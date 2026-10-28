“Es una dama”: Carlos Bonavides explota contra quienes señalan a Maribel Guardia como ‘la mala del cuento’

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Carlos Bonavides defendió a Maribel Guardia ante las críticas por el conflicto con Imelda Tuñón y sostuvo que quienes la señalan como “la mala del cuento” desconocen los problemas que ha enfrentado.

El actor aseguró que su excompañera actuó con dignidad durante el proceso familiar que mantuvo distancia entre ella y su nieto José Julián.

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Durante la presentación de un libro sobre su experiencia con las adicciones, Bonavides habló de la actriz y rechazó los cuestionamientos que han surgido alrededor de su disputa con Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa.

El intérprete de Huicho Domínguez afirmó que conocía a Guardia desde hace años y que su experiencia laboral con ella le permitió formarse una opinión sobre su carácter.

“He tenido la oportunidad de saber que es una mujer profundamente honrada, profundamente profesional, que es una dama”, declaró.

Bonavides también recordó que compartió comedias con Guardia cuando ella comenzaba su carrera y destacó que mantenía la misma sencillez que conoció entonces. “Ella era muy jovencita y ella sigue siendo muy jovencita por su apariencia”, expresó.

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Carlos Bonavides dijo que Maribel Guardia enfrentó el conflicto con dignidad

El actor fue cuestionado sobre las personas que han presentado a Maribel Guardia como responsable del conflicto familiar con Imelda Tuñón.

En respuesta, consideró que esas posturas partían del desconocimiento de los hechos y de la vida personal de la cantante y actriz.

“Están profundamente equivocados, que no conocen la condición humana, que no saben y que ojalá ellos no tengan que enfrentar los problemas que ella ha enfrentado con toda dignidad”, declaró Carlos Bonavides ante los reporteros.

El actor sostuvo que Guardia conservó una actitud respetuosa frente a los señalamientos públicos. También la describió como una persona que buscaba ayudar a otros cuando tenía la posibilidad de hacerlo.

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“Quien critique a Maribel, pues está profundamente equivocado, porque Maribel es una gran persona que también ayuda y tiene el privilegio y la bondad de siempre estar ayudando a quien puede”, afirmó.

Bonavides envió un mensaje de respeto a la actriz y adelantó que le haría llegar un ejemplar de su libro. El proyecto abordó su propia historia con el consumo de alcohol y drogas, así como las recaídas que tuvo antes de cumplir 20 años de sobriedad.

El actor relató que la desintoxicación fue uno de los episodios más duros de su proceso, pues llegó a permanecer en coma. También reconoció que perdió oportunidades de trabajo durante los años en que enfrentó problemas de adicción.

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“Un millón de veces, un millón de veces decaí”, señaló Bonavides al hablar de las recaídas que narró en el libro. Según explicó, la publicación relató tres días de consumo que comenzaron durante una premiación y terminaron en el Bordo de Xochiaca.

El protagonista de El premio mayor dijo que su intención era acercar el tema de las adicciones a adolescentes y jóvenes mediante una lectura sencilla. También pidió apoyo de empresarios, políticos y autoridades educativas para distribuir el libro entre estudiantes que no pudieran comprarlo.

Maribel Guardia negó que buscara la custodia de José Julián

Las declaraciones de Carlos Bonavides ocurrieron después de que Maribel Guardia respondió a los señalamientos de la defensa legal de Imelda Tuñón sobre una presunta disputa por la custodia de José Julián.

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La actriz negó que buscara obtener el cuidado legal de su nieto y expresó que el proceso la había desgastado. “Que Dios lo bendiga a ese señor, yo no quiero la custodia de José Julián, nunca lo he querido”, declaró Guardia.

El abogado Antonio Lozano Gracia, representante de Imelda Tuñón, sostuvo que existían más de 20 procedimientos en materias familiar, civil y penal entre las partes. También afirmó que Guardia habría interpuesto recursos para buscar la custodia del menor.

La actriz rechazó esa versión y sostuvo que su prioridad era el bienestar de José Julián. Guardia señaló que prefería no abundar en el caso por tratarse de un asunto personal que le resultaba doloroso.

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