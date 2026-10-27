De Puebla a la presidencia provisional del INE: quién es Blanca Yassahara Cruz García y hasta cuándo estará al frente del instituto

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Blanca Yassahara Cruz García fue elegida el martes 27 de octubre como presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala. Su cargo es temporal: conducirá el instituto mientras la Cámara de Diputados define quién ocupará la presidencia de manera definitiva.

Un relevo en plena antesala electoral

Cruz García llega a la conducción del organismo con el proceso electoral federal de 2027 en marcha y en un momento de tensión para el Instituto. Taddei presentó su renuncia la tarde del lunes 26 de octubre.

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El INE informó en un comunicado que sus diez consejeros acordaron garantizar la continuidad de las operaciones. Algunos medios reportaron que la decisión se tomó en una reunión privada de los consejeros y que el nombramiento debía formalizarse en una sesión del Consejo General.

¿Por qué renunció Taddei?

La presidenta del INE informó que prioriza las elecciones y la fortaleza del INE sobre cualquier interés personal. Crédito: X/@RicardoMonrealA (Captura de video)

Su salida se produjo tras investigaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades en contratos, posibles conflictos de interés y vínculos entre proveedores y personas cercanas a su administración. La Auditoría Superior de la Federación inició una investigación de oficio.

Los señalamientos no constituyen una determinación de culpabilidad, y las indagatorias siguen abiertas.

¿Quién es Blanca Yassahara Cruz García?

Blanca Yassahara Cruz García sustituirá a Guadalupe Taddei frente al INE

Es abogada de formación y funcionaria electoral de carrera. Es originaria de Huajuapan de León, Oaxaca, y acumula más de una década dentro del propio instituto. Es licenciada en Derecho, con profundización en Derecho Constitucional y Amparo, y maestra en Derecho por la BUAP.

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Su trayectoria, en breve:

2011-2022: ocupó cargos en juntas distritales del INE en Puebla, principalmente como vocal de Organización Electoral.

Noviembre de 2022: rindió protesta como consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) para el periodo 2022-2029. El Consejo General del INE la eligió por unanimidad.

21 de abril de 2026: la Cámara de Diputados la designó consejera del INE con 334 votos a favor, de Morena, PVEM y PT, y 127 en contra, de PAN, PRI y MC.

22 de abril de 2026: rindió protesta como consejera junto con Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López.

27 de octubre de 2026: fue elegida presidenta provisional del Consejo General.

Según el perfil que recopiló Reforma, en sus primeros seis meses como consejera tuvo una participación menos frecuente en los debates del Consejo General. Su principal experiencia está en la operación electoral y en la estructura territorial del INE.

¿Hasta cuándo estará al frente del INE?

Blanca Yassahara Cruz García asume la presidencia provisional del Instituto Nacional Electoral de México frente a la sala del Consejo General. (ANCIFEM)

No hay una fecha fija. La presidencia es provisional: no fue designada para completar automáticamente el periodo de Taddei, sino para conducir el instituto mientras se elige a una nueva persona titular.

El proceso funciona así:

Solo la Cámara de Diputados puede designar la presidencia del INE de forma definitiva, conforme al artículo 41 de la Constitución.

Se requiere el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Quien resulte elegido concluiría el periodo que correspondía a Taddei, previsto hasta 2032.

Su nombramiento como consejera dura nueve años, del 22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035. Ese periodo corresponde a su cargo como consejera y no significa que permanecerá todo ese tiempo en la presidencia provisional.

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Cuestionamientos y reacciones

Desde su designación como consejera, la oposición criticó la cercanía de los finalistas con el oficialismo. En entrevista con El País, ella reivindicó su trayectoria y sostuvo que la independencia del INE debe ejercerse mediante decisiones legales, debates abiertos y argumentos técnicos.

Medios nacionales también revisaron sus votos recientes. El 3 de septiembre respaldó, junto con Taddei y otros consejeros, un procedimiento sobre las boletas “planchadas”, cuyos lineamientos el Tribunal Electoral revocó parcialmente el 7 de octubre. Esas votaciones forman parte de sus antecedentes y no implican que haya participado en las presuntas irregularidades administrativas.

Los retos inmediatos

Entre sus principales retos estará garantizar la continuidad de los trabajos de organización del proceso electoral federal 2026-2027. Además, el INE deberá mantener el calendario ya aprobado y atender las revisiones sobre contratos, dos asuntos que son distintos del proceso para nombrar a la presidencia definitiva.

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