FMI pronostica que México cerrará la década con una deuda bruta por encima del 64% del PIB

Monedas y billetes de pesos mexicanos ilustran el panorama financiero del país ante las estimaciones del Fondo Monetario Internacional sobre la deuda bruta. (Crisanta Espinosa / Cuartoscuro )

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Este miércoles, se dio a conocer que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la economía de México deberá afrontar una carga de deuda bruta superior al 64 por ciento medida como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de la presente década.

De acuerdo con el FMI, la deuda bruta considera en su medición el conjunto total de las obligaciones insolutas (pendientes de pago) que contrae el sector público, ya sea de forma directa o a través de sus agentes financieros, sin descontar ningún activo.

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FMI pronostica que México cerrará su deuda bruta por arriba del 64 por ciento del PIB

La última actualización del Monitor Fiscal del FMI proyecta que para 2030, la deuda bruta de México se ubique 64.29 por ciento del PIB, mientras que para 2031 aumentaría 64.49 por ciento.

Un dato a destacar es que la lectura de la deuda bruta del país para el 2031 se coloca como su máxima proporción respecto al PIB desde el inicio de la serie histórica del FMI, que data desde 1996.

Deuda heredada por AMLO también repercutirá

Además, el organismo internacional estimó que esta carga de la deuda continúe subiendo por octavo año consecutivo desde 2024, año en el que el endeudamiento se disparó en 6.26 puntos porcentuales por la necesidad del gobierno del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, de concluir las obras insignia.

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El Fondo Monetario Internacional prevé que la deuda bruta de México se ubique por encima del 64% del producto interno bruto hacia el cierre de 2030. (Global Media)

La proyección del FMI difiere de las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En los Criterios Generales de Política Económica 2027, la dependencia prevé que el saldo histórico de la deuda bruta del sector público se mantenga estable en 58.6 por ciento del PIB hasta 2032.

Deuda mexicana superaría a la de algunos países de América Latina

Cabe señalar que al cierre de 2030, último año de la actual administración de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, el coeficiente de la deuda bruta de México respecto al PIB superaría a diferentes países de América Latina; incluso podría ser mayor respecto a otras naciones con las que comparte la misma nota soberana por parte de agencias crediticias.

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Con ese 64.29 por ciento, la deuda mexicana se ubicaría por encima del 56.58 por ciento que el FMI proyecta para Argentina y del 48.13 por ciento estimado para Chile en 2030. Brasil, en cambio, mantendría el nivel de endeudamiento más alto de la región: el organismo calcula que su deuda bruta pasaría de 97.01 por ciento en 2026 a 104.51 por ciento al cierre de la década, por encima de México.

Con la 4T, la deuda bruta no dejó de crecer

Mientras que al comparar las proyecciones de la deuda de México respecto a Perú e Indonesia en 2030 –dos soberanos con los que nuestro país comparte actualmente la misma calificación crediticia de BBB–, la economía mexicana se ubica por encima del 41.61 por ciento estimado para el país asíatico y del 30.06 por ciento de la nación sudamericana.

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Llama la atención que durante los últimos ocho años en México, desde que la autodenominada Cuarta Transformación llegó al poder, el saldo de la deuda bruta medido como proporción del PIB se incrementó en 10 puntos porcentuales, al pasar desde 51.87 por ciento en 2019 al 62.09 por ciento estimado por el FMI para el cierre de 2026.

La Secretaría de Hacienda informó que los pagos de la deuda externa serán menores en los próximos tres años. Crédito: X/ @ElFinanciero_Mx

FMI ve complicado un mayor dinamismo y responsabilidad en el gasto público

Las actualizaciones del Monitor Fiscal del FMI cuestionan los planes del gobierno para lograr mayor dinamismo y responsabilidad en el gasto público, con el objetivo de reducir el déficit fiscal medido a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP).

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El organismo proyectó que los ingresos del gobierno federal se mantendrán estancados en torno al 24 por ciento del PIB hasta el cierre de la década. Para 2026 calcula una disponibilidad de recursos equivalente a 24.89 por ciento del PIB, cifra que bajaría a 24.48 por ciento para 2030.

De acuerdo con el FMI, hay un contraste, porque estima que la necesidad de recursos para solventar los gastos de la administración pública sean de 29.12 por ciento como coeficiente del PIB al cierre de 2026, proporción mayor respecto a los ingresos, con lo que el déficit fiscal cerrará el año en 4.2 por ciento.

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Imagen de archivo. El secretario de Hacienda de México, Edgar Amador Zamora, presenta el proyecto de presupuesto para 2027 del Gobierno, el tercer presupuesto del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el edificio del Congreso de la Ciudad de México, México, el 8 de septiembre de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

México no logra el superávit fiscal desde 1992

Para el cierre de la década, el FMI estimó que el gasto público en México rondaría el 27.80 por ciento del PIB, con lo que el balance fiscal se mantendría deficitario en 3.3 por ciento en 2030. La última vez que la economía mexicana registró un superávit en su balance fiscal ampliado fue en 1992.

El subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma, sostuvo una postura distinta. La semana pasada, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, aseguró que México cuenta con los recursos suficientes para consolidar la estabilidad de la economía.

Mucho contraste entre lo que proyectan las autoridades mexicanas y lo que estima el FMI, ya que adelantó que nuestro país cerrará la década con una deuda bruta por encima del 64 por ciento del PIB.

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