México

Infonavit ya no utilizará agencias de cobranza extrajudicial para acreditados: ahora realizarán visitas domiciliarias

Los asesores ofrecerán alternativas a quienes enfrentan dificultades de pago; su identificación podrá verificarse mediante un código QR o en línea

Un hombre con chaleco y credencial habla con una mujer parada en la puerta de una casa junto a plantas en macetas
Las visitas forman parte del Nuevo Modelo de Recuperación Crediticia y podrán realizarse de lunes a domingo, entre las 8:00 y las 19:00 horas, de acuerdo con el instituto.
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El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dejó de operar con agencias de cobranza extrajudicial y puso en marcha un modelo de atención directa para las personas que tienen dificultades para pagar su crédito.

A partir de este esquema, los asesores de recuperación crediticia, quienes trabajan directamente con el instituto, realizarán visitas domiciliarias para escuchar a las familias, revisar las condiciones de su financiamiento y ofrecerles alternativas de acuerdo con sus necesidades.

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En un comunicado fechado el 26 de octubre, el Infonavit precisó que los servicios de estos trabajadores son gratuitos y advirtió que ninguno está autorizado para solicitar o recibir dinero durante las visitas.

¿En qué horario serán las visitas domiciliarias del Infonavit?

Las visitas forman parte del Nuevo Modelo de Recuperación Crediticia y podrán realizarse de lunes a domingo, entre las 8:00 y las 19:00 horas, de acuerdo con el instituto.

Durante el encuentro, los asesores buscarán conocer la situación de las personas acreditadas y evaluar las condiciones de su financiamiento. Con esa información, podrán ofrecerles soluciones personalizadas para atender sus dificultades de pago.

El Infonavit señaló que el objetivo es que las familias encuentren alternativas acordes con sus necesidades y puedan conservar su patrimonio. La atención será brindada directamente por trabajadores del instituto, sin recurrir a las agencias de cobranza extrajudicial con las que operaba anteriormente.

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El comunicado no detalló cuáles serán las alternativas disponibles ni estableció un plazo específico para que las personas reciban una visita. Sí indicó que el modelo está dirigido a quienes enfrentan problemas para cubrir los pagos de su crédito.

¿Cómo identificar a un asesor de recuperación crediticia?

Para que las personas acreditadas puedan reconocer a los trabajadores que acudan a sus domicilios, el Infonavit informó que todo asesor de recuperación crediticia debe portar:

  • Camisa blanca institucional y chaleco del Infonavit.
  • Credencial oficial con fotografía y código QR.

La identidad del asesor puede validarse mediante el escaneo del código QR de su credencial. También es posible revisarla en el portal institucional.

Para hacer la consulta en línea, el instituto indicó que se debe ingresar a la sección “Tengo un Crédito” y seleccionar la opción “Asesores de Recuperación Crediticia”.

Verificar la identificación permite a las personas acreditadas confirmar que quien las visita trabaja para el instituto antes de recibir la orientación sobre su financiamiento.

Asesores no pueden cobrar ni recibir dinero

El instituto enfatizó que la función de los asesores es ofrecer atención y alternativas a las personas con dificultades de pago. Su labor no consiste en cobrar ni recibir dinero.

Por ello, durante una visita domiciliaria, ningún asesor está autorizado para:

  • Solicitar o recibir efectivo.
  • Cobrar por sus servicios.
  • Hostigar o amenazar a las personas acreditadas.
  • Realizar desalojos.

Los pagos de los créditos deben hacerse únicamente a través de los medios oficiales, que pueden consultarse en la página del instituto. La visita del asesor, por tanto, no implica que la persona deba entregarle dinero para recibir orientación o revisar su situación.

El Infonavit reiteró que el servicio es gratuito e invitó a reportar cualquier irregularidad o cobro indebido.

¿Dónde reportar un cobro indebido o una irregularidad?

Las personas que identifiquen una irregularidad durante una visita, o que reciban una solicitud de dinero por parte de alguien que se presente como asesor, pueden reportarla a través de los canales señalados por el instituto:

Estos canales también permiten contactar al instituto ante dudas relacionadas con la atención. Antes de realizar un pago, las personas acreditadas pueden consultar los medios oficiales disponibles en el portal.

Con el nuevo modelo, el Infonavit busca ofrecer una atención directa a quienes tienen dificultades para pagar su financiamiento. La institución señaló que este cambio pretende contribuir a la protección del patrimonio de las y los trabajadores.

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