al menos tres perros muertos por presunto envenenamiento.

Las mascotas habrían consumido pedazos de alimento, entre ellos embutidos y longaniza, con cápsulas o píldoras azules ocultas. Personal pericial ubicó al menos nueve cebos en el área, mientras Rojo de la Vega señaló que se detectaron ocho puntos con trozos de carne que serían revisados por las autoridades.

Alcaldía solicita revisar cámaras e identificar a responsables

La alcaldesa solicitó formalmente a la Fiscalía capitalina investigar los hechos, revisar las grabaciones de videovigilancia e identificar a las personas que pudieran estar involucradas. También pidió que la indagatoria fuera inmediata, exhaustiva y transparente, además de aplicar las sanciones que correspondan conforme a la ley.

Rojo de la Vega advirtió que la posible presencia de sustancias tóxicas representa un riesgo para los animales de compañía, las familias y las personas que usan el espacio público. La alcaldía anunció asesoría jurídica y acompañamiento para que las familias afectadas presenten denuncias y den seguimiento a cada caso ante la Fiscalía.

MÉXICO, D.F., 16OCTUBRE2015.- Algunos que jovenes que se ganan la vida entrenando y paseando a perros en el parque México en la colonia Condesa mantienen a las mascotas en vigilancia y juntos en los circuitos, así mismo no permiten que ingresen a las areas verdes ante la alerta de envenenamiento de los caninos en dicho parque. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO
MÉXICO, D.F., 16OCTUBRE2015.- Algunos que jovenes que se ganan la vida entrenando y paseando a perros en el parque México en la colonia Condesa mantienen a las mascotas en vigilancia y juntos en los circuitos, así mismo no permiten que ingresen a las areas verdes ante la alerta de envenenamiento de los caninos en dicho parque. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO

Personal de la alcaldía realizaría recorridos para revisar distintas zonas del Parque España. La funcionaria pidió a los vecinos aportar información que permita avanzar en la identificación de los posibles responsables y recomendó vigilar a las mascotas para impedir que consuman alimentos u objetos encontrados en el suelo.

La recomendación preventiva también abarca el cercano Parque México. Elementos de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC y personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial realizan recorridos coordinados con la alcaldía Cuauhtémoc y orientan a quienes acuden a los parques con sus animales.

La SSC pidió informar cualquier hecho que pueda poner en riesgo a los animales mediante el 911 o la Unidad de Contacto del Secretario, en el teléfono 55 5208 9898. La Fiscalía capitalina, la SSC y la PAOT mantienen coordinación para esclarecer los casos, establecer posibles responsabilidades y prevenir nuevas afectaciones.

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