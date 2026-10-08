México

Tren Suburbano al AIFA: cuál es la nueva tarifa por estaciones si viajas desde la terminal Buenavista

A partir del 10 de octubre aplicarán los nuevos costos para utilizar la ruta que conecta con el Aeropuerto Felipe Ángeles

El Tren Suburbano al AIFA aumentará su tarifa a partir del 10 de octubre (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)
El Tren Suburbano al AIFA aumentará su tarifa a partir del 10 de octubre (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)
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El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) actualizó la tarifa de viaje del Tren Suburbano Buenavista - AIFA, ahora los pasajeros que viajen al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tendrán que pagar más dependiendo del kilometraje recorrido. Desde su inauguración realizado a finales de abril de 2026, las autoridades implementaron una tarifa promocional, en el cual el viaje más largo costaba 45 pesos, ahora tendrá un valor de 110 pesos.

Para aquellos pasajeros que viajen desde la terminal Buenavista tendrán que considerar estos ajustes en los costos del tren, pues dependiendo en qué estación desciendan será el cobro que se realizará por trayecto.

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De acuerdo con las autoridades, a partir del sábado 10 de octubre entrará en vigor los nuevos costos, razón por la que pidieron a los pasajeros tomar precauciones al respecto. A través de las redes sociales oficiales del Tren AIFA compartieron un tabulador que permite conocer los precios actualizados para viajar en el tren dependiendo de las estaciones recorridas.

Tren Felipe Ángeles tramo Lechería-AIFA Movilidad Edomex
¿Cuánto cuesta viajar en el Tren Suburbano Buenavista - AIFA? (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

¿Cuánto cuesta viajar en el Tren Suburbano Buenavista - AIFA?

Con la nueva tarifa actualizada en octubre de 2026, el pasaje mínimo quedó en 11.50 pesos ($11.50 MXN), mientras que el trayecto más largo tiene un costo de 110 pesos ($110.00 MXN), esta es la tarifa más alta que pagarán los pasajeros que viajen desde Buenavista y lleguen hasta la terminal AIFA.

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El costo del boleto del Tren AIFA se determina por la distancia del traslado. Este criterio difiere del Tren Interurbano México-Toluca, conocido como Tren El Insurgente, donde el precio se define conforme a las estaciones que recorre cada pasajero.

El costo más alto corresponde a quienes viajen los 41.20 kilómetros entre Buenavista y el AIFA. Los pasajeros podrán utilizar la Tarjeta de Movilidad Integrada para abordar el Tren Suburbano rumbo al AIFA sin adquirir un boleto adicional en taquilla. El mismo plástico permite pagar viajes en Metro, Metrobús, Cablebús y Trolebús.

Los precios tarifarios del Tren Suburbano Buenavista - AIFA por estación y saliendo desde la terminal Buenavista quedaron de la siguiente manera:

  • Buenavista a Fortuna, Tlanepantla: 11.50 pesos
  • Buenavista a San Rafael, Lechería, Cueyamil, La Loma, Teyahualco: 26.50 pesos
  • Buenavista a Padros Sur, Cajiga, Xaltocan: 40 pesos
  • Buenavista - AIFA: 110 pesos
Esta es la nueva tarifa del Tren Buenavista - AIFA (X/ @TrenAIFA)
Esta es la nueva tarifa del Tren Buenavista - AIFA (X/ @TrenAIFA)

Estaciones del Tren Suburbano al AIFA

La conexión ferroviaria se integra al sistema existente, enlazando estaciones como Cuautitlán, Tultitlán, Lechería, San Rafael, Tlalnepantla, Fortuna y Buenavista, e incorpora seis nuevas estaciones. Este nuevo servicio saldrá desde Buenavista y llegará al AIFA, por lo que las estaciones se dividen de la siguiente manera:

Tramo existente Buenavista - Cuautitlán:

  • Buenavista
  • Fortuna
  • Tlalnepantla
  • San Rafael
  • Lechería

Nuevas estaciones del ramal Lechería - AIFA:

  • Cueyamil
  • La Loma
  • Teyahualco
  • Prados Sur
  • Cajiga
  • Xaltocan
  • AIFA

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