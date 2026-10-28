México

Claudia Sheinbaum evita comentar sobre la fuga de Flavio Bolsonaro a los EEUU tras perder elecciones en Brasil: “Se explica solo”

El pasado 25 de octubre se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Brasil, donde el mandatario Lula da Silva salió vencedor, comenzando con su cuarta administración

Flavio Bolsonaro y Claudia Sheinbaum
El excandidato Flavio Bolsonaro y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum evitó dar declaraciones sobre la fuga del excandidato brasileño, Flavio Bolsonaro a Estados Unidos posterior a su derrota en las elecciones presidenciales 2026 en Brasil, donde el mandatario Lula da Silva salió vencedor, comenzando con su cuarta administración.

" Se explica solo", dijo entre risas durante la mañanera del pueblo de este 28 de octubre en Palacio Nacional, agregando que espera que estas acciones no tengan implicaciones entre ambas naciones.

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Flávio Bolsonaro llega a Miami

Flávio Bolsonaro aterrizó este miércoles en Miami tras salir de Brasil rumbo a Estados Unidos, luego de que las autoridades brasileñas cancelaran su pasaporte dentro de una investigación por presunto lavado de dinero y emitieran una alerta para impedir su salida del país.

El senador de derecha, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, perdió la elección presidencial del domingo frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La llegada del político brasileño a territorio estadounidense ocurre mientras el Departamento de Estado planeaba emitir visas para él y su familia, de acuerdo con un alto funcionario estadounidense citado por The New York Times.

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La asistencia del gobierno de Donald Trump a Bolsonaro podría aumentar las tensiones con Lula, quien ha acusado al presidente estadounidense de intervenir en los asuntos internos de Brasil.

Bolsonaro permaneció fuera del radar durante cerca de 24 horas, mientras no se conocía su paradero ni la ruta que seguiría para ingresar a Estados Unidos. Poco después de las 9:30 horas, imágenes de medios de comunicación lo mostraron al descender de un avión en un aeropuerto privado de Miami junto con su familia.

El grupo abordó una camioneta después de salir de la terminal, protegido con paraguas.

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