México

Atole de guayaba con canela y piloncillo: la bebida ideal para acompañar tu pan de muerto

Su dulzor profundo y su temperatura contrastan muy bien con la miga tierna y perfumada del pan de muerto

Una taza humeante de atole con una rama de canela, junto a canela en rama, un cono de piloncillo y guayabas sobre una mesa de madera.
Una taza de atole de guayaba caliente reposa sobre una mesa junto a ramas de canela, un cono de piloncillo y fruta fresca en una cocina tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El atole de guayaba con canela y piloncillo combina una textura cremosa con el aroma especiado de la canela y el punto frutal de la guayaba.

Servido caliente, resulta perfecto para acompañar un trozo de pan de muerto.

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Esta bebida forma parte de las preparaciones reconfortantes de la temporada de Día de Muertos en México.

Su dulzor profundo y su temperatura contrastan muy bien con la miga tierna y perfumada del pan de muerto.

Tazón de barro con atole y una rama de canela, junto a guayabas frescas, trozos de piloncillo y ramas de canela sobre una mesa.
Una taza de barro contiene atole de guayaba caliente endulzado con piloncillo y aromatizado con canela sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de atole de guayaba con canela y piloncillo

Es una bebida caliente y espesa que se prepara con guayaba cocida, leche, piloncillo y canela. La textura final se consigue con fécula de maíz, disuelta previamente en agua fría para evitar grumos.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos.
  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

  1. 5 guayabas maduras.
  2. 1 litro de leche.
  3. 2 tazas de agua.
  4. 1 barra de piloncillo.
  5. 1 raja de canela.
  6. 3 cucharadas de fécula de maíz.
  7. 1/2 taza de agua fría para disolver la fécula.

Cómo hacer atole de guayaba con canela y piloncillo, paso a paso

  1. Lava las guayabas y córtalas en cuartos.
  2. Colócalas en una olla junto con las 2 tazas de agua.
  3. Cuece durante 8 a 10 minutos, hasta que la fruta esté blanda.
  4. Deja templar las guayabas durante unos minutos.
  5. Tritúralas con el agua de cocción hasta obtener una mezcla uniforme.
  6. Cuela la pulpa con un colador fino para retirar las semillas.
  7. Vierte la leche en una olla.
  8. Añade la raja de canela y el piloncillo.
  9. Calienta a fuego medio y remueve de vez en cuando, hasta que el piloncillo se disuelva.
  10. Evita que la leche hierva con fuerza, ya que podría pegarse o desbordarse.
  11. Incorpora la guayaba colada y mezcla hasta integrar.
  12. Cocina a fuego bajo durante unos minutos para unir los sabores.
  13. Disuelve la fécula de maíz en la 1/2 taza de agua fría.
  14. Añade la fécula poco a poco y sin dejar de remover.
  15. Cocina durante 5 a 8 minutos, hasta que el atole espese.
  16. Si queda demasiado denso, agrega un poco más de leche caliente.
  17. Retira la raja de canela y sirve el atole recién hecho.
  18. Acompáñalo con pan de muerto, conchas o cualquier pan dulce.
Infografía con ilustraciones de guayabas, rajas de canela, piloncillo, ollas al fuego, un colador y recipientes con atole.
Una infografía de Infobae detalla las fases y los ingredientes para elaborar atole tradicional a base de guayaba cocida, canela y piloncillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 250 kcal.
  • Proteínas: 5 g.
  • Grasas: 6 g.
  • Hidratos de carbono: 46 g.
  • Fibra: 4 g.
  • Azúcares: 30 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el atole en la nevera, dentro de un recipiente hermético, durante un máximo de 2 días.

Al recalentarlo, hazlo a fuego bajo y remueve con frecuencia. La mezcla puede espesar más después de enfriarse, así que añade un poco de leche si es necesario.

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No se recomienda congelarlo, porque la leche y la fécula pueden alterar su textura al descongelarse.

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