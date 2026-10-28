Félix Salgado Macedonio se lanza contra Guadalupe Taddei y Lorenzo Córdova, pide “cárcel” para los dos expresidentes del INE. (Foto: Cuartoscuro)

Guardar

Félix Salgado Macedonio, senador con licencia de Guerrero, se lanzó contra la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y Lorenzo Córdova, asegurando que tras el escándalo de corrupción de la actual administración, ambos exrepresentantes del Instituto Nacional Electoral (INE) deben estar en la “cárcel”.

Luego de que trascendiera el apoyo mostrado en 2023, cuando tanto Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo respaldaron el nombramiento de la exconsejera presidenta que dejó el cargo en medio de señalamientos por conflicto de interés con proveedores del órgano electoral, el legislador apuntó a que se ha sido “muy consecuente” con ambos expresidentes del INE.

PUBLICIDAD

Salgado Macedonio recuerda denuncia contra Lorenzo Córdova

A través de sus redes sociales, el exaspirante a la gubernatura de Guerrero recordó la denuncia de juicio político que promovió contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama por:

“Yo puse una denuncia de juicio político contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama por vulnerar mis derechos constitucionales al negarme participar como candidato a Gobernador de Guerrero en 2021 aduciendo que no comprobé 19 mil pesos”.

El origen del conflicto se remonta a abril de 2021, cuando el entonces aspirante promovió un “juicio ciudadano” ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra Lorenzo Córdova, quien fungía como consejero presidente del INE, y otros cinco consejeros que ratificaron bajarlo de la contienda.

PUBLICIDAD

(Foto: Twitter/@mario_delgado)

El argumento central de aquel recurso fue que la sanción resultaba desproporcionada frente a la falta: ocho publicaciones en Facebook y casi 20 mil pesos no reportados en su precampaña, cifra que, según el propio Salgado Macedonio, no representaba ni el 1% de lo establecido por la ley.

Un año después, en mayo de 2022, el reclamo subió de nivel, ya que el senador presentó formalmente la denuncia de juicio político a las afueras de San Lázaro, con el respaldo de Mario Delgado y del entonces presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna. En aquella ocasión acusó a los consejeros de haber “cometido violaciones graves a principios constitucionales rectores de la materia electoral” y exigió separarlos del cargo.

PUBLICIDAD

En su mensaje más reciente, Salgado Macedonio lamenta que la bancada de Morena, pese a ser mayoría en la Cámara de Diputados, nunca llevó su denuncia a tribuna: “Para algunos fue cosa de nada, por eso el INE viene haciendo sus trapacerías”.

¿Por qué Guadalupe Taddei presentó su renuncia ante el INE?

El Consejo General del INE formalizó la presidencia interina de Blanca Yassahara Cruz el martes 27 de octubre, un día después de que Guadalupe Taddei Zavala presentara su renuncia en medio de señalamientos de corrupción y conflicto de interés dentro del organismo electoral. La salida de Taddei se dio tras una serie de investigaciones periodísticas que vincularon a su círculo cercano con contratistas del Instituto.

PUBLICIDAD

Las nueve personas consejeras votaron el punto de acuerdo que asigna a Cruz como presidenta interina, con el respaldo de los distintos representantes de partido. La Cámara de Diputados recibió la decisión y comenzará el proceso para nombrar a la persona titular definitiva, lo cual podría demorar entre cuatro y seis semanas, según el Consejo General.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene abierta una investigación de oficio sobre presuntas irregularidades en contrataciones del INE, con énfasis en los vínculos con el empresario José Alfredo Hernández Casillas.

Consejo General del INE da trámite a la renuncia de Guadalupe Taddei y formaliza a Blanca Yassahara Cruz como nueva presidenta. (Fotos: EFE/RS)

Tras la salida de Taddei, el consejero Martín Faz advirtió que “una renuncia no extingue las responsabilidades administrativas o legales que pudieran derivarse de decisiones anteriores, ni puede significar el cierre de las investigaciones que correspondan”.

PUBLICIDAD