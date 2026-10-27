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FernandaVaal reaparece tras la muerte de El Komanche: qué dijo la influencer que lo acusó de presunto abuso

La influencer mexicana rechaza asumir culpa por el fallecimiento del streamer salvadoreño y defiende la denuncia de presunto abuso que presentó semanas antes

FernandaVaal reaparece tras la muerte de El Komanche: qué dijo la influencer que lo acusó de presunto abuso
FernandaVaal reaparece tras la muerte de El Komanche: qué dijo la influencer que lo acusó de presunto abuso
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FernandaVaal reaparece en redes tras conocerse la muerte de El Komanche y rechaza que se le atribuya responsabilidad por el fallecimiento del streamer salvadoreño, por la acusación que hizo hace algunas semanas.

A través de su canal de difusión en Instagram, “VAALSITOS”, la influencer mexicana defendió el testimonio con el que lo acusó semanas antes de presunto abuso sexual. “Su dolor merece respeto. Pero el mío también”, escribió.

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El mensaje llegó un día después de que el representante del streamer, Byron Reyes, confirmara su muerte a los 30 años en una vivienda de Monterrey, Nuevo León. Las autoridades no han determinado oficialmente la causa del deceso, aunque los primeros reportes descartan huellas visibles de violencia en el inmueble.

¿Qué le pasó al Komanche?

(Instagram)
(Instagram)

Carlos Mauricio Gómez, nombre real de El Komanche, fue localizado sin vida la noche del 25 de octubre en una vivienda de la colonia Paseo de las Cumbres, en el cruce de las calles Paseo Bruselas y Paseo de Niza. Vecinos advirtieron que la puerta del domicilio permanecía abierta desde el día anterior.

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Los propietarios acudieron a revisar el inmueble ante la posibilidad de un robo y encontraron al hombre sin signos vitales, lo que movilizó a corporaciones policiacas y personal de servicios periciales. Hasta el 26 de octubre, las autoridades de Nuevo León no han informado los resultados de los estudios periciales.

El streamer tenía cerca de 500,000 seguidores en YouTube y 881,000 en Instagram. Reyes también publicó el mensaje “el bullying a cualquier escala no es un juego” en sus historias, sin que sus declaraciones permitan establecer una relación directa entre el acoso en redes y las circunstancias de la muerte.

La acusación de FernandaVaal surgió en septiembre por los Squid Craft Games

FernandaVaal, influencer mexicana que acusó al Komanche de presunto abuso (@fernandavaal_)
FernandaVaal, influencer mexicana que acusó al Komanche de presunto abuso (@fernandavaal_)

La controversia entre ambos creadores comenzó en septiembre de 2026, cuando FernandaVaal relató en una transmisión en vivo que un creador de contenido había abusado de ella al intentar participar en los Squid Craft Games 2, competencia inspirada en El juego del calamar realizada en Minecraft.

“Me tocó callar cuando este creador de contenido abusó de mí cuando yo quería entrar a los Squid Game 2 (...) me manosearon, me levantaron la falda”, narró. La influencer no dio el nombre del presunto agresor, pero usuarios lo identificaron como uno de los organizadores del evento tras preguntas de sus seguidores.

FernandaVaal aseguró además conocer a otras dos personas que habrían pasado por situaciones similares y anunció que procedería legalmente. Dijo que había compartido lo ocurrido previamente con el streamer WestCol, quien le aconsejó no quedarse callada.

El Komanche rechazó los señalamientos el 26 de septiembre en un video donde mostró conversaciones privadas y sostuvo que los acercamientos con Fernanda habían sido consensuados.

FernandaVaal rompe el silencio y rechaza la responsabilidad por la muerte del Komanche

Pronunciamiento de FernandaVaal sobre la muerte de El Komanche (@fernandavaal_)
Pronunciamiento de FernandaVaal sobre la muerte de El Komanche (@fernandavaal_)

En su pronunciamiento más reciente, la creadora sostuvo que “No escribo esto para invalidar el duelo de su familia ni los sentimientos de quienes lamentan su pérdida. Su dolor merece respeto. Pero el mío también. Una tragedia no debería convertirse en una razón para borrar la experiencia de otra persona, justificar los ataques en su contra o convertirla en el blanco de todo el odio”.

Agregó que “no voy a aceptar que se utilice mi apariencia, mi forma de expresarme o mi historia para descalificarme. Tampoco voy a asumir una culpa que no me corresponde ni a guardar silencio únicamente para que otras personas se sientan cómodas”.

FernandaVaal cuestionó el cambio de postura de parte de la comunidad digital tras el fallecimiento. “Me sorprende y me indigna ver cómo cambian las posturas de algunas personas. Durante mucho tiempo, ciertas burlas y comportamientos parecían ser motivo de risa, entretenimiento o contenido”, escribió.

FernandaVaal (@fernandavaal_)
FernandaVaal (@fernandavaal_)

Cerró su mensaje con un llamado contra la selectividad del acoso digital: “La empatía no puede ser selectiva. El respeto no puede depender de las circunstancias. Y la salud mental no debería importarnos únicamente después de que ocurre una tragedia”. El mensaje generó rechazo entre usuarios, quienes lo calificaron de “tibio” y difundieron el hashtag #JusticiaParaKOMANCHE.

Quién es FernandaVaal, la creadora detrás de la denuncia

Fernanda Valverde, conocida como FernandaVaal, nació el 28 de marzo de 2002 y tiene 24 años. Reside en la Ciudad de México y acumula más de 100,000 seguidores en Instagram, 243,200 en TikTok y casi 10,000 suscriptores en Kick, su plataforma principal.

Se dio a conocer por transmisiones de videojuegos como Fortnite y Rust, contenido de cosplay inspirado en el universo de Spider-Man y dinámicas de Just Chatting con su comunidad. Su nombre ganó notoriedad masiva a partir de septiembre de 2026, cuando hizo públicas las acusaciones contra El Komanche.

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