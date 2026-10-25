México

Infonavit asegura que se reestructuraron más de 4.8 millones de créditos impagables y liberará hipotecas liquidadas

Octavio Romero afirmó que miles de propietarios recibirán escrituras liberadas sin costo este año

Octavio Romero Oropeza viste una chamarra gris con el emblema de Infonavit y habla frente a dos micrófonos en un estrado.
El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, en evento desde Michoacán (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, aseguró este domingo en Morelia, Michoacán, que el organismo reestructuró 4 millones 856 mil créditos impagables y avanzó en la liberación gratuita de hipotecas para derechohabientes que ya cubrieron sus financiamientos.

Durante el evento Vivienda para el Bienestar, Romero Oropeza sostuvo que los créditos reestructurados dejaron de aumentar pese a los pagos de las familias. Según expuso, los esquemas anteriores incluían ajustes ligados al aumento del salario mínimo, lo que elevaba los saldos incluso cuando los acreditados abonaban capital e intereses.

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El funcionario informó que, en Michoacán, 97.500 créditos impagables quedaron reestructurados. También señaló que más de 82 mil familias del estado podrán obtener sin costo la liberación de gravamen de propiedades cuyos créditos ya fueron liquidados.

Infonavit reportó la reestructuración de 4 millones 856 mil créditos

Romero Oropeza explicó que el Infonavit identificó 4 millones 856 mil créditos con condiciones que impedían a las familias reducir su deuda. El director señaló que esos financiamientos fueron otorgados para viviendas que, en muchos casos, carecían de servicios o estaban alejadas de los centros urbanos.

“Aunque el derechohabiente, aunque ustedes pagaran interés y capital, abono a capital, el crédito en lugar de bajar, subía”, afirmó durante su intervención ante beneficiarios del programa de vivienda.

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El funcionario atribuyó el incremento de los saldos a una fórmula que trasladaba a los trabajadores el porcentaje de crecimiento del salario mínimo. De acuerdo con Romero Oropeza, esa medida generaba deudas que se elevaban año tras año, aun si las familias cumplían con sus pagos mensuales.

Añadió que el Infonavit llevó el asunto ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien instruyó reestructurar los financiamientos para que los acreditados pudieran concluir sus pagos y conservar sus viviendas.

“Los cuatro millones ochocientos cincuenta y seis mil créditos impagables, desde el 31 de diciembre del año pasado están totalmente reestructurados y toda la gente va a poder pagar su crédito y quedarse con su casa”, dijo Romero Oropeza.

El director general del organismo no detalló durante el evento los mecanismos individuales aplicados a cada tipo de crédito. Sí afirmó que las modificaciones buscan eliminar el crecimiento de las deudas que afectó a millones de derechohabientes.

Michoacán concentra 97.500 créditos reestructurados

En el caso de Michoacán, Romero Oropeza señaló que la reestructuración cubrió a 97.500 familias con créditos que habían acumulado saldos crecientes.

La presidenta Sheinbaum retomó el tema en su discurso y presentó tres casos de personas que, tras pagar durante años montos superiores al crédito original, aún mantenían deudas mayores a las que habían recibido.

Uno de los ejemplos expuestos fue el de una beneficiaria que solicitó un crédito de 84 mil pesos para adquirir una vivienda. La presidenta indicó que la trabajadora pagó 380 mil pesos a lo largo de los años, pero todavía registraba un adeudo de 744 mil pesos antes de la reestructuración.

Sheinbaum también citó el caso de una persona que pidió 96 mil pesos, pagó 733 mil pesos y aún debía 861 mil pesos. Un tercer acreditado recibió 79 mil pesos, abonó cerca de 500 mil pesos y conservaba un saldo de 823 mil pesos.

“¿Saben cuánto deben estas tres familias hoy? Nada, cero pesos”, afirmó la mandataria ante los asistentes.

Romero Oropeza sostuvo que el nuevo modelo busca impedir que los financiamientos aumenten durante la vida del crédito. En el programa de vivienda que impulsa el gobierno federal, dijo, las mensualidades se mantienen fijas y el pago se distribuye entre intereses y capital.

Más de 82 mil familias recibirán la liberación gratuita de su hipoteca

El director del Infonavit también abordó el caso de los trabajadores que terminaron de pagar sus créditos, pero no realizaron el trámite para cancelar el gravamen ante el Registro Público de la Propiedad.

Romero Oropeza explicó que, sin ese procedimiento, los propietarios no pueden vender, heredar o disponer plenamente de sus inmuebles, aunque hayan cubierto la totalidad de su financiamiento.

El funcionario indicó que algunas personas desconocían la obligación de efectuar ese trámite y otras no contaban con recursos para hacerlo. Estimó que la liberación de la escritura podía costar entre 16 mil y 18 mil pesos.

“Cuando alguien paga su crédito, tiene que liberar el gravamen en el registro público. Hay que liberar la escritura y mucha gente no la liberó porque no sabía, porque no se le dijo o porque no tenía dinero”, señaló.

El gobierno federal instruyó al Infonavit a realizar gratuitamente la liberación de las hipotecas ya pagadas. En Michoacán, esa medida alcanzará a más de 82 mil familias, de acuerdo con el informe de Romero Oropeza.

Infonavit vinculó las medidas con la construcción de vivienda para trabajadores

El anuncio sobre los créditos y las hipotecas formó parte de la presentación del programa Vivienda para el Bienestar en Morelia. Romero Oropeza informó que el Infonavit construirá 50 mil viviendas en Michoacán durante la actual administración.

El organismo contrató 11 mil viviendas en 12 proyectos y prevé suscribir contratos para otras 22.500 unidades en 14 desarrollos entre el cierre de 2026 y los primeros meses de 2027.

En el fraccionamiento Infonavit Catania, sede del evento, se construirán 3.520 viviendas. Romero Oropeza indicó que se completó la entrega de las primeras 900 unidades a 931 familias.

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