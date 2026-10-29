El texto que debes usar en IA para mejorar tus fotos de Halloween y Día de Muertos

El mejor prompt de IA para hacer que tus fotos de Halloween y Día de Muertos se vean profesionales (Fotos. Instagram/@danmarie_goth_)

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Un prompt con IA, Halloween, Día de Muertos y fotos permite a usuarios de Android e iOS convertir imágenes caseras en retratos con apariencia profesional.

La instrucción describe el vestuario, la iluminación, el encuadre y el ambiente. Su objetivo es evitar filtros genéricos y obtener resultados más cercanos a una sesión de estudio, con detalles definidos y sin alterar el rostro de la persona.

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La fórmula funciona mejor cuando la fotografía original tiene buena luz, el rostro aparece completo y la cámara enfoca los elementos principales. Una imagen borrosa, tomada a contraluz o con varios sujetos superpuestos reduce la precisión de cualquier herramienta de inteligencia artificial.

El prompt pide retrato de estudio y conserva el rostro original

La instrucción más útil reúne cuatro elementos: el tipo de retrato, la celebración elegida, la luz y la petición explícita de conservar los rasgos faciales. Ese último punto evita que la aplicación cambie ojos, nariz, tono de piel o expresiones.

Para una foto de Halloween, el usuario puede copiar y pegar este texto en el editor de imágenes con IA que utilice:

(Foto:. Instagram/@danmarie_goth_)

(Foto:. Instagram/@danmarie_goth_)

“Transforma esta fotografía en un retrato editorial profesional de Halloween”.

“Conserva exactamente el rostro, la expresión, el peinado y el tono de piel de la persona”.

“Mejora la definición del maquillaje y del vestuario sin cambiar sus elementos principales”.

“Usa iluminación cinematográfica en tonos naranja, morado y negro”.

“Crea un fondo oscuro con niebla ligera, velas desenfocadas y profundidad de campo”.

“Mantén el encuadre vertical, la proporción original del cuerpo y una apariencia fotográfica realista”.

“Elimina texto, marcas de agua, manos deformadas, ojos alterados y elementos duplicados”.

El resultado busca una imagen con contraste, separación entre la persona y el fondo, además de una luz dirigida hacia el rostro. La petición de “apariencia fotográfica realista” reduce el riesgo de obtener una ilustración o una imagen con acabados plásticos.

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Día de Muertos requiere cempasúchil, papel picado y luz cálida

Las fotografías de Día de Muertos requieren referencias culturales más precisas. El maquillaje de calavera, las flores de cempasúchil, las veladoras y el papel picado ayudan a construir un entorno reconocible sin saturar la composición.

El prompt para este tipo de imagen se divide en pasos para facilitar su aplicación:

(Foto:. Instagram/@danmarie_goth_)

“Convierte esta imagen en un retrato profesional inspirado en Día de Muertos”.

“Respeta el rostro, la edad, la expresión y las facciones originales de la persona”.

“Mejora el maquillaje de calavera mexicana con detalles simétricos y definidos”.

“Coloca flores de cempasúchil, veladoras encendidas y papel picado al fondo”.

“Usa luz cálida de velas sobre el rostro y un fondo con desenfoque suave”.

“Crea una fotografía editorial realista, con textura natural de piel y alta resolución”.

“Evita cambiar el vestuario, agregar cráneos sobre el rostro, alterar manos o duplicar accesorios”.

La frase “respeta el rostro” funciona como una barrera frente a cambios excesivos. También ayuda a conservar la identidad de la persona cuando el maquillaje original ya está aplicado antes de tomar la foto.

Android permite cargar la imagen desde Google Fotos o la galería

En celulares Android, el proceso depende de la aplicación elegida, aunque la ruta general parte de la galería del teléfono, Google Fotos o un editor con funciones de IA. El usuario selecciona primero una fotografía nítida y después busca opciones como “editar”, “crear”, “reimaginar”, “generar” o “fondo”.

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El procedimiento se realiza de esta forma:

Abre la foto desde la galería o desde Google Fotos.

Selecciona la opción de edición con IA disponible en el dispositivo o la aplicación.

Elige la función para escribir una instrucción de texto.

Pega el prompt de Halloween o Día de Muertos.

Revisa la primera versión generada.

Ajusta una sola parte si el resultado modifica el rostro, el maquillaje o el vestuario.

Guarda la versión final como copia para conservar la fotografía original.

Conviene evitar pedir demasiados cambios al mismo tiempo. Cuando la inteligencia artificial recibe instrucciones sobre maquillaje, fondo, iluminación, accesorios, ropa y postura en una sola frase extensa, el resultado puede alterar elementos que ya funcionan en la fotografía.

iPhone usa Fotos o editores compatibles con IA

(Foto: Instagram/@danmarie_goth_)

(Foto: Instagram/@danmarie_goth_)

En iPhone, la fotografía puede abrirse desde la app Fotos y después compartirse con un editor de inteligencia artificial compatible. El proceso también funciona desde una aplicación de edición instalada en el dispositivo, siempre que permita cargar imágenes y escribir instrucciones.

La aplicación se realiza en estos pasos:

Abre la imagen desde Fotos.

Toca el botón de compartir o de editar.

Envía la fotografía a la aplicación de IA elegida.

Selecciona la herramienta de edición por texto o generación de imagen.

Pega el prompt completo.

Espera la propuesta inicial y compara el resultado con la imagen original.

Guarda la fotografía generada en una carpeta distinta o como duplicado.

El uso de una copia evita perder la versión original. También permite comparar detalles como ojos, dientes, manos, aretes, flores y contornos del maquillaje antes de publicar la foto en redes sociales.

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Una segunda instrucción corrige errores sin rehacer toda la imagen

Cuando el primer resultado presenta fallas, el usuario no necesita repetir el proceso desde cero. Una segunda instrucción corta corrige un elemento específico y reduce cambios involuntarios en el resto de la composición.

Para corregir una imagen de Halloween, se puede usar este texto:

“Corrige las manos para que conserven cinco dedos naturales”.

“Mantén intacto el rostro original”.

“Elimina objetos duplicados del fondo”.

“Conserva la iluminación naranja y morada”.

“Mejora la nitidez del maquillaje sin cambiar el diseño”.

Para una imagen de Día de Muertos, la corrección puede seguir estos puntos:

“Elimina las flores que cubren el rostro”.

“Conserva el maquillaje original de calavera”.

“Ajusta la luz de las veladoras para iluminar el rostro”.

“Mantén el papel picado desenfocado al fondo”.

“Corrige la textura de piel para que se vea natural”.

La precisión del prompt determina el resultado. Las instrucciones describen primero lo que la herramienta debe conservar antes de pedir cambios de color, ambiente o iluminación.