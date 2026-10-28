Sheinbaum evalúa participación en G20 y Cumbre Iberoamericana: aún no tiene agenda

Claudia Sheinbaum ofrece una conferencia de prensa en la que analiza su participación en la cumbre del G20 y la Cumbre Iberoamericana. (Presidencia )

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evalúa si asistirá a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará el 4 y 5 de noviembre en Madrid, España, debido a la coincidiencia con otros compromisos internacionales. Durante su conferencia de prensa matutina, dijo que, en caso de no poder asistir, Roberto Velasco, asistirá como su representante.

El encuentro reunirá a representantes de 22 países de la Comunidad Iberoamericana y prevé la asistencia de más de 14 presidentes, de acuerdo con Andrés Allamand, secretario general iberoamericano. La agenda contempla fortalecer la cooperación y los vínculos entre América Latina, España, Portugal y Andorra.

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Sheinbaum Pardo afirmó que intenta acudir, aunque su participación depende de su agenda de noviembre, que incluye la APEC en China y el G20. “Vamos a tratar. Si no, sería el canciller el que estaría”, declaró la presidenta.