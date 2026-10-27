El mensaje de El Mariana tras la muerte de Komanche que conmueve a sus seguidores

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El Mariana compartió un mensaje de despedida tras la muerte de Komanche, el streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, con quien recordó anécdotas, música y etapas que compartieron antes de tomar caminos distintos.

El creador mexicano pidió no olvidar a las personas que alguna vez formaron parte de la vida propia.

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“Vivimos tan a prisa que a veces se nos olvida detenernos para llamarle a la gente que alguna vez estuvo en nuestras vidas”, escribió El Mariana en una historia de Instagram publicada durante las últimas horas.

El mensaje aparece después de que se reportó el fallecimiento de Komanche en Monterrey, Nuevo León.

Komanche tenía 30 años y acumulaba 1.7 millones de seguidores en Twitch, además de 886,000 en Instagram. Durante su trayectoria colaboró con algunos de los nombres más conocidos de la comunidad de habla hispana, entre ellos AuronPlay, Ibai Llanos y El Rubius.

Conocido por sus transmisiones y por organizar los Squid Craft Games de Minecraft, el influencer acumuló una audiencia regional antes de su fallecimiento, cuyas causas siguen bajo investigación

El Mariana recuerda las risas, la música y los cambios de la vida

En su publicación, El Mariana habló de cómo las relaciones cambian con el paso del tiempo. El streamer señaló que las distancias no borran los recuerdos que permanecen de una amistad.

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“Las personas con las que frecuentas cambian porque es parte de crecer el tomar caminos distintos, pero eso no quita que se quedan los recuerdos”, escribió en la historia compartida desde su cuenta de Instagram.

El creador mexicano explicó que no estuvo tan presente durante los últimos años en la vida de Komanche. Aun así, señaló que conserva los momentos que vivieron juntos y las experiencias que dejaron una marca en su memoria.

“Aunque no estuve tan presente en los últimos años, no dejo de pensar en las anécdotas, las risas y la música que escuchábamos”, añadió El Mariana.

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(Instagram)

La historia estuvo acompañada de un video en el que aparece un hombre con bata blanca. La publicación incluye un mensaje de despedida y una referencia a los “recuerdos” que ambos compartieron.

Komanche comenzó a transmitir en Twitch en 2015 y alcanzó mayor popularidad entre 2020 y 2022. Sus directos incluían videojuegos, charlas y colaboraciones con otros creadores de contenido, según Infobae México.

También fue parte de los Squid Craft Games junto con AuronPlay y El Rubius. La competencia de Minecraft, inspirada en El juego del calamar, reunió a streamers de distintos países y elevó la visibilidad de Carlos Mauricio Gómez dentro de internet.

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“Te recordaré con una sonrisa y bailando”, escribe el streamer mexicano

El Mariana dedicó otra parte de su mensaje a las imágenes que conservará de Komanche. El texto se aleja de las referencias a su carrera en plataformas y se concentra en las conversaciones, canciones y recuerdos personales.

El creador de contenido salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, «El Komanche», radicado en Monterrey, México (Cortesía: El Komanche).

“Esos recuerdos los llevaré siempre en el corazón, te recordaré con una sonrisa y bailando”, escribió el streamer mexicano.

La despedida también menciona un género musical y las historias que, según dijo, quedaron a su paso. “Te recordaré en cada perreito que escuche en el carro o en las anécdotas que dejaste en tu paso”, añadió.

El mensaje concluye con una frase breve: “Descansa men”.

La publicación de El Mariana se integra a las reacciones de otros streamers. El Rubius recordó que tuvo la oportunidad de compartir “muchas risas, grandes momentos y recuerdos” con Komanche, mientras Ibai Llanos envió condolencias a los familiares y seres queridos.

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AuronPlay reveló que había conversado con Komanche cuatro días antes de su fallecimiento. “Me hiciste reír, bailar, cantar, nunca lo voy a olvidar”.

Biyín también recordó las dificultades de salud mental que Komanche había compartido públicamente. La streamer cuestionó las dinámicas de insultos, acusaciones y humillaciones contra figuras expuestas en redes sociales.