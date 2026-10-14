Carlos Slim suma una nueva empresa a la BMV: así será el debut de Inversiones de Capitales INCA

Carlos Slim Helú sumará a Inversiones de Capitales INCA a las empresas vinculadas con su grupo que tienen presencia en la Bolsa Mexicana de Valores.

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Inversiones de Capitales INCA en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), una compañía que surgió de una escisión parcial de Carlos Slim Helú ampliará su presencia en el mercado bursátil mexicano con el próximo listado deen la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), una compañía que surgió de una escisión parcial de Grupo Financiero Inbursa.

De acuerdo con información preliminar, la nueva emisora inscribirá 2 mil 16.2 millones de acciones ante el Registro Nacional de Valores (RNV). La totalidad de los títulos corresponde a la serie “O-1”, representativa del capital social fijo de la compañía.

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El monto total de suscripción registrado asciende a 40 mil millones de pesos, cantidad que representa el importe del capital social nominal de Inversiones de Capitales INCA.

A diferencia de una colocación tradicional, el proceso no contempla una oferta pública de acciones, por lo que la compañía no obtendrá recursos netos mediante la operación de listado.

¿Qué es Inversiones de Capitales INCA?

Inversiones de Capitales INCA tiene como actividad principal la de una compañía controladora. Dentro de la estructura relacionada con la nueva emisora se encuentra Fondo INCA, cuya función principal es operar como un fondo de inversión de capitales de carácter cerrado.

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La nueva emisora inscribirá 2 mil 16.2 millones de acciones ante el Registro Nacional de Valores. (Cortesía )

Este fondo está dirigido principalmente a inversionistas institucionales o calificados y tiene como objetivo invertir en acciones o partes sociales, así como en obligaciones y bonos de empresas promovidas que requieren recursos a mediano y largo plazo.

Las inversiones se realizan conforme al régimen aplicable, la Ley de Fondos de Inversión y las demás disposiciones regulatorias correspondientes.

En los documentos presentados para solicitar la autorización del listado, la compañía aclaró que la obtención de recursos netos no resulta aplicable debido a que no existe una oferta pública de valores.

Con su incorporación a la BMV, INCA se sumará a otras compañías vinculadas con el empresario mexicano que ya tienen presencia en el mercado bursátil, entre ellas América Móvil y Grupo Carso.

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La escisión que dio origen a INCA

El antecedente de la operación se remonta al 25 de enero de 2021, cuando Grupo Financiero Inbursa informó al público inversionista su intención de separar una parte de sus activos, pasivos y capital.

El listado de INCA no contempla una oferta pública de valores ni la obtención de recursos netos. REUTERS/Raquel Cunha

El proceso contemplaba la aportación de parte del patrimonio de Promotora Inbursa y la totalidad de las acciones de Fondo INCA a una nueva compañía.

La operación formó parte de una escisión simultánea de Grupo Financiero Inbursa y de determinadas entidades financieras que lo integraban, entre ellas Pensiones Inbursa, Seguros Inbursa, ISCF, Banco Inbursa y Operadora Inbursa.

La intención era conformar un nuevo grupo económico mediante la separación y posterior aportación de determinados activos y participaciones a la compañía que actualmente se identifica como Inversiones de Capitales INCA.

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Una nueva emisora para el grupo de Slim

El listado de INCA representa una nueva incorporación relacionada con Carlos Slim al mercado mexicano de valores, aunque sus características son diferentes a las de una colocación accionaria convencional.

La compañía llegará al mercado mediante la inscripción de sus títulos, sin realizar una oferta pública para captar recursos entre inversionistas.

Inversiones de Capitales INCA surgió de una escisión parcial de Grupo Financiero Inbursa. REUTERS/Raquel Cunha

La operación ocurre además en un momento en que el mercado mexicano busca facilitar el acceso de nuevas empresas a la Bolsa mediante mecanismos con procesos de autorización más ágiles.

Uno de esos mecanismos es la emisión simplificada, figura derivada de los cambios a la Ley del Mercado de Valores y diseñada para reducir tiempos y facilitar que más compañías puedan acceder al mercado bursátil.

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Adventus Capital abrió la puerta a emisiones simplificadas

El caso más reciente mencionado en el mercado es el de Adventus Capital, que debutó en la Bolsa Mexicana de Valores mediante esta nueva modalidad.

Su proceso de listado tomó alrededor de un mes, un plazo considerablemente menor al requerido tradicionalmente para una operación de este tipo.

La compañía realizó una emisión por 560 millones de pesos en el mercado de deuda privada.

En este contexto, el próximo listado de Inversiones de Capitales INCA representa otra operación relevante para la BMV, aunque con una diferencia fundamental: no se trata de una oferta pública para levantar capital, sino de la inscripción de las acciones de una compañía surgida de la reestructura corporativa de Inbursa.

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