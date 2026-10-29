Bloquean carreteras con transportes de carga en Matamoros y Río Bravo, Tamaulipas

Foto: X/@NotiradioTam

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Ocho bloqueos se registran en diversos puntos de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, la mañana de este jueves 29 de octubre. Reportes indican que también se habrían colocado ponchallantas en las vialidades para evitar la circulación de unidades en la región fronteriza del país.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que los cierres que se realizan con unidades de transporte de carga, por lo que recomendó precaución y utilizar vías alternas en las zonas afectadas.

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Los sitios donde se registran los bloqueos son los siguientes:

Manuel Cavazos Lerma con Calixto Ayala, colonia Obrera. Sendero Nacional con Emilio Portes Gil, colonia Los Arados. Pedro Cárdenas con Agapito González, colonia Infonavit Buenavista. Emilio Portes Gil con Pedro Cárdenas, colonia La India. Avenida 12 de Marzo con Constituyentes, colonia Puerto Rico. Avenida Pedro Cárdenas con Brecha 18, ejido La Luz. Calle Chapultepec con Primero de Mayo, colonia Esteros San Pablo. Laura Villar con calle Primera, colonia Modelo.

Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

Como medida preventiva, autoridades de seguridad fueron desplegados en distintos sectores para vigilar y dar seguimiento a la situación.

Además, instaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades ante los bloqueos.

Hasta el momento se desconocen las causas de los bloqueos y si se registran condiciones de violencia como parte de los cortes a la circulación.

Alcalde llama a tomar precauciones ante una posible situación de riesgo

José Alberto Granados Fávila, alcalde de Matamoros, solicitó a los habitantes a tomar precauciones ante los bloqueos que se registran en la ciudad.

El edil hizo especial énfasis en la calle Sexta y Periférico debido a una posible situación de riesgo, así como en otros puntos de la ciudad.

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“Les pido también mantenerse informados a través de las páginas oficiales y a evitar traslados innecesarios. Seguimos al pendiente”, escribió en sus redes sociales.

Foto: Captura de pantalla / Facebook

*Información en desarrollo...