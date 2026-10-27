México

“El Melo” es enviado a un penal tras el linchamiento de su cómplice por el feminicidio de Miriam y su nieta Ariana de 12 años

Armando “N”, alias “El Melo”, es señalado por la Fiscalía de Chiapas como uno de los presuntos responsables del asesinato de una mujer de 55 años y su nieta de 12 en Ostuacán

Armando “N”, alias “El Melo”, fue trasladado a un penal de Chiapas tras ser señalado como presunto responsable del feminicidio de Miriam y su nieta Ariana. (Impresión de pantalla)
Armando “N”, alias “El Melo”, fue trasladado a un penal de Chiapas tras ser señalado como presunto responsable del feminicidio de Miriam y su nieta Ariana. (Impresión de pantalla)
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas trasladó a un penal estatal a Armando “N”, alias “El Melo”, uno de los dos hombres señalados como presuntos responsables del feminicidio de Miriam, de 55 años, y su nieta Ariana Scarleth, de 12, ocurrido en el municipio de Ostuacán.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó mediante un video que “El Melo” fue llevado a un centro penitenciario para continuar con el proceso relacionado con los hechos ocurridos el pasado 23 de octubre.

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“Estaremos muy pendientes del seguimiento de su juicio y, tal como lo anunciamos, pediremos la pena máxima de 100 años por el delito que cometió”, señaló el funcionario.

El traslado ocurre después de que el presunto responsable sobreviviera a un intento de linchamiento protagonizado por habitantes de Ostuacán, quienes irrumpieron en las instalaciones de seguridad municipal para sacar por la fuerza a los dos hombres que permanecían bajo custodia policial.

“El Melo” sobrevivió al linchamiento; “El Cera” murió

Durante la agresión colectiva murió Andrés “N”, alias “El Cera”, quien también había sido señalado por las autoridades como presunto implicado en el doble feminicidio. El hombre fue golpeado por los pobladores y posteriormente decapitado.

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Habitantes de Ostuacán, Chiapas, intentaron linchar a los presuntos responsables del feminicidio de Miriam Cruz Alpuche, de 55 años, y su nieta de 12, luego de que las autoridades anunciaran la detención de personas relacionadas con el doble crimen ocurrido en la comunidad de Tanchichal.

“Los habitantes buscaban impedir que ambos fueran trasladados por las autoridades estatales a Tuxtla Gutiérrez. Después de sacarlos de la custodia policial, los llevaron a la plaza central, ubicada junto a la presidencia municipal, donde continuaron las agresiones.

En medio de la violencia, los pobladores amenazaron con incendiar las instalaciones del ayuntamiento y se registró la suspensión del suministro de energía eléctrica en la localidad.

De acuerdo con información difundida previamente por la Fiscalía, “El Cera” había sido detenido hace aproximadamente tres años por el delito de robo con violencia en Pichucalco. Además, las autoridades recopilaron testimonios que lo señalaban como una persona con presunta adicción a sustancias psicoactivas.

El linchamiento ocurrió después de que los habitantes conocieran los detalles del asesinato de Miriam y su nieta, cuyos cuerpos fueron localizados días después de que ambas fueran reportadas como desaparecidas.

Fiscalía atribuye el crimen a una “venganza personal”

Las investigaciones de la Fiscalía de Chiapas apuntaron inicialmente a una “venganza personal” atribuida a “El Melo” como el móvil del doble feminicidio.

Siluetas de personas y agentes de noche junto a un vehículo, con un recuadro circular que contiene a una niña y a una mujer en una cocina
El fiscal Jorge Luis Llaven informó sobre el traslado de “El Melo” y adelantó que la Fiscalía solicitará una pena máxima de 100 años. (X)

Miriam y Ariana habían salido el lunes rumbo a un rancho de su propiedad para revisar a sus animales. Después de que sus familiares perdieron contacto con ellas, comenzó su búsqueda.

El cuerpo de Miriam fue localizado el miércoles, mientras que el de Ariana fue encontrado el viernes. Los hallazgos provocaron indignación entre los habitantes de Ostuacán y generaron exigencias para esclarecer el crimen y castigar a los responsables.

Según las indagatorias de la Fiscalía, la mujer de 55 años murió a consecuencia de heridas provocadas con un arma punzocortante y su cuerpo fue abandonado dentro de bolsas de plástico.

En el caso de Ariana, de 12 años, las autoridades determinaron que la causa de muerte fue estrangulamiento. El fiscal Jorge Luis Llaven también informó que la menor sufrió una agresión sexual.

Tras la localización de ambos cuerpos, las autoridades estatales detuvieron a “El Melo” y “El Cera” como presuntos responsables. Sin embargo, antes de que fueran puestos a disposición de las instancias correspondientes, los pobladores irrumpieron en las instalaciones donde permanecían bajo custodia y los sacaron por la fuerza.

Varios hombres en una calle mojada de noche junto a una persona tendida en el suelo y dos vehículos estacionados
Habitantes de Ostuacán lincharon a uno de los dos hombres señalados por el doble feminicidio; el segundo sospechoso sobrevivió y fue trasladado a un penal. (Captura de pantalla X)

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, llamó a evitar que la indignación por el doble feminicidio derivara en más violencia y pidió a los habitantes confiar en las autoridades.

“La justicia por propia mano no nos devuelve la paz”, advirtió el mandatario en un mensaje difundido en redes sociales.

Mientras “El Melo” permanece bajo custodia en un penal estatal y enfrenta el proceso por el que la Fiscalía anticipó que solicitará la pena máxima de 100 años, las autoridades deberán esclarecer también las circunstancias que rodearon el linchamiento de “El Cera” y las acciones violentas registradas en Ostuacán.

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