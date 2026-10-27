iPhone Duo, el dispositivo de 47 mil pesos de Apple, se avería en una review en México

El comunicador José Ramos expone los daños en la pantalla de un dispositivo plegable junto a una imagen del panel averiado. (YouTube: JosechTV)

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Apple enfrenta una crisis de imagen en la incipiente era de John Ternus como CEO de la compañía.

A menos de una semana del lanzamiento oficial del iPhone Duo, el primer plegable de la marca, usuarios de varios países han reportado en foros y plataformas digitales agrietamientos en la pantalla interior, la aparición de líneas perceptibles a simple vista y problemas con el mecanismo de la bisagra.

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En México, donde el dispositivo salió a la venta el 23 de octubre por un valor base de 47,999 pesos hasta los 77,999 en su versión de 2 TB, un error que fue documentado por el creador de contenido José Ramos ha generado cuestionamientos sobre la durabilidad del dispositivo.

Pantalla del iPhone Duo falla tras pocas horas de uso

El canal de YouTube JosechTV hizo una transmisión del desempaquetado y primeras impresiones del iPhone Duo.

El video, que puede ser consultado en las cuentas oficiales del creador digital, muestra el momento en el que una línea blanca aparece en el panel interior del dispositivo.

“Es muy común ver problemas de software, pero hoy en día, ver problemas de lotes defectuosos es cada vez más complicado”, explica el youtuber en un video posterior tras haber hecho válido su seguro.

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Incluso, analiza el posible escenario que derivó en un lanzamiento anticipado de parte de la compañía estadounidense.

“Quiero creer que este tipo de decisiones van más allá de Apple, van a lo mejor a los accionistas que están metiendo presión para estar sacando esto. Estoy seguro de que había gente en Apple que decía ‘esto no está listo’, porque hay aplicaciones que no están optimizadas”.

Falta de unidades y piezas frena el efectivo sistema de AppleCare

Contrario a lo que ocurre con otros productos de Apple, el desabastecimiento de unidades y piezas ha derivado en que AppleCare, el efectivo plan oficial de garantía extendida y soporte técnico de la empresa, pueda no resolver inmediatamente el problema para los usuarios.

En su caso, al ponerse en contacto con el servicio al cliente de la tienda iShop, el youtuber fue informado de que por el momento no tenían unidades para reemplazar su dispositivo, ni piezas para repararlo.

Apple reconoce fallos y pide a usuarios adquirir un plan de garantía extendida

Los medios Bloomberg News, CNBC y The Verge reportaron que Apple admitió un problema en un lote limitado de unidades antes de que la compañía difundiera un comunicado público.

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Como medida, pide a los afectados ponerse en contacto con el soporte técnico de AppleCare para solicitar una sustitución.

En México, para cualquiera de sus cuatro versiones, el costo de la garantía extendida es de 6,999 pesos.

Es importante destacar que la empresa informa sobre la aplicación de tarifas individuales de servicio/excedentes/deducibles a cada reparación o reemplazo.

El plan garantiza reparaciones ilimitadas por accidentes como caídas y derrames, soporte técnico prioritario del equipo de especialistas de Apple y reemplazo de batería adicional.

Una captura de la tienda en línea presenta los precios del iPhone Duo en México, que oscilan entre 47.999 y 77.999 pesos según su capacidad de almacenamiento. (Captura de pantalla)

¿Cómo solicitar un reemplazo si el iPhone Dúo presenta fallas?

Los usuarios que detecten grietas, rayones u otros desperfectos en la pantalla interna de su iPhone Duo pueden comunicarse con AppleCare para conocer las alternativas de atención y los requisitos para solicitar un reemplazo.

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Apple no ha informado de forma pública las causas de estas fallas ni el número de equipos que podrían estar afectados. Por ello, cada caso deberá ser revisado por el servicio de soporte de la compañía, que determinará las opciones disponibles según las condiciones del dispositivo.

El costo de sustituir la pantalla interna es otro punto a considerar para los propietarios del equipo. De acuerdo con la información proporcionada por Apple, la reparación tendría un precio de 999 dólares, unos 18,500 pesos.

La cifra equivale a una parte importante del precio inicial del dispositivo, estimado en 47,999 pesos. Por esta razón, obtener un reemplazo podría ser una alternativa relevante para quienes recibieron el teléfono con daños de fábrica.

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¿Cuántos años puede durar el iPhone Duo?

En los últimos años, Apple ha destacado por perfeccionar tecnologías en las que empresas como Samsung, Huawei, Motorola y BBK Electronics Corporation fueron pioneras.

Durante el pasado Apple Event, John Ternus se refirió a los productos de la competencia como “baratos” y de baja calidad. Por ello, ante la crisis de imagen actual, Samsung no ha tardado en burlarse de la empresa estadounidense.

Durante el pasado Apple Event, John Ternus se refirió a los productos de la competencia como “baratos” y de baja calidad. REUTERS/Jan Sonnenmair

La empresa surcoreana publicó un anuncio en el que se burla de la resistencia, el peso y el grosor del dispositivo.

El día de su presentación, había lanzado un mordaz video en donde felicitaba a Apple por finalmente “innovar” en una tecnología que otras empresas han perfeccionado.

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Al margen de disputas entre empresas, una pregunta se formula en la mente de millones de usuarios: ¿cuántos años puede durar un iPhone Duo?

La respuesta no es sencilla; sin embargo, canales en YouTube especializados en durabilidad de productos sugieren un número: 2 años.

Tim Pan plegó el dispositivo más de 10,000 veces sin reportar incidentes. Joanna Stern lo abrió y cerró en 32,000 ocasiones. No obstante, Kuba Klawiter llevó la prueba más lejos: realizó una transmisión en vivo en YouTube mientras doblaba el aparato. El equipo se rompió tras 75,001 pliegues.

Kuba Klawiter llevó la prueba más lejos: realizó una transmisión en vivo en YouTube mientras doblaba el aparato. El equipo se rompió tras 75,001 pliegues. (YouTube)

Una persona desbloquea su celular entre 50 y 150 veces al día, en promedio. Si un teléfono plegable se abre y cierra 100 veces diarias, la prueba de Kuba Klawiter sugiere que una falla podría aparecer después de unos 750 días, poco más de dos años.

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Se trata de una estimación basada en un solo ensayo y no de una conclusión sobre todos los equipos.

No obstante, la promesa de Apple de perfeccionar una tecnología en la que otras empresas habían dado tumbos ha quedado como una asignatura pendiente para la compañía y su nuevo CEO.