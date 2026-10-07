Secretaría Anticorrupción detecta irregularidades por más de 500 millones de pesos en las becas Benito Juárez

La Secretaría Anticorrupción detectó irregularidades en la entrega de las becas Benito Juárez. Crédito: Gobierno de México

Guardar

Una auditoría de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a los programas de becas Benito Juárez detectó un fraude que asciende a 592.3 millones de pesos y que tendría su origen desde 2024.

Los anterior, porque los recursos se entregaron a 67 mil 142 estudiantes cuyos datos no se validaron ante el Registro Nacional de Población, en los ejercicios 2024 y 2025

PUBLICIDAD

Secretaría Anticorrupción detecta fraude millonario en las becas Benito Juárez

El informe en cuestión forma parte de irregularidades por al menos cinco mil 639 millones de pesos en el ejercicio de recursos públicos federales.

También se identificaron pagos sin comprobar, obra pagada y no ejecutada, así como sobreprecios, que la dependencia a cargo de Raquel Buenrostro observó en sus auditorías de 2025, de acuerdo con un recuento hecho con datos del Informe de Resultado de la Fiscalización 2025.

Identifican irregularidades en el Banco del Bienestar

Respecto a las becas, la auditoría también halló que en 2024 el Banco del Bienestar no entregó 95 mil 960 tarjetas, de las cuales 94 mil 251 aparecían como activas, pese a que la norma establece que banco las activará “una vez que las personas beneficiarias hayan recibido sus tarjetas bancarias”.

PUBLICIDAD

Mientras que a más de mil 78 de esas cuentas se les dispersaron 8.6 millones de pesos. Además, otros 8.5 millones se pagaron a mil 376 alumnos de escuelas no prioritarias.

Las becas Rita Cetina y Benito Juárez ampliarán su cobertura en septiembre (X/@BecasBeni)

Transferencias a los estados presentan más irregularidades

Del total de las revisiones de 2025, la mayor parte de los montos observados por la Secretaría Anticorrupción corresponden a recursos federales transferidos a los estados. En total, se registraron 48 observaciones por mil 602 millones de pesos en ocho programas.

De ese universo, destacan 751.4 millones de pesos en infraestructura hospitalaria, por “falta de devengo de recursos, inexistencia de documentación comprobatoria y justificativa del gasto”.

Y 716.5 millones de pesos en agua potable, “por falta de aportación estatal, obra pública con deficiencias e irregularidades volumétricas y recursos no comprobados”.

PUBLICIDAD

En materia de obra pública federal, las revisiones arrojaron 161 hallazgos con un monto de 979.5 millones de pesos. De ese total, 31 casos corresponden a pagos en exceso y 25 a obra pagada que no se ejecutó. En el rubro de adquisiciones, los hallazgos sumaron 259.5 millones de pesos, derivados sobre todo de penas convencionales procedentes.

No cuadran cuentas en órganos internos de control

Respecto a los órganos internos de control, también reportaron omisiones en sus cuentas. Un caso es el del Instituto Nacional de Migración (INM), que presentó “fallas en la supervisión”, mismas que generaron ingresos no reportados o entregados fuera de tiempo por 537.6 millones de pesos.

PUBLICIDAD

A su vez, en Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México se identificó un posible daño patrimonial por 419.5 millones de pesos. El Centro Nacional de Control de Energía, por su parte, destinó 295.7 millones de pesos de sus disponibilidades financieras a gasto corriente sin contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus Becas Benito Juárez en un entorno escolar, acompañados por personal del programa, frente a una lona institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reintegran a la Tesorería de la Federación casi mil millones de pesos

Por otro lado, el documento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reveló que verificó reintegros a la Tesorería de la Federación por 968.7 millones de pesos en programas federalizados, de los que 563 millones se devolvieron en 2024.

PUBLICIDAD

Así se distribuyó la reintegración de los recursos a la Tesorería de la Federación:

En obra pública se recuperaron 70.4 millones de pesos, pero quedan por aclarar 680.4 millones.

Mientras que en el INM se reintegraron 281.1 millones a la Tesorería y otros 399.6 millones se remitieron al Servicio de Administración Tributaria como créditos fiscales.

No obstante, el informe advierte que las observaciones de los órganos internos de control, “pueden estár en proceso de aclaración a la fecha del informe o formar parte de un proceso deliberativo por las autoridades competentes”.

¿A quién entregan las becas Benito Juárez?

De acuerdo con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” es un Programa Prioritario del Gobierno de México, dirigido a las y los alumnos de educación media superior inscritas o inscritos en escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta para que continúen y concluyan sus estudios.

PUBLICIDAD

Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno (Presidencia)

En ese sentido, todas las y los estudiantes de hasta 25 años cumplidos, inscritas e inscritos en el ciclo escolar 2026-2027 en una preparatoria o bachillerato público en modalidad escolarizada o mixta tendrán una beca.

Mientras que el monto que se otorga es de mil 900 pesos bimestrales por los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 40 meses siempre y “cuando continúes inscrita o inscrito. No se consideran julio y agosto, por ser periodo vacacional”, explican las autoridades federales.

Vamos a ver de qué está hecha la Secretaría Anticorrupción, pues tras detectar este fraude millonario en las becas Benito Juárez, lo mínimo que se espera es que tenga la intención de llegar hasta las últimas consecuencias.

PUBLICIDAD