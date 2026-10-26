México

Pechuga de pollo al horno: receta keto alta en proteínas para una comida jugosa y llena de sabor

Con especias, aceite de oliva y pocos ingredientes, puedes preparar un plato sencillo que combina una textura tierna con una preparación baja en carbohidratos

Pechuga de pollo horneada y rebanada, servida en un plato blanco con ramitas de romero, tomillo y aderezo.
Una pechuga de pollo asada y cortada en filetes se presenta sobre un plato con hierbas y su jugo de cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La pechuga de pollo al horno es una alternativa práctica para quienes buscan una comida rica en proteínas sin recurrir a preparaciones complicadas. Su sabor suave permite combinarla con distintas especias y hierbas aromáticas, mientras que una cocción adecuada ayuda a conservar su jugosidad. Además, es una opción que encaja en la alimentación cetogénica por su bajo contenido natural de carbohidratos.

Uno de los principales retos al cocinar esta pieza de carne es evitar que quede seca o demasiado firme. Para conseguir un resultado tierno, conviene utilizar una temperatura constante, distribuir los condimentos de manera uniforme y vigilar el tiempo de cocción. También es importante dejar reposar el pollo unos minutos antes de cortarlo, para que conserve mejor sus jugos.

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Esta receta utiliza ingredientes fáciles de conseguir y no necesita empanizados, harinas ni salsas azucaradas. El ajo, la paprika, la pimienta y las hierbas aportan aroma y sabor sin añadir carbohidratos en cantidades significativas. El resultado es un plato versátil que puedes servir en la comida o la cena y acompañar con verduras compatibles con una dieta keto.

Ingredientes para preparar pechuga de pollo keto al horno

Pechuga de pollo asada y cortada en un plato blanco con ramas de romero, un diente de ajo y verduras al fondo.
Una pechuga de pollo horneada y cortada en rebanadas reposa en un plato con especias, ajo y ramas de romero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar esta receta necesitas dos pechugas de pollo sin piel, de aproximadamente 300 gramos cada una, dos cucharadas de aceite de oliva, dos dientes de ajo picados, una cucharadita de paprika, media cucharadita de orégano seco y media cucharadita de tomillo. También utiliza sal y pimienta negra al gusto, además de una cucharada de jugo de limón si deseas añadir un toque cítrico.

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El aceite de oliva ayuda a distribuir las especias y contribuye a que la superficie del pollo quede bien sazonada. Por su parte, la paprika aporta color, mientras que el ajo y las hierbas intensifican el aroma sin necesidad de recurrir a marinados comerciales que pueden contener azúcares añadidos.

Antes de comenzar, precalienta el horno a 200 °C y prepara una bandeja para hornear. Seca las pechugas con papel de cocina y procura que tengan un grosor similar para favorecer una cocción uniforme. Si alguna pieza es considerablemente más gruesa, puedes aplanarla ligeramente para que se cocine de manera más pareja.

Cómo cocinar la pechuga para que quede jugosa

Pechuga de pollo asada y rebanada dentro de una fuente para horno, acompañada de ramas de romero, tomillo y jugo de cocción.
Una pechuga de pollo horneada y cortada en rebanadas se presenta en una bandeja con hierbas y jugos de cocción para planes de alimentación cetogénicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un recipiente pequeño, mezcla el aceite de oliva con el ajo, la paprika, el orégano, el tomillo, la sal y la pimienta. Incorpora el jugo de limón si lo deseas. Unta las pechugas con esta preparación por ambos lados y colócalas en la bandeja, dejando un poco de espacio entre cada pieza para que el calor circule correctamente.

Hornea durante aproximadamente 20 a 25 minutos, aunque el tiempo puede variar según el grosor de la carne y las características del horno. La recomendación más importante es comprobar que el centro alcance una temperatura interna de 74 °C. Un termómetro de cocina permite verificarlo sin depender únicamente del color exterior.

Cuando el pollo esté listo, retíralo del horno y déjalo reposar entre cinco y diez minutos antes de cortarlo. Este breve descanso ayuda a conservar los jugos y facilita que la carne mantenga una textura agradable. Evita prolongar innecesariamente la cocción, ya que el exceso de calor puede resecar la pechuga.

Con qué acompañar esta receta keto alta en proteínas

Para mantener el plato bajo en carbohidratos, puedes servir el pollo con brócoli al vapor, calabacitas salteadas, espárragos al horno o una ensalada de hojas verdes con aguacate. Estas alternativas aportan fibra y variedad de texturas sin desplazar el protagonismo de la proteína. También puedes añadir un poco de queso parmesano a las verduras si buscas un sabor más intenso.

Si quieres preparar varias porciones con anticipación, deja enfriar el pollo y guárdalo en un recipiente hermético dentro del refrigerador durante un máximo de tres a cuatro días. Para recalentarlo, utiliza una temperatura moderada y añade una cucharada de agua o caldo sin azúcar para ayudar a conservar la humedad. También puedes cortarlo en tiras y utilizarlo en ensaladas o platos de verduras.

La cantidad de proteína dependerá del peso real de las pechugas y de la porción servida. El pollo sin piel es una fuente importante de este nutriente, mientras que el aceite de oliva aporta grasas y prácticamente no contiene carbohidratos. Por ello, esta preparación puede formar parte de un menú cetogénico, siempre que el resto de los ingredientes y las cantidades se ajusten a tus necesidades. La clave está en combinar una cocción cuidadosa con condimentos sencillos para obtener una comida sabrosa, nutritiva y fácil de repetir durante la semana.

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