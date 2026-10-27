México

Blanca Yassahara Cruz anuncia limpia en el INE y apoyo en investigaciones sobre corrupción

Blanca Yassahara Cruz García afirma que su encargo temporal no pretende reemplazar un protagonismo por otro

Blanca Yassahara Cruz García sustituirá a Guadalupe Taddei frente al INE
El Consejo General del INE adopta tres acuerdos para evaluar mandos directivos y reforzar la colegialidad del organismo. (Archivo Infobae)
Guardar

El INE designó a Blanca Yassahara Cruz García como consejera presidenta provisional tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala, con el encargo de conducir una transición centrada en la renovación de cargos directivos, la revisión de posibles irregularidades y la recuperación de la conducción colegiada del organismo.

Cruz García afirmó que la presidencia provisional no busca sustituir “un protagonismo por otro, sino devolver la centralidad al Consejo General. “El Instituto Nacional Electoral es mucho más que su presidencia, sostuvo al asegurar que la institución se apoya en reglas, procedimientos y personal profesional.

PUBLICIDAD

La consejera presidenta provisional informó que el Consejo General adoptó tres acuerdos para esta etapa: revisar los puestos de toma de decisiones, promover investigaciones sobre posibles conductas indebidas y reforzar la colegialidad en las determinaciones del INE.

El INE registra tres renuncias en cargos de decisión

El Instituto Nacional Electoral registró la renuncia de mandos en la UTSI, Igualdad de Género y Recursos Materiales. Crédito: INE
El Instituto Nacional Electoral registró la renuncia de mandos en la UTSI, Igualdad de Género y Recursos Materiales. Crédito: INE

Como parte de la renovación institucional, Cruz García dio a conocer que ya se presentaron tres renuncias: la del titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), la de la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y la de quien ocupaba el área de Recursos Materiales en la Dirección Ejecutiva de Administración.

PUBLICIDAD

Estos son Iliana Rodríguez Gómez (titular de la Unidad de Género), José Alberto Pérez de Acha (coordinador de la UTSI) y presume a Mario Burciaga (director de Recursos Materiales).

Explicó que la revisión de las funciones directivas busca evaluar el funcionamiento interno del organismo. Añadió que los cargos deben responder a las necesidades institucionales y a los acuerdos del órgano colegiado, no a lealtades personales.

La presidenta provisional indicó que el Consejo General promoverá, por conducto del órgano interno de control, la cooperación necesaria para investigar posibles irregularidades atribuidas a funcionarias o funcionarios que han sido señalados, incluidos aquellos que aún pudieran formar parte del INE.

Esta revisión deberá realizarse con coordinación de la Auditoría Superior de la Federación, dentro de las facultades legales de cada instancia. Cruz García subrayó que el objetivo no es adelantar responsabilidades ni emitir juicios contra alguna persona, sino garantizar investigaciones con rigor, independencia y respeto al debido proceso.

“La autonomía del INE no significa ausencia de controles. Exige sí responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas”, expresó.

El proceso electoral de 2026-2027 continuará conforme al calendario

Este domingo 1 de junio se llevaron a cabo elecciones para el Poder Judicial en todo el país.
Las actividades preparatorias para el proceso electoral de 2026-2027 avanzan de acuerdo con el calendario institucional del INE. Crédito:Cuartoscuro

Cruz García aseguró que las actividades preparatorias para el proceso electoral de 2026-2027 continuarán conforme a los calendarios y procedimientos establecidos por el Instituto. También sostuvo que las próximas elecciones se realizarán con transparencia, legalidad e imparcialidad.

El organismo cuenta con 332 órganos desconcentrados en todo el país: 32 juntas locales ejecutivas y 300 juntas distritales ejecutivas. De acuerdo con la consejera presidenta provisional, esa estructura garantiza la continuidad de las funciones electorales más allá de los cambios en las oficinas centrales.

La consejera llamó a recuperar la deliberación colectiva dentro del Consejo General, al considerar que ninguna responsabilidad individual debe colocarse por encima de la institución. “La fortaleza del INE nunca ha estado en una sola persona. Está en la institución misma y en su servicio profesional electoral”, afirmó.

Información en desarrollo

Temas Relacionados

Blanca Yassahara Cruz GarcíaINEÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Depresión, deudas y videos de despedida: las advertencias que Komanche compartió en redes antes de su muerte

El creador salvadoreño documentó en transmisiones en vivo el abandono de sus tratamientos psiquiátricos, pérdidas económicas y reiterados pedidos de auxilio previos a su muerte en Monterrey

Depresión, deudas y videos de despedida: las advertencias que Komanche compartió en redes antes de su muerte

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 27 de octubre

La moneda europea experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 27 de octubre

Morena confirma salida de Enrique Inzunza de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado

El pleno aprobó el relevo en la Comisión de Asuntos Legislativos, que Inzunza encabezaba pese a haberse separado de la bancada morenista en agosto

Morena confirma salida de Enrique Inzunza de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado

La historia detrás de “Viejo Sabroso”, el apodo que acompaña a Checo Pérez desde 2021

El piloto jalisciense correrá con la escudería de Cadillac este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez en lo que será el Gran Premio de México 2026

La historia detrás de “Viejo Sabroso”, el apodo que acompaña a Checo Pérez desde 2021

Show run de Checo Pérez en Reforma: horario, calles cerradas y dónde ver el evento de Cadillac en CDMX

El piloto tapatío vuelve a las calles de la capital mexicana como parte de las actividades previas al Gran Premio de México de F1

Show run de Checo Pérez en Reforma: horario, calles cerradas y dónde ver el evento de Cadillac en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Trevilla Trejo se reúne con el gobernador de Nayarit para revisar avances en seguridad y tras recibir amenazas del CJNG

Trevilla Trejo se reúne con el gobernador de Nayarit para revisar avances en seguridad y tras recibir amenazas del CJNG

Agreden a elementos de la SSPC durante operativo contra robo a transporte en Celaya: muere un atacante

Luz María Fajardo: la mujer a quien equipararon en poder con El Chapo Guzmán, su amiga y a quien le mataron a dos hijos

DEA y FBI estrechan el cerco contra el Abuelo Farías, líder de Cárteles Unidos: especialistas prevén una captura inminente

A Romina de 8 años se la llevó una mujer en Puebla a cambio de una casa, Yeimi y Yamileth desaparecieron en Guerrero y Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Kenia Os decide hacer público que vive con un síndrome: será intervenida quirúrgicamente

Kenia Os decide hacer público que vive con un síndrome: será intervenida quirúrgicamente

Depresión, deudas y videos de despedida: las advertencias que Komanche compartió en redes antes de su muerte

César Bono relató cómo se dio cuenta que tenía un tumor en el ojo; así fueron sus síntomas

27 de octubre, Día Mundial del Gato Negro: una fecha para desmitificar a una de las mascotas más perseguidas por las supersticiones

“No importa el meme”: Polispol cuenta cómo los amigos de Komanche buscaban saber si estaba bien

DEPORTES

La historia detrás de “Viejo Sabroso”, el apodo que acompaña a Checo Pérez desde 2021

La historia detrás de “Viejo Sabroso”, el apodo que acompaña a Checo Pérez desde 2021

Show run de Checo Pérez en Reforma: horario, calles cerradas y dónde ver el evento de Cadillac en CDMX

Checo Pérez sorprende con su casco para el GP de México 2026 de la F1: Quetzalcóatl y el número 300 destacan en su diseño

Liguilla Apertura 2026: los equipos matemáticamente eliminados y la agonía en la tabla baja de la Liga MX

América vs Xolos de Tijuana: a qué hora y dónde ver en vivo el partido pendiente de la Jornada 7