México

PAN respalda a Alessandra Rojo de la Vega tras descalificaciones: alcaldesa condena violencia contra trabajadores de Cuauhtémoc

La alcaldesa condenó las agresiones contra trabajadores y los daños ocasionados en las oficinas tras el encuentro registrado en la demarcación con personas de la comunidad trans

Alessandra Rojo de la Vega
PAN respalda a Alessandra Rojo de la Vega (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Partido Acción Nacional (PAN) manifestó su respaldo a Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, ante los ataques y descalificaciones que ha recibido en las últimas horas. La bancada nacional del partido expresó su solidaridad con la funcionaria y aseguró que continuará acompañándola en el desempeño de sus responsabilidades públicas.

A través de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el partido político vinculó el incremento de las críticas con el reciente nombramiento de la funcionaria como Coordinadora de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en la demarcación, una encomienda que recibió de manos de Jorge Romero Herrera, presidente nacional del movimiento.

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La fuerza política sostuvo que las diferencias deben resolverse mediante la competencia democrática y la presentación de resultados, en lugar de recurrir a señalamientos personales. Asimismo, reiteró su reconocimiento su trabajo y afirmó que cuenta con el apoyo de la dirigencia para continuar al frente de la alcaldía y cumplir con su nueva responsabilidad partidista.

PAN atribuye las críticas a nombramiento de Alessandra Rojo de la Vega

Acción Nacional consideró que la intensificación de las descalificaciones contra la alcaldesa, después de recibir su constancia, refleja la preocupación de quienes observan el avance de gobiernos y liderazgos con respaldo ciudadano, según expresó el propio partido.

El nombramiento fue otorgado en reconocimiento a la labor de Rojo de la Vega en la alcaldía, su cercanía con los habitantes y su postura frente a las causas de la comunidad. La designación se anunció el 8 de octubre, junto con las de Carlos Orvañanos y Luis Mendoza, quienes también fueron nombrados coordinadores en la Ciudad de México.

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El PAN busca que Alessandra Rojo de la Vega retenga la alcaldía Cuauhtémoc en el 2027. Crédito: Facebook / Jorge Romero Herrera
El PAN busca que Alessandra Rojo de la Vega retenga la alcaldía Cuauhtémoc en el 2027. Crédito: Facebook / Jorge Romero Herrera

Durante la entrega de la constancia, Jorge Romero destacó la valentía de la alcaldesa y aseguró que la dirigencia nacional la acompañaría ante los obstáculos que pudiera enfrentar.

“Una mujer que, si lo resumiera en una palabra, sería valiente. Una mujer valiente. Una mujer que ya saben cuál es su pasado, cuál es su presente, ya saben cuál es su futuro. Por eso quizá mucha gente la quiere detener, pero hoy desde aquí lo decimos y lo gritamos con toda convicción: cuenta al 100% con nosotros”, declaró el dirigente.

También señaló que los reconocimientos se sustentan en los resultados obtenidos durante el ejercicio de sus funciones públicas.

Dirigencia nacional reitera su respaldo a la alcaldesa de Cuauhtémoc

El CEN del PAN sostuvo que las diferencias políticas no deben convertirse en acciones de desprestigio personal y manifestó que ejercer un cargo público, expresar críticas o recibir una encomienda partidista no justifica intentos de intimidación o desacreditación.

En ese sentido, la organización reiteró que Rojo de la Vega dispone del respaldo de la dirigencia nacional para continuar con su gestión en Cuauhtémoc y desarrollar las tareas relacionadas con su nombramiento como coordinadora.

“En Acción Nacional respaldamos a quienes trabajan, dan resultados y defienden con firmeza a sus comunidades. Alessandra cuenta con todo nuestro apoyo y solidaridad. Ningún ataque ni descalificación va a cambiar nuestro reconocimiento a su trabajo ni nuestro compromiso con la defensa de la Patria, la Familia y la Libertad”, subrayó el partido.

Alessandra Rojo de la Vega condena agresiones en la alcaldía Cuauhtémoc

Alessandra Rojo de la Vega condena agresiones en la alcaldía Cuauhtémoc y anuncia denuncias

Tras los hechos registrados en las instalaciones de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega publicó un video en su cuenta oficial de X en el que condenó las agresiones contra trabajadores y los daños ocasionados en las oficinas. La funcionaria aseguró que un grupo de personas de la comunidad trans llegó con palos y piedras, e indicó que hubo golpes contra integrantes de su equipo, destrozos en las instalaciones y computadoras destruidas o sustraídas.

Siguiendo con su mensaje sostuvo que desde el inicio de la protesta, representantes de distintas áreas de la demarcación y del equipo jurídico recibieron a las manifestantes para escuchar sus peticiones, entre ellas solicitudes de vivienda y de información sobre terrenos vacíos o abandonados. Sin embargo, afirmó que las demandas planteadas no correspondían a las atribuciones de la alcaldía y que, posteriormente, comenzaron los actos de violencia.

“Con violencia nada”, expresó la alcaldesa, quien manifestó que personal civil intervino para contener las agresiones y agradeció a la Secretaría de Seguridad Ciudadana por su participación para recuperar el orden.

La edil rechazó que la alcaldía se haya negado a escuchar las demandas de las personas trans y destacó que su administración cuenta con un programa de apoyo económico para la salud de personas de comunidad LGBT, del cual algunas de las manifestantes son beneficiarias.

De la misma forma, anunció que presentará las denuncias correspondientes para que se investigue a quienes participaron en los hechos y se determine si hubo otras personas detrás de las agresiones. “Ninguna causa, ninguna, da derecho a lastimar a otra persona”, dijo.

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