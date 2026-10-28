Tras la rendición de cuentas de la titular de la Secretaría de la Mujer, las legisladoras externaron sus posturas, donde resaltó el discurso de la panista por leer la carta de la madre buscadora de Sonora. (PAN)

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Durante la comparecencia de Laura Itzel Castillo, titular de la Secretaría de las Mujeres, el debate en el Pleno de la Cámara de Diputados subió de tono tras el discurso de la legisladora panista Kenia López Rabadán, quien ocupó parte de su tiempo para leer la carta de la madre buscadora, Ceci Flores, a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La intervención de la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) generó molestias y disgusto entre las morenistas, debido a que tomó más tiempo del indicado por la Mesa Directiva de San Lázaro.

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López Rabadán reprocha poca transparencia en secretarías

López Rabadán ocupo su turno en tribuna, acompañada de su compañeras de partido, quienes portaban fotografías de mujeres desparecidas, a un lado se encontraba Laura Itzel Castillo, revisando documentos mientras la panista daba su discurso.

Reprochó que solo tres secretarios de Estado se presentaran en el Pleno de San Lázaro para comparecer ante las y los diputados, apuntando a la opacidad que el gobierno mantiene al momento de rendir cuentas públicas.

Sin mencionar la polémica de Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) en medio del escándalo por señalamientos de corrupción, la expresidenta de la Cámara baja destacó que hace falta “límites éticos” en el ejercicio del poder.

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Tensión en comparecencia de Laura Itzel Castillo en San Lázaro: López Rabadán lee carta de Ceci Flores y desata reclamos.

Ceci Flores pide a Sheinbaum ser escuchada por su causa

Al acusar que ante la “brutal inseguridad” las más afectadas son las “mujeres desaparecidas” y el de las “madres buscadoras”, comenzó la lectura de una carta enviada por la activista Ceci Flores -quien busca a sus hijos Alejandro Guadalupe y Marco Antonio-, dirigida a Sheinbaum.

La mujer, por conducto de la legisladora, solicitó una reunión de trabajo con la presidenta, así como el seguimiento institucional para realizar acciones que ayuden a dar con el paradero de su hijo Alejandro Guadalupe Islas Flores.

“Presidenta, durante estos años he recorrido caminos, he buscado entre la tierra, he tocado puertas institucionales y he llevado la voz por miles de familias que atraviesan la misma tragedia”, agregó la legisladora.

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Reiteró que el principal motivo para seguir siendo parte de la colectividad de familias buscadoras, se centra en la esperanza que mantiene para localizar a su hijo. Dicho lo anterior, Kenia López Rabadán fue instada a concluir con su discurso, ya que solo se otorgaron cuatro minutos por ponente.

Ceci Flores exige una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. | organización CIMAC

Concluyó su discurso lanzado cuestionamientos en materia de búsqueda por parte de la Secretaría de las Mujeres: “Cómo su secretaría va a ayudar a las madres buscadoras. Cómo su secretaría va a ayudar a encontrar a las mujeres desaparecidas”.

Las morenistas se disgustaron por el tiempo concedido a la panista

Mientras López Rabadán terminaba de leer el documento de la madre buscadora, las morenistas comenzaron a gritar y mostrar su disgusto por permitirle continuar con su discurso pese a que el tiempo se había agotado.

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Ante los cuestionamientos planteados, las “rechiflas” no se hicieron esperar, por lo que la panista les cuestionó: “¿Qué prisa tienen?”.

La diputada Annia Gómez, quien dirigía la sesión, advirtió que Kenia López Rabadán pudo haber solicitado una “moción de ilustración” para respetar los tiempos que fueron acordados en tribuna, sin embargo, se le permitió la lectura del documento debido a que se trataba de una carta enviada por una madre buscadora.

Las morenistas acusaron favoritismo de la mesa directiva por ser del mismo Grupo Parlamentario, pidieron “garantizar” el tiempo de intervención en tribuna, “no sea abusiva con el tiempo”, reclamó la diputada Anais Burgos.

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La panista sacó el megáfono en medio de una discusión con el morenista Sergio Gutiérrez Luna.

La panista Noemí Berenice tomó el micrófono para exigir una “moción de orden”, al puntualizar que en ningún momento se les negó el uso de la palabra en el recinto legislativo.

Otro momento que generó tensión fue el encontronazo entre López Rabadán y Sergio Gutiérrez Luna, quien no permitió la intervención de la panista y le cerró el micrófono luego de intentar cuestionar, nuevamente, a Laura Itzel Castillo.

El altercado provocó que la legisladora del blanquiazul sacara el megáfono, al estilo Lilly Telléz, a lo que las diputadas de la oposición comenzaron a gritar “¡No nos puede callar un hombre!”.

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