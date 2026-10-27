Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 27 de octubre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,8 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,94% en comparación con el precio de cierre previo de 21 pesos mexicanos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un descenso del 0,95%, mientras que en el último año ha experimentado una variación negativa del 1,58%.
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La tendencia del tipo de cambio euro a peso mexicano se ha vuelto negativa en los últimos días, marcando una caída sostenida por un día consecutivo.
La volatilidad actual del 12,07% supera la volatilidad de referencia del 6,19%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado cambiario.
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