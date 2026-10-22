Terminal Buenavista sería remodelada para facilitar conexión de servicios del Tren Felipe Ángeles con Metro CDMX y Metrobús (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

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El Tren Suburbano Buenavista - AIFA ya está en función, desde finales de abril inauguraron el tramo que conecta con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Con los proyectos ferroviarios en marcha para extender el servicio del Tren Felipe Ángeles, la terminal Buenavista en la Ciudad de México se convertirá en un punto estratégico para la movilidad en la capital.

Actualmente en Buenavista convergen terminales de diferentes redes de movilidad como el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Línea B, el Metrobús con la Línea 1 y sus conexiones con los servicios de la Línea 3 y 4, además del Tren Suburbano, también sin dejar de lado las bases de ecobici.

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Ante la construcción del Tren México - Pachuca, la Secretaría de la Defensa Nacional junto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) estarían gestionando una modernización de la terminal Buenavista para optimizar sus instalaciones ante la creciente demanda de pasajeros que recibirá en próximos años.

Es un hecho, continuarán obras por el Tren Felipe Ángeles en la terminal Buenavista (Presidencia)

¿Qué se sabe de la modernización de la terminal Buenavista?

De acuerdo con el creador de contenido especializado en movilidad, SNT: Movilidad Urbana, compartió detalles técnicos de la evaluación que realizó la SICT para considerar una modernización en la terminal Buenavista. Entre los detalles que sobresalen es que las autoridades federales buscarían unificar la conexión de los transportes públicos para facilitar los pasos peatonales y los transbordes de los usuarios.

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Hasta el momento, el proyecto se presenta como una evaluación de la SICT para gestionar las obras en próximos años, pues entre la proyección de las autoridades es que Buenavista sea modernizada antes del año 2030 a la par que se realizan las obras del Tren México - Pachuca.

En un video compartido en YouTube, el creador de contenido compartió detalles de la situación en la que se encuentra el proyecto y la relevancia de la modernización de Buenavista. Se espera que la terminal se convierta en una gran sala de pasajeros de trenes y unificar los andenes para la distribución de los pasajeros.

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Así sería la reubicación del puente peatonal Buenavista del Metrobús para mejorar movilidad en la terminal (Captura YouTube SNT: Movilidad Urbana)

Se pretende construir una zona de taquillas para la compra de boletos del Tren Felipe Ángeles y del servicio Tren Suburbano que va hacia Cuautitlán. Pero por la alta demanda pasajera también se tiene considerado la instalación de máquinas automáticas para la compra de boletos y la recarga de las tarjetas de movilidad integrada; uno de los detalles que compartió SNT: Movilidad Urbana es la construcción de una sala de espera y recuperar las antiguas instalaciones ferroviarias de Buenavista, esta área contaría con pantallas que anunciarán los próximos viajes.

También las vías y andenes serían reordenados para el servicio del Tren Felipe Ángeles, así como la extensión de la ruta a Pachuca. Con esto se adaptaría el flujo de pasajeros para el ascenso y descenso a las unidades.

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La modernización también contemplaría la actualización de los sistemas de torniquetes para el ingreso a la estación. En cuanto a la infraestructura exterior, se planea la construcción de una estación adicional al servicio de la Línea 1 del Metrobús ubicada sobre Insurgentes Norte, también se reubicaría el puente peatonal existente para mejorar las condiciones de movilidad para aquellos que viajan desde el Metrobús a la terminal del tren, conectarían esta estación con el acceso al Tren AIFA.

Así sería la nueva terminal Buenavista con el proyecto de remodelación (YouTube/ SNT: Movilidad Urbana)

Hasta el momento, la propuesta se mantiene en análisis, por lo que lo presentado por la Agencia de Trenes podría cambiar, no se tiene un proyecto oficial a realizarse, tampoco se conocen las fechas o planes de obra civil.

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¿Cuál es la nueva tarifa del Tren Suburbano Buenavista - AIFA?

El Tren Suburbano hacia el AIFA eleva a $110 el costo del viaje completo desde Buenavista a partir de este sábado 10 de octubre, terminó la tarifa promocional de $45 que operó desde la inauguración del ramal, el 26 de abril de 2026.

El ajuste aplica según los kilómetros recorridos: el pasaje mínimo será de $11.50, mientras que quienes viajen entre Buenavista y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles pagarán la tarifa máxima. El trayecto completo abarca 41.20 kilómetros.

Las autoridades difundieron en las redes sociales oficiales del Tren AIFA un tabulador con las tarifas actualizadas para cada recorrido. Los usuarios que salgan de Buenavista deberán revisar el precio correspondiente a la estación en la que desciendan.

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El costo del Tren Suburbano Buenavista-AIFA se define por la distancia del traslado. El criterio es distinto al del Tren Interurbano México-Toluca, conocido como Tren El Insurgente, cuyo precio se establece de acuerdo con el número de estaciones que utiliza cada pasajero.

Los precios tarifarios del Tren Suburbano Buenavista - AIFA por estación y saliendo desde la terminal Buenavista quedaron de la siguiente manera:

Buenavista a Fortuna, Tlanepantla: 11.50 pesos

Buenavista a San Rafael, Lechería, Cueyamil, La Loma, Teyahualco: 26.50 pesos

Buenavista a Padros Sur, Cajiga, Xaltocan: 40 pesos

Buenavista - AIFA: 110 pesos