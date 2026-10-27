Maribel Guardia responde a la defensa de Imelda Tuñón y niega buscar la custodia de su nieto

La actriz costarricense desmintió las versiones de la defensa legal de Imelda Tuñón y reiteró que no pretende quitarle la patria potestad de su nieto. (Foto: RS)

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La actriz Maribel Guardia desmintió que mantuviera una disputa judicial para obtener la custodia legal de su nieto, tras las declaraciones emitidas por la defensa legal de Imelda Garza Tuñón en los juzgados familiares de la Ciudad de México.

El litigio entre ambas partes acumula más de 20 procedimientos abiertos en materias familiar, civil y penal, según los registros que expusieron los abogados de la madre del menor.

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Las declaraciones de la actriz respondieron a las acusaciones del abogado Antonio Lozano Gracia, quien afirmó que la intérprete interpuso recursos legales consecutivos para quitarle el cuidado del niño a Imelda Tuñón

La defensa de Imelda Tuñón sostuvo que existían recursos activos

Lozano Gracia afirmó ante reporteros que la abuela paterna interpuso apelaciones, quejas y tres juicios de amparo que resultaron desechados por las autoridades judiciales en la capital del país.

El abogado argumentó que existió una contradicción entre las afirmaciones públicas de la actriz y las acciones registradas dentro del expediente del Juzgado Sexto de lo Familiar.

Según la versión del abogado, el 3 de marzo de 2025 se presentó una propuesta de convivencias supervisadas que la actriz rechazó de manera formal ante el juzgado.

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(IG: @maribelguardia)

Maribel Guardia negó la búsqueda de la patria potestad

La actriz rechazó de forma tajante las acusaciones durante un encuentro con reporteros en la capital mexicana.

“Que Dios lo bendiga a ese señor, yo no quiero la custodia de José Julián, nunca lo he querido y lo dije aquel fatídico día que di la rueda de prensa”, declaró Maribel Guardia.

La intérprete manifestó que los señalamientos de la defensa contraria le generaron un fuerte impacto anímico.

“Nunca he querido la custodia de mi nieto, amo a ese niño con mi alma, todos los días rezo por él y sé que Julián desde donde está lo cuida. Me parece increíble que ese señor diga eso, pero estoy desgastada”, expresó.la actriz.

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La actriz solicitó distancia frente al desarrollo de los expedientes judiciales que enfrentó su familia.

“Prefiero ya no hablar de eso, ya dije lo que tenía que decir, es un tema muy duro para mí. Parece una telenovela todo esto, pero es mi vida y es muy doloroso, quisiera que me dieran un poquito de privacidad”, señaló.

La actriz rechazó de forma tajante las acusaciones durante un encuentro con reporteros en la capital mexicana. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

El freno al régimen de visitas y las medidas de protección

El distanciamiento con el menor de ocho años quedó formalizado después de que la actriz comunicó la suspensión de los trámites para visitarlo.

Acompañada de su esposo, Marco Chacón, y su representante legal, Alfonso Beceiro, la actriz explicó que tomó la determinación para protegerse de imputaciones penales fabricadas.

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Beceiro sostuvo que la contraparte integró un dictamen psicológico privado al expediente para acusar a la pareja de presuntas agresiones físicas y verbales durante los encuentros.

“Lo que se pretende es que en la primera convivencia que tenga el nieto de Maribel se le ponga un cuatro a efecto de que este menor declare que fue agredido o abusado”, señaló el abogado Alfonso Beceiro.

El conflicto sumó una restricción legal el 2 de octubre, cuando un juez de control capitalino ratificó medidas de protección en favor de Garza Tuñón y de su hijo.

La orden judicial prohibió a la familia paterna acercarse a la vivienda de la madre, comunicarse con ella o difundir fotografías del menor en espacios públicos y digitales.

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Maribel Guardia anunció entre lágrimas que renunciará temporalmente a convivir con su único nieto, debido al temor de que el encuentro sea utilizado para perjudicarla legalmente. Crédito: Video redes sociales Maribel Guardia

El origen del conflicto tras la muerte de Julián Figueroa

Las diferencias entre las partes comenzaron tras el fallecimiento del cantante Julián Figueroa, ocurrido el 9 de abril de 2023 en la Ciudad de México.

En enero de 2025, Guardia denunció a Garza Tuñón ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes por presunta violencia familiar y omisión de cuidados.

Las autoridades concedieron a la actriz el resguardo temporal del menor durante 38 días, antes de que un juzgado familiar ordenara la reincorporación del niño con su madre.

La disputa procesal cambió en marzo de 2026, fecha en que la representación legal de la actriz formalizó su desistimiento a la custodia legal para concentrarse en visitas asistidas.

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Imelda Tuñón recuperó la custodia del menor luego de 38 días. |Foto: IG, imetunon

La disputa por la validez del testamento notariado

El frente penal incluye una denuncia por la presunta falsificación del testamento atribuido a Julián Figueroa, registrado en una notaría de Zihuatanejo, Guerrero.

El abogado Lozano Gracia aseguró que dictámenes periciales de las fiscalías estatales de Guerrero y Morelos determinaron que la firma estampada en el documento no correspondía a Figueroa.

El documento impugnado designó al menor como heredero universal de los bienes del cantante.

La defensa de Garza Tuñón argumentó que la anulación del testamento permitiría repartir los bienes en partes iguales entre el hijo y la cónyuge sobreviviente.

El frente penal incluye una denuncia por la presunta falsificación del testamento atribuido a Julián Figueroa. (IG: @julian_f.f)

Marco Chacón sostuvo que no existió una resolución judicial definitiva que declarara nulo el instrumento y descartó cualquier beneficio económico personal o para su esposa.

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La representación legal de Maribel Guardia interpuso en septiembre una denuncia penal contra Garza Tuñón por el suministro no prescrito de fármacos controlados a Figueroa antes de su deceso.

Con las visitas suspendidas por tiempo indefinido y las órdenes de restricción vigentes, José Julián permanece bajo el cuidado exclusivo de su madre, mientras los más de 20 expedientes en materia penal, civil y familiar continúan su curso en los tribunales de la Ciudad de México y fiscalías estatales.