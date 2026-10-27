Eugenio Derbez, Alejandro Fernández y Lalo España: los famosos que recordarán a sus mascotas en la ofrenda este 27 de octubre

Entre los episodios documentados figuran actores, conductores y cantantes que atravesaron el duelo de distintas maneras: algunos con mensajes de despedida inmediatos, otros al recordar a sus mascotas meses o años después de su muerte. (Composición fotográfica/Redes sociales)

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Varias figuras del entretenimiento despidieron en los últimos días a sus mascotas tras años de convivencia, en una serie de homenajes públicos compartidos en redes sociales. Los casos incluyen a celebridades de México, España, Colombia y Estados Unidos, que coincidieron en describir la pérdida de sus animales como una de las experiencias más dolorosas de su vida personal.

Entre los episodios documentados figuran actores, conductores y cantantes que atravesaron el duelo de distintas maneras: algunos con mensajes de despedida inmediatos, otros al recordar a sus mascotas meses o años después de su muerte.

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Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo recuerdan a Fiona y reciben a Kobe

A través de un video publicado en sus redes sociales, el actor y comediante Eugenio Derbez exhibe la ofrenda tradicional colocada con motivo del Día de Muertos. (Instagram)

Eugenio Derbez volvió a referirse a Fiona, su bulldog inglesa, durante la presentación del altar de muertos de su familia. En un video compartido en redes, el actor mostró el recorrido de la ofrenda y ubicó a la perra en el primer lugar de las imágenes exhibidas.

La bulldog inglesa acompañó al actor mexicano durante 11 años, hasta su muerte el 21 de agosto de 2023. Falleció de un infarto mientras jugaba tenis con Derbez, según reveló él mismo en el programa De viaje con los Derbez. Tres años después, la familia adoptó a un nuevo perro llamado Kobe.

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Al recorrer el altar, Derbez describió a Fiona con una frase breve: “Empezamos con Fionita, ahí está la gordita”. El recorrido continuó con fotografías de los padres del actor y de los abuelos paternos de Alessandra Rosaldo, su esposa, además de otra mascota de la familia llamada Marius.

El domingo 25 de octubre, Rosaldo anunció en Instagram la llegada de Kobe, un perro de cuatro años de raza Goldendoodle. La cantante explicó que la decisión llegó tras un proceso largo de duelo: “Después de más de tres años de haber perdido a nuestra amada Fiona y de haberlo pensado mucho, nos animamos a adoptar”, escribió.

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Antes de Fiona, la familia Derbez tuvo dos perros golden retriever llamados Shaq y Jordan. En su despedida de 2023, el actor había recordado a Fiona como su compañera durante filmaciones, viajes y jornadas de trabajo sin descanso, además de destacar el vínculo que construyó con su hija Aitana.

Antes de Fiona, la familia Derbez tuvo dos perros golden retriever llamados Shaq y Jordan. (Instagram @ederbez)

Lalo España recuerda a sus dos perros durante la promoción del Charro Negro

Emilio Treviño, Benny Emmanuel y Sam Means participan en una sesión de prensa de la película animada La venganza del Charro Negro. (Selene Joselyn Miranda Lara/Infobae México)

El actor Lalo España habló sobre sus propias mascotas en una entrevista con Infobae realizada durante la promoción de La venganza del Charro Negro. La conversación giró inicialmente en torno a la película, pero derivó en un testimonio personal cuando se le consultó por los momentos que más lo marcaron emocionalmente durante el rodaje.

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España vinculó la temática de la cinta, centrada en la conexión con seres queridos que ya no están, con sus propias pérdidas recientes. Contó que su perrita falleció hace poco tiempo, tras 16 años de convivencia, y que un año antes había muerto su perro, al que llamaba Mariachi Marimba, con quien convivió 15 años.

El actor relató que mantiene una vela encendida en memoria de sus mascotas. También describió su proceso personal de duelo: explicó que, con el tiempo, aprendió que los animales “habitan de una manera muy especial” en el corazón de quienes los extrañan, una reflexión que conectó con la esencia de las leyendas representadas en la saga animada.

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Alejandro Fernández despide a Kush tras una larga enfermedad

(Facebook/Alejandro Fernández)

El cantante Alejandro Fernández anunció el 28 de mayo la muerte de Kush, su perro de raza Komondor, que lo acompañó durante 12 años. El intérprete compartió un video recopilatorio en Instagram con fotografías de distintas etapas junto a su mascota.

“El Potrillo” reveló que el animal había enfrentado una enfermedad grave meses antes de morir. Según contó, los veterinarios le habían dado un pronóstico de apenas 15 días de vida, pero Kush resistió siete meses más.

“Se me fue mi Kush. Le dieron quince días, se aventó siete meses más. Terco, fuerte, leal hasta el final”, escribió el cantante junto a la publicación. Las causas exactas del padecimiento no fueron reveladas.

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En su mensaje de despedida, Fernández expresó que su mascota se reencontró con otros animales que formaron parte de su vida: “Ya fue a encontrarse con su pandilla, los que se le adelantaron. No va a estar solito, ya lo están esperando. Diles que los extraño, viejito”.

Kush no fue la primera mascota que el cantante despidió públicamente. En 2021 murió Coco, una perra que lo acompañó más de 15 años, y en 2024 falleció Kif, un American Bully, al que despidió con el mensaje: “No existe momento perfecto para despedir a un amigo. Me parte el corazón”. La despedida de Kush también fue acompañada por Karla Laveaga, pareja del cantante, quien expresó su propio dolor por la pérdida en redes sociales.

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El cantante cumplió 51 años (Foto: Instagram/@alexoficial)

Jimena Sánchez despide a su perrita Ramonita

Jimena Sánchez y su perrita Ramonita

La conductora deportiva Jimena Sánchez, de Fox Sports, anunció el 20 de octubre la muerte de su perrita Ramonita a través de una publicación en Instagram. La presentadora, que cuenta con más de 8.3 millones de seguidores en esa red social, compartió fotografías junto a su mascota acompañadas de un mensaje de despedida.

“Adiós mi chiquita, algún día nos veremos en el más allá. Gracias por ser mi compañerita tantos años, te amo y extraño mucho Ramonita”, escribió Sánchez en su publicación.

La noticia generó una ola de mensajes de apoyo. Entre las figuras que reaccionaron se encuentran colegas del medio deportivo como Tania Rincón, Pilar Pérez, Diego Zanassi y Blanca Ríos, además de luchadores profesionales como Santos Escobar, Paige, Thunder Rosa y Speedball Mike Bailey.

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Famosos que despiden a sus mascotas a nivel internacional

Karen Martínez y Juanes despiden a Pluto tras una cirugía

La actriz Karen Martínez y el cantante Juanes compartieron el 24 de octubre la muerte de Pluto, el perro de la familia, un Goldendoodle de aproximadamente 11 años. Según relató Martínez, el animal había sido operado de un tumor días antes de su fallecimiento.

“No sabía que un corazón podía romperse en tantos pedazos”, escribió la actriz en un mensaje acompañado de un carrusel de fotografías. Pluto había llegado a la familia Aristizábal Martínez cuando era cachorro y se convirtió, según describió Martínez, en un miembro más del hogar.

Juanes también dedicó palabras a su mascota en la misma publicación. El cantante recordó que solía bromear sobre el vínculo especial entre Pluto y Martínez: contó que decía ser “el último de la fila en la casa” mientras el perro ocupaba el primer lugar en los afectos familiares.

En su mensaje de despedida, Martínez describió a Pluto como un animal fiel que nunca se quejó durante su enfermedad y que le enseñó, según sus palabras, una de las formas más puras de amar.

Ariana Grande y Derek Hough, dos duelos en Hollywood

“Mi dulce, increíble y hermosa Coco, estoy muy orgullosa de ti. Gracias por tu amor y por bendecir este planeta con tu presencia física durante más de 17 maravillosos años”, escribió la artista (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

La cantante Ariana Grande anunció el 19 de octubre la muerte de Coco, su primera perrita, adoptada en 2010. El homenaje publicado en Instagram reunió 17 fotografías y videos del animal, desde sus primeros años hasta la celebración de su último cumpleaños.

“Mi dulce, increíble y hermosa Coco, estoy muy orgullosa de ti. Gracias por tu amor y por bendecir este planeta con tu presencia física durante más de 17 maravillosos años”, escribió la artista. Grande no reveló las causas del fallecimiento del animal, que según la publicación era una mezcla de dachshund y pastor alemán.

Días después, el 25 de octubre, el bailarín y jurado de Dancing with the Stars Derek Hough anunció la muerte de su perro Romie, tras 14 años de convivencia. En su tributo en Instagram, Hough relató que Romie llegó a su vida “cuando apenas estaba tratando de entender todo”, y que se convirtió en su compañero constante durante momentos difíciles.

Hough reveló además que su perro llegó a conocer a su hija recién nacida, Everley Capri, antes de morir. “Le pedí que aguantara para poder conocer a su hermana pequeña, y cumplió su promesa”, escribió el bailarín en la publicación.

María Isabel despide a su chihuahua tras casi 14 años

La cantante española María Isabel, conocida por su participación en Eurovisión Junior en 2004, compartió el 26 de octubre la muerte de su chihuahua, al que llamaba Coco, tras casi 14 años de convivencia. El anuncio se realizó mediante un comunicado en redes sociales acompañado de una fotografía en blanco y negro.

“Os juro que es lo más doloroso que he experimentado en la vida, ya son cuatro días sin él”, escribió la artista en su mensaje, en el que detalló que la ausencia de su mascota le resultaba especialmente difícil de asimilar en su rutina diaria.

María Isabel también describió el vacío que dejó la partida del animal en su día a día, al mencionar que extraña escuchar sus pasos y ver su cama vacía. La cantante cerró su publicación con un mensaje dirigido directamente a su mascota, a la que agradeció por el tiempo compartido.