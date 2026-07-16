Banco del Bienestar: qué necesitas para descargar y activar la aplicación en tu celular

La aplicación está disponible para cualquier beneficiario de programas sociales; instalarla toma minutos y permite verificar saldo sin salir de casa ni hacer fila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación móvil del Banco del Bienestar acumula 25 millones de descargas y se consulta cerca de 2 millones de veces al día, pero millones de beneficiarios de programas como la Pensión para el Bienestar aún no saben exactamente qué necesitan para instalarla ni qué pueden hacer desde el celular. La institución financiera del Estado, que dispersa apoyos sociales a lo largo de todo México, ofrece la app de forma gratuita en Google Play y App Store.

Para descargar la aplicación, el usuario necesita tres datos: el número de celular registrado en su cuenta, el número de 16 dígitos que aparece en el frente de la Tarjeta del Bienestar y el NIP que usa en cajeros automáticos. Sin esos tres elementos, el proceso de activación no puede completarse.

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La app del Banco del Bienestar se descarga en tres pasos y con tres datos

El proceso es directo. El beneficiario busca la aplicación oficial del Banco del Bienestar en Google Play o App Store, la descarga, acepta los términos y condiciones, e ingresa su número de celular, el número de tarjeta y el NIP. La institución recomienda cambiar el NIP en un cajero antes de activar la app, como medida de seguridad.

Descargar la app del Banco del Bienestar requiere solo tres datos, pero millones de beneficiarios aún desconocen el proceso; las transferencias digitales llegarán antes de que termine 2026.

Una vez activa, la aplicación permite consultar el saldo, revisar el historial de movimientos y confirmar que los depósitos de programas sociales hayan llegado a la cuenta. Esas son, por ahora, las funciones disponibles desde el celular.

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Transferencias y pagos digitales llegan en el tercer trimestre de 2026

Víctor Lamoyi Bocanegra, director general del banco, anunció que a partir del tercer trimestre de 2026 la app incorporará transferencias interbancarias y pagos digitales. Con esa actualización, los usuarios podrán operar con CoDi y DiMo, herramientas del Banco de México que permiten enviar dinero mediante códigos QR o número de teléfono, sin comisiones y sin acudir a una sucursal.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el gobierno federal trabaja junto al Banco del Bienestar, la Agencia de Transformación Digital y la SHCP para desarrollar una plataforma móvil integral. El objetivo es que los beneficiarios realicen todas sus transacciones sin manejar efectivo ni pisar una sucursal antes de que termine el año.

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El banco proyecta sumar hasta 11 millones de nuevos usuarios en 2026, principalmente beneficiarios de apoyos sociales y nuevos ahorradores. Las cuentas pueden abrirse desde 50 pesos e incluyen una tarjeta de débito.

Qué se puede hacer hoy desde el celular y qué todavía no

Número de celular, dígitos de la tarjeta y NIP: eso es todo lo que pide el Banco del Bienestar para activar su app y consultar saldo desde cualquier lugar del país.

Actualmente, funciones como transferencias a terceros y pago de servicios aún requieren acudir en persona a una sucursal o cajero. Desde la app solo se consulta saldo y movimientos. Pagar la luz, el agua o el teléfono, y hacer recargas de tiempo aire, todavía se gestiona de forma presencial o desde el cajero.

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La Tarjeta del Bienestar sí opera como débito en tiendas físicas, aceptan el plástico en sus terminales. También funciona en farmacias, restaurantes y cualquier comercio afiliado a la red Mastercard, así como en plataformas de comercio en línea.

Cómo verificar el saldo sin salir de casa y evitar fraudes

El banco habilita dos vías para consultar el saldo sin ir al cajero: la aplicación móvil y la línea telefónica 800 900 2000. Ante el aumento de reportes por intentos de fraude, la institución advierte que nunca solicita datos personales, contraseñas ni números de tarjeta por WhatsApp, mensajes de texto o llamadas.

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La Secretaría del Bienestar, encabezada por la secretaria Leticia Ramírez Amaya, reforzó el aviso: el dinero no desaparece si el beneficiario no lo retira el día del depósito. Los fondos permanecen en la cuenta hasta que el titular decida usarlos, lo que elimina la necesidad de acudir a la sucursal el mismo día que llega el apoyo.