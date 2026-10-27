Blanca Yassahara Cruz anuncia limpia en el INE y apoyo en investigaciones sobre corrupción

El Consejo General del INE adopta tres acuerdos para evaluar mandos directivos y reforzar la colegialidad del organismo. (Archivo Infobae)

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El INE designó a Blanca Yassahara Cruz García como consejera presidenta provisional tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala, con el encargo de conducir una transición centrada en la renovación de cargos directivos, la revisión de posibles irregularidades y la recuperación de la conducción colegiada del organismo.

Cruz García afirmó que la presidencia provisional no busca sustituir “un protagonismo por otro”, sino devolver la centralidad al Consejo General. “El Instituto Nacional Electoral es mucho más que su presidencia”, sostuvo al asegurar que la institución se apoya en reglas, procedimientos y personal profesional.

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La consejera presidenta provisional informó que el Consejo General adoptó tres acuerdos para esta etapa: revisar los puestos de toma de decisiones, promover investigaciones sobre posibles conductas indebidas y reforzar la colegialidad en las determinaciones del INE.

El INE registra tres renuncias en cargos de decisión

El Instituto Nacional Electoral registró la renuncia de mandos en la UTSI, Igualdad de Género y Recursos Materiales. Crédito: INE

Como parte de la renovación institucional, Cruz García dio a conocer que ya se presentaron tres renuncias: la del titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), la de la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y la de quien ocupaba el área de Recursos Materiales en la Dirección Ejecutiva de Administración.

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Estos son Iliana Rodríguez Gómez (titular de la Unidad de Género), José Alberto Pérez de Acha (coordinador de la UTSI) y presume a Mario Burciaga (director de Recursos Materiales).

Explicó que la revisión de las funciones directivas busca evaluar el funcionamiento interno del organismo. Añadió que los cargos deben responder a las necesidades institucionales y a los acuerdos del órgano colegiado, no a lealtades personales.

La presidenta provisional indicó que el Consejo General promoverá, por conducto del órgano interno de control, la cooperación necesaria para investigar posibles irregularidades atribuidas a funcionarias o funcionarios que han sido señalados, incluidos aquellos que aún pudieran formar parte del INE.

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Esta revisión deberá realizarse con coordinación de la Auditoría Superior de la Federación, dentro de las facultades legales de cada instancia. Cruz García subrayó que el objetivo no es adelantar responsabilidades ni emitir juicios contra alguna persona, sino garantizar investigaciones con rigor, independencia y respeto al debido proceso.

“La autonomía del INE no significa ausencia de controles. Exige sí responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas”, expresó.

El proceso electoral de 2026-2027 continuará conforme al calendario

Las actividades preparatorias para el proceso electoral de 2026-2027 avanzan de acuerdo con el calendario institucional del INE. Crédito:Cuartoscuro

Cruz García aseguró que las actividades preparatorias para el proceso electoral de 2026-2027 continuarán conforme a los calendarios y procedimientos establecidos por el Instituto. También sostuvo que las próximas elecciones se realizarán con transparencia, legalidad e imparcialidad.

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El organismo cuenta con 332 órganos desconcentrados en todo el país: 32 juntas locales ejecutivas y 300 juntas distritales ejecutivas. De acuerdo con la consejera presidenta provisional, esa estructura garantiza la continuidad de las funciones electorales más allá de los cambios en las oficinas centrales.

La consejera llamó a recuperar la deliberación colectiva dentro del Consejo General, al considerar que ninguna responsabilidad individual debe colocarse por encima de la institución. “La fortaleza del INE nunca ha estado en una sola persona. Está en la institución misma y en su servicio profesional electoral”, afirmó.

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