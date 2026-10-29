México

El vórtice polar amenaza a México: Las fechas y los estados que enfrentarán bajas temperaturas este invierno

El comportamiento de la atmósfera sobre el Ártico puede influir en el clima, aunque sus alteraciones no permiten anticipar por sí solas heladas en regiones específicas

Mapa en relieve de México cubierto parcialmente de nieve y hielo con densas nubes azules sobre el norte y el golfo de México.
Una representación tridimensional de México ilustra la cobertura de hielo y nubes heladas sobre las regiones del norte y centro del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El vórtice polar vuelve a despertar interés ante la llegada de la temporada invernal y la posibilidad de que masas de aire ártico se desplacen hacia latitudes más bajas. Sin embargo, sus alteraciones no bastan para confirmar un episodio de temperaturas congelantes en México, ni para establecer qué estados resultarían afectados o durante cuánto tiempo.

Una publicación de Cadena Política, difundida este 29 de octubre, plantea posibles descensos térmicos en territorio mexicano asociados con este fenómeno. No obstante, el texto no identifica un boletín meteorológico oficial ni un modelo fechado que permita comprobar las afectaciones anunciadas.

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Las explicaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) permiten entender la diferencia entre un mecanismo atmosférico que puede favorecer irrupciones de aire frío y un pronóstico concreto: una alteración del vórtice polar no implica que todas las regiones experimentarán frío extremo.

¿Qué es el vórtice polar y cómo se relaciona con las bajas temperaturas?

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos describe el vórtice polar como una extensa zona de baja presión y aire frío alrededor de los polos. Se trata de una característica habitual de la atmósfera, cuya intensidad cambia con las estaciones.

El organismo aclara que este sistema se estudia a gran altura y que algunas irrupciones de aire ártico hacia el sur están relacionadas con su comportamiento. Su existencia, por sí misma, no constituye una señal de alarma ni permite determinar la temperatura que tendrá una localidad.

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Para comprender sus efectos también es necesario distinguir el vórtice polar estratosférico de la corriente en chorro polar. Esta última circula en una capa inferior de la atmósfera y tiene una participación más directa en el tiempo cotidiano, al separar masas de aire frío de otras más cálidas.

De acuerdo con NOAA, cuando el vórtice estratosférico se debilita o se desplaza, puede modificar la circulación atmosférica durante las semanas siguientes y favorecer que el aire polar alcance algunas regiones de latitudes medias. Esa relación, sin embargo, no se presenta de manera idéntica en cada episodio.

¿Una alteración del vórtice polar garantiza frío extremo en México?

No permite confirmarlo por sí sola. Uno de los procesos capaces de perturbar este sistema es el calentamiento súbito estratosférico, que involucra cambios importantes en la temperatura y en los vientos de la estratosfera.

El servicio meteorológico estadounidense explica que estas perturbaciones pueden desplazar o dividir el vórtice. También subraya una limitación fundamental: existe incertidumbre sobre las regiones hacia las que terminará desplazándose el aire frío.

Además, los efectos en superficie pueden ser distintos según la ubicación. Mientras algunas áreas registran condiciones más frías de lo habitual, otras pueden presentar temperaturas superiores a su promedio. Por ello, NOAA advierte que las alteraciones del vórtice no deben equipararse automáticamente con una ola de frío generalizada.

En consecuencia, la información revisada no permite establecer una fecha de llegada, temperaturas mínimas ni una duración específica de un eventual episodio de frío en México asociado con este fenómeno.

¿Qué estados de México presentan mayor exposición al frío invernal?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) señala que los mayores efectos de las bajas temperaturas en México se presentan de noviembre a enero. Entre las entidades que identifica se encuentran:

  • Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
  • Zacatecas y San Luis Potosí.
  • Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.
  • Ciudad de México, Michoacán y Morelos.
  • Sinaloa.

Esta referencia describe la exposición habitual al frío durante la temporada; no constituye un pronóstico de afectaciones por una alteración del vórtice polar en 2026.

Para conocer las condiciones de cada localidad, es necesario consultar los avisos vigentes del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua y de las autoridades locales de Protección Civil, especialmente antes de realizar actividades al aire libre o traslados por carretera.

¿Cómo prepararse ante las bajas temperaturas?

El Cenapred recomienda vestirse con varias capas, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

También pide no utilizar braseros, hornos ni estufas para calentar la vivienda, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, y mantener una ventilación adecuada cuando se empleen equipos de calefacción que utilicen combustibles.

La preparación ante el invierno debe apoyarse en los pronósticos locales actualizados. El seguimiento del vórtice polar aporta información sobre la circulación atmosférica, pero sus posibles cambios requieren análisis adicionales antes de traducirse en una previsión de heladas para México.

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