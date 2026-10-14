México

Inés Gómez Mont lanza su novela “Ley de Fuego” donde habla de los altos círculos del poder en México

La conductora publica su primera novela mientras enfrenta un proceso judicial en México y el retiro reciente de la ficha roja de Interpol

Inés Gómez Mont
FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM
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Inés Gómez Mont debuta como novelista con Ley de Fuego, un thriller legal de crimen, poder y suspenso romántico que lanzó el pasado 11 de septiembre en medio de su propio proceso judicial con la justicia en México.

El libro, de 815 páginas, se vende en Amazon en poco más de 500 pesos. Su descripción lo define como una historia “de crimen, poder, traición y suspenso romántico en el que cada decisión tiene consecuencias y donde descubrir la verdad puede ser mucho más peligroso que vivir una mentira”.

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Esta es la primera novela que la conductora realiza, pero el título se suma a otros cuatro libros que ha lanzado de corte infantil y familiar: María, la niña del lazo azul; Cuando papá se fue, el amor se quedó; Mamá, ¿por qué sigues creyendo? y Soy Cebolla.

De qué trata “Ley de fuego”: una catarsis de su propia historia

Ley de Fuego cuenta la historia de Carlota Torres, una reconocida penalista mexicana integrante de una familia de abogados, que acepta defender a Emilio Zárate, un empresario señalado de encabezar una organización criminal.

El caso enfrenta a Carlota con Lorenzo Andrade, Fiscal General de la República, quien ha prometido hacer justicia desde su cargo. Entre ambos existe una historia personal: sus familias han sido adversarias, pero también los une una atracción que ninguno logra negar.

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El relato funciona como una especie de Romeo y Julieta judicial. Dos integrantes de familias rivales están destinados a encontrarse, enamorarse y enfrentarse en los tribunales, atravesar situaciones extremas que los ponen al borde de la muerte y del escarnio público, para finalmente consumar su amor y ser reconocidos por sus hazañas, con la puerta abierta a nuevas complicaciones.

Inés Gómez Mont proviene ella misma de una familia de abogados y, en las páginas de su primera novela, parece hacer catarsis de su propia historia con la justicia mexicana.

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